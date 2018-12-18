Если у мужчины растет живот, то это... климакс. Да, он тоже есть

Эндокринолог Наталья Зубарева, терапевт, член Российского общества диетологов и нутрициологов, Российского союза диетологов, активный блогер Инстаграм, где у нее около двух миллионов подписчиков, постоянно просвещает читателей о правильном питании, процессах в организме, женских и мужских гормонах. Первая ее книга «Вальс гормонов» разошлась тиражом более 190 тысяч экземпляров. Во второй книге «Вальс гормонов-2» Наталья отвечает на вопросы, которые остались у читателей. С разрешения издательства АСТ публикуем интересные отрывки о... мужском климаксе.

Время собирать камни безответственности

Появилось чувство неполноценности, неуверенности в себе, а может, начал расти живот или грудь, или мучают постоянные депрессии, которые были вам несвойственны? Нет сил, либидо на нуле, и половой акт приносит много проблем? Вполне возможно, начался мужской климакс. Не стоит округлять глаза и удивляться такому термину: не только женщины проходят через гормональные перестройки в организме, но и представители сильной половины человечества сталкиваются с аналогичными проблемами, страдая от них не меньше.

У представителей сильного пола в крови тестостерона намного больше, и это их самый главный козырь и преимущество в данном случае, та самая причина, по которой ваш мужчина до определенного возраста ест, пьет и не толстеет. Дело в концентрации тестостерона! Не только, кстати, тестостерон — король мужского метаболизма. Есть еще и другие приятели, андрогены, которые в мужском организме отвечают за мышцы, низкую подкожно-жировую клетчатку, хорошее настроение и т. д.

Подвох в том, что все эти радости жизни и «безнаказанность» — до определенного возраста. Если ваш мужчина всю жизнь пил, ел, гулял, много работал, нервничал, не спал, парился в бане, там же опять пил, закусывал и ему «ничего за это не было», радоваться рано. Обязательно наступит час икс, тот самый, когда предательски начнет торчать «животик», грудь из плоской мужской превратится в странное зрелище, повысится уровень холестерина, а уровни энергии и либидо устремятся к плинтусу… И все почему? Потому что пришло время «собирать камни» — мужской климакс.

Во второй книге «Вальс гормонов-2» Наталья отвечает на вопросы, которые остались у читателей

Когда он приходит

Мужской климакс «по учебнику» начинается в 50–60 лет, но сегодня он стремительно молодеет, как и женский. В данном случае 40–45 лет — более реальный показатель. Вообще, активность синтеза андрогенов снижается еще раньше, уже после 30–35 лет, сорокалетие — это как точка ускорения процесса. Ну а к 70 годам концентрация мужских гормонов наполовину меньше физиологического стандарта, необходимого для поддержания половой жизни и репродуктивной функции.

Падение концентрации тестостерона глобально влияет на «вальс гормонов» в мужском организме, внося коррективы в работу эндокринной и центральной нервной систем, заставляя снижаться либидо и обеспечивая негативное эмоциональное состояние.

Признаки мужского климакса

* Интимные проблемы: здесь собирается в кучу буквально все, от снижения качества спермы и проблем с эректильной функцией до прощания с либидо.

* Психологические проблемы: раздражительность, мнительность, тревожность, депрессия.

* Физиологические проблемы: плохой сон, чувство усталости, повышенная потливость, суставные боли, скачки артериального давления, тахикардия.

* Потеря «признаков мужественности»: увеличение грудных желез, округление ягодиц, общий набор веса, дряблость мышц.

* Фактически каждый второй сталкивается с перманентным ощущением дискомфорта и тяжести в области паха, неявного, но достаточного, чтобы хорошо подпортить жизнь. Кроме того, возникает недержание мочи, и частые походы в туалет, понятно, жизнь краше не делают.

* Именно у мужчин в период климакса часто развивается мнительность по поводу своего здоровья. Для такого состояния характерно переживание о несуществующих болезнях, приписывание их себе.

