Как работу я искал в городе Владимире

Значит, история у меня такая. Родом я из селения Херпучи, что на Дальнем Востоке. Познакомился в интернете с Надей жительницей Владимира, и у нас завязались чувства. Предложила она мне сюда приехать в ее двухкомнатную квартиру. Продал я свою избенку, сарай, мотоцикл, корову… . На поезд сел. Уж проехал Киров, и тут появились двое полярных летчиков. У одного день рождения. Я так-то почти непьющий, однако уговорили. Махнул полстакана я, и ничего не помню. Летчики оказались жуликами. Очнулся уж во владимирском обезьяннике без денег, без документов. И вот теперь нужна мне временная работа, потому как совестно на шее сидеть у Нади. И я согласен пока хоть дворником или каким там чернорабочим грузчиком.

Примерно этакую байду я рассказал охранникам одного из рынков Владимира. Те сочувствовали, ругались: нельзя быть таким доверчивым в наше время!

- Ну, допустим, нужен нам человек на мясо, - сказал мне директор рынка.

- Как это?!

- Рабочий в мясном цеху, на пятнадцать тысяч. Только как я без документов тебя оформлю? Без медицинской книжки?

- Да просто без оформлений, - ответил я, - договоримся, день работаю, а вы мне вечером платите. День работаю, вечером платите.

- Что значит договоримся? Что значит без оформлений?! Это у вас в Сибири, где прокурор медведь, можно без оформлений. А у нас тут цивилизация. Вон, Москва рядом, - указал он пальцем почему-то на север. – За такие дела меня налоговая так оформит! Короче, пусть полиция выпишет тебе справку об утере паспорта и временное удостоверение личности. С этим и приходи, подумаем.

Предложений на каждом забореФото: Николай ВАРСЕГОВ

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

У продуктового магазина коренастая женщина лопатой лихо кидала снег.

- Бог в помощь! – поприветствовал я ее. – Мне бы хозяина магазина увидеть.

- Я хозяин, - сказала женщина.

- А грузчики вам нужны?

- Я сама грузчик.

Однако она с интересом выслушала мою печальную историю. Только теперь я ехал не к Наде во Владимир, а в гости к армейскому другу Сане в Тулу. …Очнулся во владимирском обезьяннике. Надо мне заработать срочно каких-то денег.

Подивившись «какие же мужики дебилы!», она спросила, как полиция ищет этих бандитов вятских, которые там ко мне подсели.

- Это были не вятские! – спохватился я, поняв, что оклеветал так глупо своих земляков. – Эти еще на Урале сели.

- Все равно не люблю я вятских, - сказала она сурово, видно вспомнив о чем-то личном. - Они еще хуже москвичей.

И далее забросала меня вопросами, из которых выяснилось, что я разведен давно и бобылем живу, потому как с бабами на Дальнем Востоке туго. А ночевать я остановился в приюте «Теплый дом» в деревне Новой Быковке. Полицейские меня туда направили. (Про приют отдельная песня. Я вам потом поведаю).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682562" frameborder="0"></iframe> Приют Теплый дом.Николай ВАРСЕГОВ

- Так Новая Быковка это же черт-те где! – сказала она.

- Да, далеко за городом, - соглашаюсь.

- И ты прямо там с бомжами?

- Ну а куда деваться?

- Перчатки сними, - сказала женщина.

- Зачем?

- Руки покажи.

- Ну, пожалуйста. Руки у меня не шахтерские, но снег бросать и мешки грузить запросто я могу.

- Ага, - сказала она, осмотревши руки. – Тюремных наколок нет, уже хорошо. Значит так, справку мне о потере паспорта из полиции принесешь. Сегодня у меня заночуешь, а там посмотрим насчет работы. Без справки не приходи.

- Хорошо, - согласился я.

- Ты, это, есть-то хочешь?

- Нет-нет, спасибо, - ответил я и навсегда расстался с этой чудесной женщиной.

