Юрий Николаев воскресил дуэт Smash!!
Карьера многих нынешних звезд началась на сцене «Утренней звезды», которую вел Юрий Николаев.
Бывшие подопечные в минувшие выходные приехали поздравить мастера с 70-летием на концерт в «Крокус Сити-холл».
Чтобы порадовать юбиляра, Сергей Лазарев и Влад Топалов решили на один вечер воскресить дуэт Smash!!.
Парни спели на сцене Крокуса свою нетленку «О, Боже, дай мне сил!».
Юрий Николаев отпраздновал 70-летие в Крокусе.Фото: Алина ЧЕРНОВА
- Девчонки визжат, как и 14 лет назад, - отметили ведущие вечера Яна Чурикова и Максим Галкин.
- Это действительно историческое событие, - прокомментировал воссоединение с Топаловым Сергей Лазарев. - Мы были счастливы спеть песню, которая стала знаковой для дуэта Smash!!
Юрий Николаев воскресил дуэт Smash!!.
Помимо дуэтной песни, Топалов и Лазарев спели и по сольной песне. Лазарев подарил Николаеву свой хит «Шепотом», а Топалов спел новенькую - «Там, где ты», музыкальным продюсером которой, кстати, стал Сергей. Что примечательно, артисты настояли на «живом звуке».
И несмотря на то, что в зале велась телевизионная съемка, им пошли навстречу