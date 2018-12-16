16 декабря из ДНР поступили сообщения о том, что народная милиция остановила вылазку двух разведывательных групп ВСУ на горловском направлении. Тревожную ситуацию, которая складывалась в Донецке на вечер воскресенья, в эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсудили с заместителем командующего оперативным командованием ДНР Эдуардом Басуриным...

- Эдуард Александрович, вот у нас информация - на севере ДНР украинские подразделения попытались провести разведку боем. Но их нейтрализовали. Это, действительно, так? Или кто-то нагнетает страсти?

- Да, это так.

Эдуард Басурин: Разведка ВСУ сама попала на минные поля и отступила 00:00 00:00

- Во сколько все происходило?

- Это было с утра.

- Скажите, какова была численность этих двух разведгрупп?

- Вся информация есть. Но мы её ещё должны уточнить

- Они сначала подорвались там на минном поле? Или их сразу просто обнаружили и заставили огнём из стрелкового оружия отойти?

- Подорвались.

- Значит, все-таки подорвались. Там жертвы были среди разведчиков ВСУ? Какая в этом плане ситуация?

- Уточняем на данный момент.

- А в целом как обстановка на других участках, на юге ДНР?

- Спокойно пока.

- Да, и еще прошла информация, что якобы ВСУ авиацию перебросили к вашим границам.

- Авиация далеко, поэтому я здесь не могу сказать.

- В целом обстановка стабильная и, главное, контролируется.

- Стабильно-напряженная. Есть такое выражение.

- Вы много общаетесь с мирным населением, с простыми гражданами. У них как настроение?

- Есть определенный испуг. Настороженность.

- Ясно. Как вы думаете, сколько это может продолжаться?

- Трудно сказать. Много замешано всего. Этого никто не скажет, кроме Порошенко.

- Ясно. Напряжение остается, не уменьшается.

- Да.

- Держитесь, мы с вами.

- Всего хорошего, спасибо.

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В пятницу, 14 декабря, все подразделения Народной милиции ДНР были приведены в полную боевую готовность - для отражения возможного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку, которая складывалась в Донецке и окрестностях на вечер пятницы, в эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсудили с заместителем командующего оперативным командованием ДНР Эдуардом Басуриным (подробности).

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