Ну что за люди?! Справку им подавай! А где я ее возьму? Но не могу же я этим работодателям предъявлять свой паспорт с московской пропиской и вятским происхождением, когда тут и тех, и тех не любят. Да дело и не в любви, а в простом вопросе: чего я с такою ксивой приперся во град Владимир искать работу?

Но может у них тут не все так плохо с этой цивилизацией и соблазнится кто-то на мой дешевый труд, минуя налоговую? Я обошел почти все рынки, включая загородный «Тандем». В каких магазинах я только не был – без документов нигде, никак! В то же время объявлений с предложениями работы в городе на каждом столбе. Огромный спрос на дворников, грузчиков, на строительные профессии. Но особенно мне понравилось: «В салон красоты (такой-то) требуются: массажист и мастер по наращиванию ресниц». В интернете вооружившись знаниями по данной теме, явился я в тот салон.

- Вам требуются массажист и лэшмейкер? – поразил я молодую хозяйку салона словом «лэшмейкер», что означает наращиватель ресниц. Признаться, я репетировал, потому «лэшмейкер» выскочило из меня как «мама». Хозяюшка озарилась, почуяв мастера, но скоро совсем потухла, узнавши мою историю. Обрушила гнев на жуликов, что ко мне подсели (теперь уже в Нижнем Новгороде). Она и дворником не может меня принять без документов. Однако за чашкой чая хозяйка хороший дала совет. На перекрестке улиц Тракторной и 850-летия есть сквер, где собираются гастарбайтеры. Они продают свой труд всем желающим. Хозяйка салона их покупает обычно весной и осенью, когда ей надо вскопать участок. Один человеко-день – 1 500 рублей.

Работа прямо под ногами. Но это рынок теневойФото: Николай ВАРСЕГОВ

ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ, ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ…

К восьми утра в субботний день я прибыл на Тракторную. Действительно, по разные стороны сквера стояли две группы азиатов по 5 – 6 человек, в сотне метров группа от группы. Подхожу к одной из них, ко мне навстречу выдвигается старший лет 50-ти. Остальные лет так от 20 и до 40 глядят на меня с надеждой.

- Вам нужны работники? – спрашивает старшой с улыбкой.

Отвечаю, что сам пришел продавать свой труд. Старшой ничуть не изменился в лице. Сказал, что надобно подождать. Может вот-вот сейчас придут за нами, а может и до обеда никого будет. Я отступил чуть поодаль, а они заговорили по-нерусски явно про меня, судя по взглядам. Прошел час, полтора. К азиатам подъезжали какие-то их товарищи, здоровались по-мусульмански, косились в мою сторону, говорили о чем-то и уезжали. Число ожидающих, включая меня, увеличилось до десятка. Через два часа я уже околел совсем. Тут приехал солидный златозубый азиат лет 60-ти. Все вежливо с ним здоровались. Я по-прежнему чуть в сторонке. Жду, когда же они не выдержат и станут мне задавать вопросы. Но нету у них вопросов.

Подходит ко мне молодая алкоголичка:

- Извините, не выручите…

- Нет! – отвечаю резко и отворачиваюсь.

Алкоголичка к азиатам. Те вежливо объясняют, что у самих нет денег. Алкоголичка идет к таксистам, стоящим неподалеку. Таксисты алкоголичку матом. Меня пробивает дрожь, хотя и курсирую я туда, сюда. В башке навязчивая припевка «владимирский централ, ветер северный…». Удивляюсь, как выдерживают молодые тощие азиаты в своих куртчоночках на рыбьем меху. Подхожу к златозубому:

- Ну что, будут сегодня работодатели?

