2018-12-18T01:27:11+03:00
Звезды

Юрий Николаев воскресил дуэт Smash!!

Спустя 14 лет Сергей Лазарев и Влад Топалов спели дуэтом
Алина ЧЕРНОВА
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Архивное фото дуэта Smash.Архивное фото дуэта Smash.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Карьера многих нынешних звезд началась на сцене «Утренней звезды», которую вел Юрий Николаев.

Бывшие подопечные в минувшие выходные приехали поздравить мастера с 70-летием на концерт в «Крокус Сити-холл».

Чтобы порадовать юбиляра, Сергей Лазарев и Влад Топалов решили на один вечер воскресить дуэт Smash!!.

Парни спели на сцене Крокуса свою нетленку «О, Боже, дай мне сил!».

Юрий Николаев отпраздновал 70-летие в Крокусе. Фото: Алина ЧЕРНОВА

Юрий Николаев отпраздновал 70-летие в Крокусе.Фото: Алина ЧЕРНОВА

- Девчонки визжат, как и 14 лет назад, - отметили ведущие вечера Яна Чурикова и Максим Галкин.

- Это действительно историческое событие, - прокомментировал воссоединение с Топаловым Сергей Лазарев. - Мы были счастливы спеть песню, которая стала знаковой для дуэта Smash!!

Юрий Николаев воскресил дуэт Smash!!.

Помимо дуэтной песни, Топалов и Лазарев спели и по сольной песне. Лазарев подарил Николаеву свой хит «Шепотом», а Топалов спел новенькую - «Там, где ты», музыкальным продюсером которой, кстати, стал Сергей. Что примечательно, артисты настояли на «живом звуке».

И несмотря на то, что в зале велась телевизионная съемка, им пошли навстречу

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