Увидим ли Аллу Пугачеву на новогодних телешоу

Наши корреспонденты уже побывали за кулисами новогоднего «Голубого огонька» телеканала «Россия». А теперь отправились на съемочную площадку, где работают над шоу для Первого канала.

Съемки новогоднего шоу Первого канала проходят по ночам в самых красивых местах Москвы, в том числе и в метро.

Эту поездку пассажиры столичного метро наверняка запомнят надолго. Представьте: поздно вечером вы возвращаетесь с работы или учебы, выходите из вагона на станции «Фонвизинская» и внезапно попадаете на съемки телешоу. В вестибюле с гитарой в руках прохаживается Николай Расторгуев. Тут же - импровизированная сцена, сугробы из искусственного снега и несколько елок с огоньками. Звучит команда режиссера - и Расторгуев начинает петь.

В этом году на Первом канале новогоднее шоу решили снимать в интересных местах Москвы. Зачем специально строить декорации, арендовать павильоны, если вся красота - на улицах столицы? Москва, как обычно, преобразилась перед праздниками. Тут и там елки, огни, иллюминация. И все это будет в кадре. Зрители в итоге увидят самые модные, необычные и яркие локации. Часть съемок ведут с помощью дронов - сначала мы увидим картинку с высоты птичьего полета, а затем ее будут приближать. Получается очень эффектно!

Николай Расторгуев: «А я пою, шагая под Москвой...» Фото: Максим ЛИ/Первый канал

У каждой звезды - своя концертная площадка. Кристина Орбакайте споет у главного входа ВДНХ, Лолита и Елена Темникова - на Манежной площади, Ани Лорак и Дима Билан - в галереях Artplay, Полина Гагарина и Баста - на смотровой площадке «Москва-Сити», Юлианна Караулова - у статуи «Рабочий и колхозница», группа A'Studio - на Воробьевых горах, Ёлка - в аэропорту «Шереметьево».

Снимаются все номера глубокой ночью. Главный враг телевизионщиков и артистов - погода. Все ужасно мерзнут, бесконечно пьют горячий чай и кутаются в пледы между ­дублями, но это не особо спасает. Сложнее всех пришлось Басте: площадка у «Москва-Сити» насквозь продувается ветрами, а на голове артиста красовалась пусть и элегантная, но явно не слишком уместная зимой шляпа.

Не испугалась холода и Татьяна Навка. Хотя ей не привыкать - всю жизнь выступает на льду. Поклонники фигуристки будут удивлены, ведь Татьяна в новогоднюю ночь запоет! У Навки - полноценный дуэт с Жасмин. Снимали номер на Триумфальной площади.

На съемках Татьяна Навка не только спела, но и прокатилась на именном автомобиле. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Что же касается главного новогоднего телесекрета - появится ли в эфире Алла Пугачева или нет, то здесь пока ясности нет. Однако на соседнем с Первым канале съемки «огоньков» уже завершены, и там Примадонны не было. Ну а судя по тому, что супруг Аллы Борисовны Максим Галкин занят в нескольких рейтинговых проектах Первого, есть шанс, что Пугачева почтит своим вниманием хотя бы этот канал. К тому же есть и повод появиться в телеэфире - грядущее возвращение артистки на большую сцену. Ознаменовано оно будет сольным концертом, который должен состояться 17 апреля 2019 года, почти сразу после 70-летия певицы.