- Трудно зимой с работою, - отвечает он. – Хорошо, когда снег идет, забирают где что почистить. А сегодня и снега нет. А вам бы лучше не здесь стоять, вам лучше на Белоконскую. Русские там стоят. Хозяева привыкли, что здесь таджики, поэтому могут вас и не взять. Или возьмут, но кинут. Видят, что вы один, и не заплатят. Тем более, что вы не местный. Вы им говорите, что у вас тут много знакомых в городе. Просто вот решили заработать. Меньше, чем за двести рублей в час не соглашайтесь. Ну уж на крайний случай сто пятьдесят. …Да, ситуация у вас тяжелая! А дети-то есть?

К вопросу о детях я вовсе не был готов и как-то грустно развел руками.

- Ой, не дай Бог так никому попасть, ой, ой! - вздохнул златозубый. Подумал и сказал, если мне совсем будет худо и голодно, то надо пойти на вокзал. Там слева маленькое кафе «Ветерок», где хозяйка таджичка Барно. Она, если чо, накормит, горячего чаю даст.

На любую из этих профессий вас во Владимире выучат бесплатноФото: Николай ВАРСЕГОВ

- Что там за люди? – указал я на кучку приплясывающих по ту сторону сквера.

- Это конкуренты узбеки. Мы с ними не пересекаемся. Но вы можете и к ним пойти. Вас они не прогонят.

С узбеками (их было трое) разговоров не получилось, потому как у них буквально зуб на зуб не попадал. Да и меня трясло. Узбеки сказали, что будут ждать тут до двух часов. Мне они предложили пойти в тепло. Через дорогу магазин «Мегаторг». Там в центре зала еще три узбека греются. Если приедет хозяин, они в «Мегаторг» позвонят, и тогда я с их товарищами примчусь сюда.

НА ЧЕМ-ТО Я ПРОКОЛОЛСЯ

Отогревшись в магазине, я вышел на остановку.

- Как проехать на улицу Белоконную? – спросил у опрятной бабушки, похожей на бывшую учительницу.

Та укоризненно посмотрела и сказала:

- Белоконская Любовь Матвеевна, в честь которой названа интересующая вас, молодой человек, улица, была яркой революционеркой, смелой подпольщицей. После общественным деятелем. Курировала детские дома, приюты. 19 декабря 1923 года…

В этот момент по счастью в наш разговор вмешалась стоящая рядом женщина:

- Извините, вот ваш автобус. Примерно пять остановок до улицы Белоконской.

Там же, как и сказывал златозубый, большое здание – Городской центр занятости населения. Толпа арбайтеров должна бы располагаться слева. Но никого там не было. Наверное, всех разобрали уж?

На следующее утро, надев на себя все, что было, опять я приехал на Белоконскую – никого! Стою один, жду работодателя. Не хватает лишь на груди таблички: «Ищу работу. Интим не предлагать!». Более глупо на этот час выглядит только разве что Порошенко, который бегает по окопам в защитной форме и тоже ждет уж который день танковую атаку.

Часа через полтора, еще и не рассветало, ко мне подошел товарищ лет сорока пяти:

- Нужна работа?

- Да, - говорю, - нужна.

- Тут недалеко за городом старенький дачный домик надо на дрова разобрать. Работы часов на шесть, рублей так на восемьсот.

Я сразу же согласился.

- А ты что, не с Украины, судя по разговору? – спрашивает меня, разглядывает лицо.

Тем временем мы идем куда-то к его машине. Рассказываю, что попал в ситуацию. И надо мне заработать денег на обратный билет до Хабаровска.

- Так это ж тебе тысяч пятнадцать понадобится!

Говорю, что поеду на электричках. Я читал в «Комсомольской правде», как два дурака от Москвы до Владивостока на электричках ехали.

- В «Комсомольской правде»? – переспрашивает он и опять пытается разглядеть мой лик. А у самого на лице уж написано «то-то, думаю, где я тебя видал!».

- Вы это (он перешел на – вы), вон в «Магните» меня подождите, что ли. А я подгоню машину. – И мой работодатель походкой скорой помчал во двор. Я понял, что он уже не вернется. Да, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу!

