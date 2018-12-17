«Комсомолка» оживет у вас в руках

Дорогие читатели!

20 декабря выйдет в свет не совсем обычная «толстушка» (так давние друзья нашей газеты называют еженедельный выпуск «КП»). Этот номер будет не только предновогодним, но и живым.

Герои наших публикаций смогут разговаривать, петь, танцевать - и даже поднять тост за наступающий праздник! Читайте в номере: семейные тайны Андрея Малахова, гороскоп здоровья и финансовой удачи на 2019 год, вещи из легендарных фильмов, которые можно купить через интернет, какая одежда защитит вашего питомца от зимних холодов.

Андрей Малахов с супругой.

Посмотреть живую газету очень просто: рядом с фотографиями на ее страницах вы найдете QR-коды. Они выглядят так:

Посмотреть живую газету очень просто: рядом с фотографиями на ее страницах вы найдете QR-коды.

Так что же нужно, чтобы увидеть приготовленные для вас сюрпризы?

Если у вас iPhone

1. Включите фотокамеру и наведите ее на QR-код

2. На экране появится ссылка, нажмите на нее. И наслаждайтесь просмотром!

Если у вас Android

1. Бесплатно скачайте на смартфон приложение для считывания QR-кодов. Для этого зайдите в Google Play Market и в поисковой строке напишите: Сканер QR-кодов. Установите любое из приложений (например, первое в списке).

2. Откройте приложение и наведите смартфон на QR-код

3. На экране появится ссылка, нажмите на нее. И наслаждайтесь просмотром!