Все эти проблемы могут способствовать снижению самооценки и развитию еще более апатичного отношения к жизни. Приятного, конечно, мало, но все же мужчинам, в молодости евшим-пившим-гулявшим без всякого для себя ущерба, и в климаксе везет больше, чем женщинам. По крайней мере, по данным исследований, 50% представителей сильной половины человечества никаких симптомов в процессе не ощущают.

Помимо того, что андропауза у мужчин протекает не столь ярко, им остается и еще кое-что, чего лишены дамы: после климакса они еще могут зачать ребенка. Да, количество, качество и шустрость сперматозоидов уже не те, что в юности, когда достаточно было просто брюки возле девушки положить… Но — факт есть факт, медицина эту возможность не отрицает.

Что способствует раннему мужскому климаксу

• Новообразования в семенниках;

• продолжительные стрессы;

• злоупотребление алкоголем, курение;

• переедание, ожирение, инсулинорезистентность;

• действие ядовитых токсических соединений;

• половые заболевания воспалительного характера;

• нарушение кровообращения семенников;

• кастрация;

• сидячая работа и малая физическая активность;

• наследственный фактор.

Какие исследования необходимы при мужском климаксе

Если вдруг вы заметили, что с вами что-то не так и былой силушки нет как нет, необходимо проверить уровень андрогенов в крови. Кроме этого, я бы рекомендовала заодно смотреть все остальное, раз уж решили заниматься собой. Необходим комплекс исследований, чтобы понять, что не так:

• Общий белок и фракции.

• Коагулограмма (сюда входят: фибриноген, протромбиновый индекс, АЧТВ, МНО, тромбиновое время).

• Липидный спектр: холестерин, коэффициент атерогенности, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды.

• Глюкоза, инсулин (натощак).

• Индекс инсулинорезистентности (Caro, HOMA).

• ТТГ, Т3, Т4 свободный, Т3 реверсивный.

• Пролактин. • ЛГ, тестостерон (свободный).

• Общий анализ крови, железо сывороточное, ферритин.

• Креатинкиназа: КФК и КФК-МВ.

• Биохимический анализ крови (+АСТ, АЛТ, амилаза).

• Витамин D3–25-ОН.

• Витамины B9, B12.

• Кортизол в слюне.

• УЗИ предстательной железы.

• ЭКГ.

• УЗИ брахиоцефальных артерий.

НА ЗАМЕТКУ

Как поддержать организм и восстановить мужскую силу?

1. Нормальный сон.

Собственно, первое, о чем опять хочу сказать, — образ жизни должен быть нормальным. Не «нормально так посидели, пивоводка-девочки», а в соответствии с нормами циркадных ритмов: подъем в шесть-семь утра, отбой до 23 часов.

2. Внимание рациону.

Мужчины те еще сладкоежки, но с сахаром надо завязать, у Винни-Пуха и тестостерона ну совсем ничего общего.

О жирном и жареном тоже пора забыть, рульку мороженым не заедать!

3. Ужин - за три-четыре часа до сна.

В постель надо отправляться «налегке», чуть голодными. Если вы на первых порах в таком режиме будете испытывать «зверский» голод, потерпите, отпустит.

4. Перед банкетом — поесть.

Если знаете, что сегодня будете выпивать, поужинайте за час-полтора до мероприятия, ну а потом можно выпить алкоголь в адекватных количествах без сочетания с закусками, едой или сладким.

5. Витамины, минералы...

Как и для женщины, мужчинам важны Омега-3 (продаются в капсулах и жидком виде, предпочтительнее в жидком - суточная доза не менее 3,5–4 г), витамин D3 (не менее 5000 ЕД).

Цинк нужен для производства мужского полового гормона тестостерона, по сути, это строительный материал для него.

Коэнзим Q10 — нужен и полезен всем, но у мужчин повышает количество и улучшает качество сперматозоидов.

Но это — основа, схему нужно дорабатывать вместе со специалистом исходя из состояния здоровья.