В этот момент зазвонил мобильник, и на дисплее «Баня». Мне вчера отказали и там в работе, но записали данные. Но раз звонят, значит в бане нашлась работа!

- Здравствуйте, Анатолий Павлович! (банщицам я представился как Анатолий Павлович Херпучинский), …ля-ля, ля-ля. Вот мы тут с девочками гадаем, а что означает вторая часть в названии вашего поселка?

А ну вас всех, я сегодня зол!

ДОБРАЯ ТАДЖИЧКА БАРНО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682561" frameborder="0"></iframe> Таджичка Барно.

Недалеко от ж/д-вокзала нашел кафе «Ветерок», где хозяйничает Барно.

- Работа есть? – спрашиваю.

- Нет, дорогой, нету сейчас работы.

- А когда будет?

- Ну вот снег выпадет, приходи. Площадку эту почистить можно. – показывает площадочку десять на десять метров.

- Заплатишь сколько?

- Рублей сто, сто пятьдесят. И накормлю.

Я сделал грустное лицо.

- Ну хочешь сейчас покушать? Супу тебе налью.

Я не люблю халяву и, конечно же, отказался. А потом рассказал хозяйке, что так-то я из газеты. Изучаю вопрос работы. Она в свою очередь поведала мне на видео, что 20 лет назад сюда приехала из Таджикистана. Город нравится, люди нравятся. И если заходят к ней неимущие и голодные, то она подкармливает таких. Работы в городе, по словам Барно, на каждом шагу полно. И если бы ее землякам разрешили работать, они бы вкалывали день и ночь. Только у земляков чаще всего разрешений нету. Вот и маются, кто как может.

На восточной окраине Владимира старое Князь-Владимирское кладбище. Там же старый Князь-Владимирский православный храм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682563" frameborder="0"></iframe> Отец Сергий о помощи павшим рассказывает.

- А что, батюшка, - спрашиваю настоятеля отца Сергия, - вот если придет к вам в храм человек голодный, попросит есть. Здесь его накормят?

- Я не могу представить себе православной церкви, где бы голодного не накормили, - ответил он.

- А придет, например, мужик отчаявшийся: батюшка, работу я потерял, денег нет. Не могу никуда устроиться, хоть в петлю лезь!

- Все наши беды от наших неправильных поступков. - Вздохнул батюшка и продолжил, - тут надо смотреть на человека. Если он не пьяница, то можно ему кроме еды и денег немного дать, и посоветовать что-то. А работу найти трезвому человеку не проблема. Пусть не по специальности и не денежную, но на питание семье всегда заработать можно. Есть люди, которым предлагай любую работу, они работать не будут. А человек нормальный всегда работу себе найдет.

Настоящие владимирские дворники получают вот такую красивую формуФото: Николай ВАРСЕГОВ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОМЖА ИВАНА

Батюшка оказался прав. Здесь же во Владимире познакомился я с бомжом Иваном 34-х годов, который зарабатывает репетиторством по русскому языку и литературе, будучи филологом по образованию. Иван опрятен и хорошо одет, но в то же время он настоящий бомж. Три года назад потерял свою московскую квартиру. В подробности не посвящает, говорит только, что ближайшие родственники так его обманули. Пустился Иван бродяжничать и на Владимирщине попал в полицию. Полиция, по словам Ивана, продала его дагестанцам на ферму где-то под Муромом.

- Там было уже несколько бомжей. Нас каждый день спаивали. Подымали на работу в 6 утра и сразу давали спирт. Кормили очень плохо. Бывало мы ели сырые макароны. А бывало - похлебку из одной миски со сторожевыми собаками. Я, как человек рукастый, плотничал, работал по электричеству. Остальные за скотом ухаживали. Через два месяца там умер один из наших. Он сильно простыл, ему вкололи антибиотики, у него разрушилась печень. Тогда я решил бежать и уже под Владимиром нашел вот это пристанище.

