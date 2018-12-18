На Новый год женщины загадают любовь, а мужчины - рыбалку

ОН ВСЕ БЛИЖЕ

Большинство к Новому году все же начинают готовиться заблаговременно. Как следует из исследования, проведенного по заказу платежной системы PayPal, примерно четверть опрошенных начинают делать закупки за месяц до праздника, еще четверть - за две недели.

При этом каждый четвертый из десяти затариваться подарками будет онлайн. В самом деле - зачем куда-то ехать по пробкам и толкаться в очередях, особенно в последние предпраздничные дни, когда все то же можно сделать, не подымаясь с дивана или не выходя из рабочего кабинета. Кроме того, россияне отмечают, что в крупных инет-магазинах более широкий выбор товаров (так считают 44% опрошенных), а, кроме того, больше скидки.

Эксперты подсказывают, что хорошим подарком может быть обучающий онлайн-курс, подписка на киносервис или электронную библиотеку, билеты в театр или на концерт. И полезно, и времени на заказ много не надо.

Чего пожелают россияне под бой курантов-2019

ЖДЕМ ПОДАРКОВ

С наибольшей долей вероятности их получат дети. Им планируют что-то подарить, по данным опроса Банка Хоум Кредит, 78,5% (у остальных, видимо, нет детей). По сведениям сервиса Mail.ru Дети, треть родителей (31%) планируют потратить на презенты до 5000 рублей, 21% собираются уложиться в 2000 рублей.

Далее в списке одаряемых значатся супруги, бабушки и дедушки, родители (см. графику). В этом году заметно увеличилось число тех, кто собирается вручить что-то приятное коллегам (9,5% вместо 5,2%).

Не забудут наши граждане и себя. Согласно опросу по заказу PayPal, на новогодние подарки себе, любимым, россияне потратят в среднем до 7600 руб. (в основном на одежду). В то время как на презенты ближним - до 3500 руб.

И кому собираются дарить подарки

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ БУДЕМ И ЧТО ЗАГАДАЕМ

В основном - дома (более 80%). Как потому, что праздник считается семейным, так и из-за отсутствия денег на поездки и рестораны. В ресторане или клубе, кстати, встретить 2019-й планирует лишь 0,2% опрошенных.

С заветными желаниями на Новый год большинство уже тоже определилось. Главное - здоровье, деньги и мир во всем мире (см. графику). Женщины, согласно опросу SuperJob, в новогоднюю ночь будут мечтать о счастье, любви, свадьбе, а также о недвижимости и путешествиях. Мужчины - о самореализации, своем бизнесе и (дамам не смеяться) рыбалке.