Оксана Федорова: Давайте воспитывать в себе любовь и делиться ею с теми, кто рядом

17 декабря отмечает день рождения Оксана Федорова. Она известна не только как телеведущая, "Мисс Вселенная-2002", но и как филантроп, основатель благотворительного фонда «Спеши делать добро!».

Об итогах Года добровольца и о том, как начать делать добрые дела, Оксана Федорова поговорила с ведущими программы "Доброволец" Романом Кармановым и Вадимом Ковалевым. Этот эфир Радио "Комсомольская правда" вышел очень необычным: ведь студией стал шатер на Пушкинской площади во время фестиваля #ДобрыеЛюди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682265" frameborder="0"></iframe> Программа «Доброволец» с Оксаной Федоровой.Виктор ГУСЕЙНОВ

- Особое внимание к Году добровольца не может не радовать, потому что так или иначе каждый из нас является волонтером и делает что-то полезное для общества и своей страны, — отметила Оксана Федорова.

Телеведущая отметила, как важно продолжать развивать инфраструктуру благотворительности и волонтерства - чтобы человек, в котором проснулось желание помогать, знал, где его помощь действительно необходима.

- Активные и деятельные руки всегда нужны, — сказала она. - Давайте не будем равнодушными, не будем проходить мимо чужого горя. Давайте всегда откликаться на просьбу тех, кому помощь действительно необходима. Очень просто совершить хорошее дело. Достаточно иногда бывает одной улыбки. Давайте чаще улыбаться, воспитывать в себе любовь и делиться ею с теми, кто рядом.

Речь зашла и о совместной благотворительной акции Оксаны Федоровой, актрисы Регины Мянник и ресторана INSIGHT - "Ешь и помогай".

- Любой человек, который приходит в ресторан, наслаждается - и 20% будет отправляться с фонд Оксаны Федоровой. И эти средства будут распределяться тем детям, которым необходима эта помощь, - отметила Регина. - Мы хотим расширить эту акцию - чтобы как можно больше ресторанов в Москве вводили эту систему.

Оксана Федорова и Регина Мянник с ведущими программы "Доброволец" Романом Кармановым и Вадимом Ковалевым

СПРАВКА КП

Оксана Федорова создала фонд "Спешите делать добро" в 2009 году. Сейчас фонд помогает детям, подросткам и пожилым людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.