Теперь Иван живет в приюте «Теплый дом» в деревне Новая Быковка в одном помещении с еще 17-ю бродягами. Одним из попечителей сего приюта является Владимирская епархия. Помогают также разные православные предприниматели. И некая французская компания «Aser-Rusie», где потомки белых эмигрантов. На питание одному человеку в день тратится 240 рублей. Плюс коммунальные расходы, одежда, мыло и т.д. Большинство не работают по старости, инвалидности и нежеланию. Но некоторые, как Иван, находят работу во Владимире, который в 20-ти километрах. З0-летний Андрей с товарищем уж давно работают на мебельной фабрике. Андрей даже машину себе купил. Александр Николаевич - бывший профессиональный хоккеист. У него в пожаре семья погибла. Долго пил, пропадал. Попал сюда и пришел в себя. Давно не пьет, служит в городе охранником. Женщины работают на приютской кухне и по хозяйству. Филолог Иван, как человек ученый, здесь в большом авторитете. И даже не помышляет менять место жительства. «У меня появилась цель. Мы строим новый корпус общежития. И вот когда выстроим, подумаю, что мне делать дальше».

Директор этого приюта - Роман Донских. В 90-е годы приехал сюда из Владивостока. Жизнь немало его потрепала. Обратился Роман к Православной церкви и вот попал на такое служение. Жена у Романа местная – Ксения. Работает педиатром. У них трое малых детей, которые вместе с родителями то и дело пребывают в этом приюте.

Задаю деликатный вопрос: народ сюда приходит всякий, с педикулезом, туберкулезом, а вы и дети так тесно с ними. Отвечают, что изначально нового человека отправляют в центр «Бомж». Есть такой во Владимире. Там он проходит полную обработку и медосмотры. И только потом сюда или в другие подобные приюты.

Другие приюты также опекает епархия. И все это стоит недешево.

- Откуда деньги? – спрашиваю отца Сергия. И тот отвечает, что помогает церкви организация «Русфонд». И прихожане опять же жертвуют. А потому и церковь может бродяг кормить и давать немного всяким другим нуждающимся.

Я ЛОМИЛСЯ В ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Пора уж сказать читателю зачем я затеял весь этот опыт. Недавно на радио «Комсомольской правды» позвонил из Владимира мужчина, потрясенный статьей в нашей газете: «Как неграмотные люди попадают в кабалу» https://www.kirov.kp.ru/daily/26899/3944168/ Речь шла о микрозаймах, в которых погрязло множество людей. Владимирец сказывал, что в их городе с работой совсем труба и потому бывает, что негде 3 тысячи перехватить, вот и приходится идти к барыгам ростовщикам!

Я мужчине пообещал приехать в их древний город и самому поискать работу.

Как показало мое исследование, работа и впрямь сама за людьми не бегает. Ее поискать приходится.

В конце концов я пришел уже в тот самый Центр занятости населения на улице Белоконской Любови Матвеевны, дом 6а. Меня отправили в 104-й кабинет.

- Мне нужна работа, - сказал я одной из девушек в кабинете.

- У меня обед через две минуты, - посмотрела она на часы.

- Ну и что?! – я нахмурил брови.

Девушка благоразумно решила не испытывать судьбу.

- Вы гражданин России?

- Да.

- Какая работа интересует?

- Любая.

И работу дадут, и долги спишутФото: Николай ВАРСЕГОВ

Она внимательно на меня посмотрела, оценивая мои физические, интеллектуальные возможности:

- Дворником пойдете?

- Да!

- В какой район города?

- В любой.

Потыкала пальчиком по «клаве» и выкатила список из 12-ти предложений. Я стал звонить по указанным телефонам. Везде: пожалуйста! «Только приходите с паспортом, составим договор. Нет, ничего, что вы из другого города, главное чтобы гражданин России».

