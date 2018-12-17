Победительницей «Мисс Вселенная-2018» стала 24-летняя филиппинская певица и телеведущая

Шоу, равных которому нет, отгремело в столице Таиланда. Некогда конкурс «Мисс Вселенная» принадлежал Дональду Трампу. Он владел им почти 20 лет, с 1996 по 2015 годы, а в 2013-м бизнесмен лично привёз конкурс в Россию, заявил, что в том году оно было самым грандиозным и даже снялся в клипе у Эмина Агаларова. Больше нынешний глава Белого дома Москву не посещал.

catriona_gray IBONG ADARNA The Blazing Siren

Бывший конкурс нынешнего президента Америки после того, как сменил владельцев (продюсерское агентство WME/IMG), пытается привлечь к себе больше внимания скандалами. Хотя, казалось бы, куда ещё больше? Шоу транслируют за огромные деньги в 190 странах мира. Но в конце 2015-го ведущий якобы перепутал имя победительницы, заставив разочарованную колумбийку передать корону потерявшей всякую надежду филиппинке.

А в этом году на шоу наравне с дамами выступил... мужчина. Бывший. Трансгендер представит Испанию. 27-летняя Анжела Понсе выступила на мировом первенстве красавиц впервые за истории после снятия запрета в 2012-м. Разумеется, ее миссия пропагандировать равенство тех, кто в своём поле и тех, кто его сменил.

angelaponceofficial salvadormodels

Россия на шоу в Бангкоке была представлена Юлией Полячихиной.

polyachikhinayulia Such beautiful Thai national clothes! With my beautiful ladies at the show yesterday

Рост нашей красавицы 173 см, параметры фигуры 80-58-85 см. Юлия учится на первом курсе журфака в Чебоксарах. У неё был роскошный наряд русской дворянки на конкурсе национального костюма.

polyachikhinayulia Few hours left before the Final missuniverse

Но россиянка не смогла выдержать такую конкуренцию и не прошла даже в 20-ку.

polyachikhinayulia Друзья, как вы относитесь к спорту? Как часто вы им занимаетесь? Я с 9 лет занимаюсь фитнес-аэробикой

Всего в Бангкок съехались 94 участницы со всей планеты. За неделю до этого конкурирующий конкурс «Мисс Мира» подвёл свои итоги в Китае, вручив корону 26-летней Ванессе Понсе де Леон из Мексики.

missworld Miss World 2018..HELLO WORLD....THE 68TH MISS WORLD Vanessa Ponce de Leon Mexico

«Мисс Вселенной-2018» стала представительницах Филиппин Катриона Грэй.

catriona_gray Sakit ulo pose goodmorning beautiful friends!

Ей 24 года, она певица и телеведущая. Защищает права больных СПИДом.

catriona_gray My first NYFW When I got the call back in Manila I was incredulous, to be flown to NYC

Корону и титул новой «Мисс Вселенной» передала 23-летняя Деми-Лей Нель-Петерс из ЮАР.