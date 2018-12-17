2018-12-17T13:46:47+03:00
Спорт

Хоккейный матч в Санкт-Петербурге побил по посещаемости советский рекорд 1955 года.

Сергей КИРИЛЛОВ
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Наши победили финнов 5:0, а на трибунах был поставлен отечественный рекорд посещаемости, который держался с 1955 годаНаши победили финнов 5:0, а на трибунах был поставлен отечественный рекорд посещаемости, который держался с 1955 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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Сборная России по хоккею выиграла все три матча домашнего этапа Еврохоккейтура. Но особенно болельщикам запомнится третья встреча, которая проходила на футбольном стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге. Наши победили финнов 5:0, а на трибунах был поставлен отечественный рекорд посещаемости, который держался с 1955 года. Но тогда, 63 года назад, матч чемпионата мира по хоккею проводился в «Лужниках» под открытым небом. А сейчас - под закрывающейся крышей. Впрочем, до мирового рекорда мы не дотянули.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самую большую аудиторию собрала «зимняя классика» в США на «Мичиган Стадиум» (вместимость 109 тыс), где в 2014 году на матч под открытым небом «Детройт» - «Торонто» (2:3) посмотрело 105 491 зрителей. В 2010 году здесь же побывало 104 173 человека.

В том же 2010 году был установлен европейский рекорд посещаемости хоккейных игр. На матч открытия чемпионата мира-2010 Германия - США, который проводился под крышей «Фельстин-Арены», собралось 77803 зрителей.

Воскресный матч на «Санкт-Петербург Арене» следующий в этом европейском списке - 71 381. Любопытно, что во время недавнего чемпионата мира по футболу стадион на Крестовском острове вмещал 64 тысячи зрителей, но за счет дополнительных трибун у площадки мест на хоккее стало больше.

Кстати, 22 декабря здесь же пройдет и матч чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА. Не исключено, что армейское дерби поставит новый российский рекорд.

Самые посещаемые хоккейные матчи в Европе

1) Чемпионат мира Гельзинкирхен Германия - США (2:1 ОТ) - 77 803 зрителей, 2010 год

2) Кубок первого канала Санкт-Петербург Россия - Финляндия (5:0) - 71 308 зрителей, 2018 год

3) Чемпионат мира «Лужники», Москва СССР - Швеция (4:4) - 55 000 зрителей, 1957 год

4) Чемпионат Германии Дюссельдорф «Дюссельдорф» - «Кельн» (3:2) - 51 125 зрителей, 2015 год

5) Чемпионат Германии Нюренберг «Нюренберг» - «Берлин» (4:3) - 50000 зрителей, 2013 год

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