График – 2 дня работы, 2 дня отдыха. То есть 15 рабочих дней. Зарплаты от 11 163 и до 16 500 рублей. Если же я готов работать на двух участках, то и зарплата умножается на 2. Одно плохо, сейчас декабрь, а зарплата только в январе.

- А можно где-то устроиться, чтобы с утра работа, а вечером деньги? – спрашиваю директора Центра занятости Алексея Донскова, а также его подчиненных Ольгу Потанину, Ольгу Опортову, Ирину Наседкину.

- Это называется теневой рынок, - отвечает Алексей Юрьевич. - Мы подобным не занимаемся. У нас банк вакансий от государства и частников. Мы изучаем работодателя с полным перечнем документов. Чтобы не было – человека направили на работу непонятно куда, и человек пропал. А такое случалось, когда люди где-то за забором договаривались.

Дальше выяснилось, что всякий честный работодатель может подать сюда заявку на поиск любых работников и ничего не платить за это. С января только по городу Владимиру подано 23 706 заявок! Чуть больше половины – на рабочие специальности, чуть меньше – служащие. А безработных по Владимиру на данный момент 1 762. Среди безработных 80 процентов с высшим и со средним профессиональным образованием. Они не желают махать лопатой, катать тележку. А Родине все больше нужны разнорабочие, слесари, трактористы, крановщики, швеи, электросварщики… . Если соискатель не строптивый, вроде меня, ему тут же предложат огромный выбор денежных специальностей, на которые, правда, надобно поучиться за счет государства. И мне, например, предложили поучиться на каменщика 3 месяца. Во Владимире это востребованная профессия с зарплатой до 50 тысяч. Даже один артист Владимирского театра драмы переучился на каменщика и очень теперь доволен.

А если же я предпочитаю работу легкую – сидеть в тепле и ничего не делать, то стоит поучиться 3 месяца на оператора котельной. Зарплата до 25 тысяч.

Кто любит деньги – выучат на бухгалтера за 2,7 месяца. Хочешь мастером маникюра – сделают за 2 месяца. Хотя чему там учиться? Не понимаю. А если предпочитаешь ногтям заборы, обучат на маляра за 3 месяца.

По благородной линии можно выбрать учебу на парикмахера, повара, кладовщика, компьютерного дизайнера, экскаваторщика, электрика. Учиться от полутора и до четырех месяцев. Всего 27 профессий с обучением от 7 дней и до 4 месяцев.

Подобные центры занятости есть не только в областных городах, но и во всех районных. В этих центрах работают даже психологи! Если пришел человек уволенный, с выпученными глазами, готовый тут всех убить, психолог его напоит чаем, выслушает, утешит и станет ему предлагать разные специальности.

Особое внимание к инвалидам. И колясочнику, и слепому обязательно подберут работу. Даже туалет на рабочем месте под инвалида перестроят. Такова государственная установка

«Я Б В КОТЕЛЬНУЮ ПОШЕЛ...»

Собственно, работу я нашел. И если бы я действительно во Владимире жил у Нади, имея паспорт, то бы наверняка пошел в операторы котельной на 25 тысяч. Там, лежа на топчане и поглядывая за манометром, можно еще заняться каким-то делом. Носки, например, вязать.

А захотел бы я заработать денег, пошел бы в дворники. Купил бы снего-мусороуборочный агрегат за 20 тысяч, который сам по себе метет и снег отваливает. Взял бы участков 10 и получал бы в месяц тысяч под 150, ну пусть 130 за вычетом бензина.

Так что по части работы у нас в стране все не так уж плохо, как это преподносят паникеры и продажная пресса. Просто народ в большинстве своем о центрах занятости не знает, потому и работу ищет не там, где надо. А надо бы сделать рекламный ролик на эту тему, да просветить народ. Готов предложить сценарий по мотивам моих исследований.