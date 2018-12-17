2018-12-17T14:16:46+03:00
Наука

В сети появились фото зеленой «Рождественской кометы»

Ярчайшая комета уходящего года - комета Виртанена — видна невооруженным глазом
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Так "Рождественская комета" выглядит в телескоп NASA.Так "Рождественская комета" выглядит в телескоп NASA.
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В воскресенье 16 декабря 2018 года комета Виртанена (46P/Wirtanen) находилась на минимальном расстоянии от Земли. До нее было как 30 раз до Луны.

В NASA уверяют, что диаметр зеленого шара кометы — так называемой комы — достиг 150 тысяч километров. Это при том, что размер ее ядра - примерно 1,2 километра.

Комета над Англией.

Комета над Англией.

Звездочка кометы на небосводе размером с Юпитер.

Звездочка кометы на небосводе размером с Юпитер.

После полуночи комету стало видно невооруженным глазом на юго-востоке в созвездии Тельца между Альдебараном и Плеядами - чуть выше трех ярких звезд Пояса Ориона.

Комета Виртанена будет видна до конца декабря, а то и пару дней после Нового Года — все выше и выше в ночном небе.

Расписание движения "Рождественской кометы" на ближайшее время.

Расписание движения "Рождественской кометы" на ближайшее время.

Счастливчики уже фотографируют «Рождественскую комету» - так часто называют небесную гостью. Один из наиболее выразительных ее снимков был сделан в Англии на фоне естественных известняковых скальных ворота на Юрском побережье недалеко от Вест-Лулворта в Дорсете (Durdle Door in Dorset).

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