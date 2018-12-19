Галина Волчек: Артисты - нелегкое сооружение, нужен клей БФ

Галина Волчек - рекордсмен среди главрежей Москвы. Руководит «Современником», в котором у нее был «трудный, но и счастливый путь», 46 лет. За этот срок лишь дважды всерьез собиралась написать заявление об уходе. Из-за каких-то своих обид, о которых сегодня и не вспомнит. «Чаще всего обижают самые близкие, самые любимые, - в пылу откровенности призналась однажды Волчек. - Они этого уже не помнят, как, например, Валя Гафт, из-за которого я столько слез пролила». Если не считать сына Дениса, самые близкие для Галины Борисовны - это артисты «Современника».

Сама же она актрисой перестала быть давно. Еще когда театром руководил Олег Ефремов. Он вызвал Волчек к себе в кабинет и сказал, что будет пересматривать штатное расписание. Предложил перейти из актрис в режиссеры, что было логично: к тому времени Волчек почти не играла на сцене, в основном занималась режиссурой. Но для нее тогда это был приговор - «кинжальный удар под сердце»: «Я так плакала, так расстроилась: неужели я больше не буду артисткой?».

Галина Волчек на XVI Открытом российском кинофестивале "Кинотавр", 2005 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Жизнь со временем все расставила на свои места. В бытность худруком ей удалось сыграть лишь две блистательные роли в спектаклях Валерия Фокина «Ревизор» и «Кто боится Вирджинии Вульф». А в кино… По ее же признанию, по-настоящему ничего серьезного она не сыграла, кроме роли Реганы в фильме Григория Козинцева «Король Лир». Все «эти Волчицы из «Красной шапочки» и покупательницы магнитофона из «Берегись автомобиля» не в счет. Отказалась от кино из-за «унижения», которые переживала, когда приходила в какое-нибудь публичное место, например, в магазин или на рынок. «У меня за спиной сразу начинали шушукаться: «А она не такая уж страшненькая, как в кино». Я такое публичное «признание» переживала с ужасом», - признается Галина Волчек.

Но другой судьбы, кроме театра и кино, у нее быть не могло. Ее отец - известный кинооператор Борис Волчек снимал фильмы великого Михаила Ромма. В ее детстве, в эвакуации в Алма-Ате, семья жила дверь в дверь с Михаилом Роммом, Юлием Райзманом, Александром Птушко, Иваном Пырьевым. «Наши два дома кинематографистов, где жили Ладынина, Целиковская, Жаров, Борис Чирков, стояли рядом, - вспоминает Волчек. - Помню, в детстве мы гуляем во дворе, и вдруг кто-то из девчонок кричит: «Галя, пошли посмотрим, как тетя Люся Целиковская в гробу лежит». Это Эйзенштейн снимал картину «Иван Грозный». А я кричу в ответ: «Ни за что! Лучше я с дядей Колей Крючковым на танке покатаюсь», - он снимался в каком-то военном фильме».

Режиссер Галина Волчек у стен "Современника", 1983 год. ФОТО Владимира Яцины /Фотохроника ТАСС/.

Трудно представить, что народная артистка СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» никогда не была послушной дочерью, плохо училась в школе, а в 16 лет начала курить. И чуть позже, еще немного повзрослев, ушла из дома со своим женихом - Евгением Евтигнеевым. Лысоватый, совершенно не светский жених не понравился ее отцу. Ушла в никуда. Первые ночи влюбленные ночевали буквально на Киевском вокзале.

Но работа в театре в качестве худрука, как ни странно, отшлифовала строптивый характер. Как свидетельствуют артисты «Современника», Галина Борисовна хорошо ладит с людьми, старается помочь, когда что-то происходит. И еще она смелая. Небывало смелая для главного режиссера. Сама же своим главным достоинством называет терпение: «Работа руководителя театра требует безграничного терпения, а порой и дипломатии, которая ни одному дипломату не снилась, - говорит Волчек. - Нужно невероятное терпение, чтобы работать клеем БФ, соединяя несоединимое — артистов, даже при моей огромной к ним любви. Артисты — это все-таки нелегкое сооружение природы».

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