Все переженятся, родная!

Канал "Россия" упрекают за однообразие сериальной продукции - мол, что не фильм, то история о девушке с трудной судьбой. С другой стороны, как верно подметил один из крупных продюсеров, в нашей стране таковой является любая женская биография.

Вот и в новом мини-сериале "Родная кровь" в центре зрительского внимания оказывается непростая жизнь блондинки Вероники, которая, родив в 17 лет, отдала ребенка в другую семью - якобы обеспеченную - по настоянию своей матери. Много лет спустя, став тренером по плаванию, выйдя замуж и безуспешно пытаясь забеременеть, Вероника узнает от врачей, что уже не может иметь детей. Выход один - усыновление. Тут-то и выясняется, что вместо обеспеченной семьи ребенок Вероники попал когда-то в детский дом. Значит, сама судьба предлагает безутешной матери отправится в приют и усыновить собственное чадо...

Главную роль в этой душераздирающей мелодраме сыграла звезда комедии "Физрук" Анастасия Панина. Компанию ей составили такие сериальный звезды, как Антон Богатырев, Вячеслав Довженко и Валерия Ходос.

Россия 1, "Родная кровь", 22 декабря, 21.00