Танцуем, колдуем, вопросы тасуем

Нам с вами можно отложить подведение итогов года на последние часы или даже минуты декабря, а вот авторам многочисленных телепроектов приходится делать все пораньше, чтобы не ошарашить зрителей десятками финалов, выпущенных в эфир под бой курантов. Поэтому уже за неделю до нового года нам начнут показывать итоговые выпуски популярных телепроектов.

Особенно интересны те передачи, финалы которых мы увидим в прямом эфире - например, последнюю в этом году игру в клубе "Что? Где? Когда?" (Первый, 23 декабря, 22.30). По традиции лучшая команда года (ею стала шестерка Балаша Касумова) в этот вечер сразится с телезрителями, которые приедут в Москву и будут лично присутствовать на игре. Каждый из зрителей, вопрос которого выберет волчок, получит возможность сесть за стол и понаблюдать за минутой обсуждения. Ну а хорошо играющие в покер знатоки смогут по выражению лица своего оппонента понять, какая из озвученных версий является правильной.

Не менее впечатляющими по накалу борьбы должны быть и другие ближайшие финалы. Рекомендуем не пропустить итоговые выпуски шоу юных талантов "Синяя птица" ("Россия", 23 декабря, 17.25), паранормальной саги "Битва экстрасенсов" (ТНТ, 22 декабря, 19.30) и самого пластичного проекта нашего ТВ "Танцы" (ТНТ, 22 декабря, 21.00).