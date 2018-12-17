В Москве пройдет митинг против подорожания стоимости парковки

Еще накануне введения новых правил парковки в столице, которые начали действовать с 15 декабря, активисты нескольких общественных организация заявили о проведении митинга. После процедуры согласования им удалось получить официальное разрешение от городских властей.

- Митинг состоится в гайд-парке Сокольники 23 декабря в 14. 00,- сообщил «Комсомолке» лидер общественного движения автомобилисты Москвы Леонид Антонов.

Ожидается, что участие примут не менее пяти тысяч человек. Протестовать будут против повышения стоимости парковки в столице с 200 до 380 рублей, отмены бесплатной стоянки на 237 улицах города (Полный список улиц) по воскресеньям, а так же сокращения времени бесплатной стоянки с 15 до 5 минут.

Тем временем в сети интернет продолжается онлайн протест. Петиция против подорожания всего за неделю собрала почти 300 тысяч подписей.

Напомним, по мнению властей подорожание должно разгрузить переполненные парковки в центре столицы.

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