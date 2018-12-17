Хоккейный матч в Санкт-Петербурге побил по посещаемости советский рекорд 1955 года.

Сборная России по хоккею выиграла все три матча домашнего этапа Еврохоккейтура. Но особенно болельщикам запомнится третья встреча, которая проходила на футбольном стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге. Наши победили финнов 5:0, а на трибунах был поставлен отечественный рекорд посещаемости, который держался с 1955 года. Но тогда, 63 года назад, матч чемпионата мира по хоккею проводился в «Лужниках» под открытым небом. А сейчас - под закрывающейся крышей. Впрочем, до мирового рекорда мы не дотянули.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самую большую аудиторию собрала «зимняя классика» в США на «Мичиган Стадиум» (вместимость 109 тыс), где в 2014 году на матч под открытым небом «Детройт» - «Торонто» (2:3) посмотрело 105 491 зрителей. В 2010 году здесь же побывало 104 173 человека.

В том же 2010 году был установлен европейский рекорд посещаемости хоккейных игр. На матч открытия чемпионата мира-2010 Германия - США, который проводился под крышей «Фельстин-Арены», собралось 77803 зрителей.

Воскресный матч на «Санкт-Петербург Арене» следующий в этом европейском списке - 71 381. Любопытно, что во время недавнего чемпионата мира по футболу стадион на Крестовском острове вмещал 64 тысячи зрителей, но за счет дополнительных трибун у площадки мест на хоккее стало больше.

Кстати, 22 декабря здесь же пройдет и матч чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА. Не исключено, что армейское дерби поставит новый российский рекорд.

Самые посещаемые хоккейные матчи в Европе

1) Чемпионат мира Гельзинкирхен Германия - США (2:1 ОТ) - 77 803 зрителей, 2010 год

2) Кубок первого канала Санкт-Петербург Россия - Финляндия (5:0) - 71 308 зрителей, 2018 год

3) Чемпионат мира «Лужники», Москва СССР - Швеция (4:4) - 55 000 зрителей, 1957 год

4) Чемпионат Германии Дюссельдорф «Дюссельдорф» - «Кельн» (3:2) - 51 125 зрителей, 2015 год

5) Чемпионат Германии Нюренберг «Нюренберг» - «Берлин» (4:3) - 50000 зрителей, 2013 год