Археологи обнаружили в Индонезии огромную пирамиду, построенную 30 тысяч лет назад.

Индонезийские ученые (Andang Bachtiar, Bagus Endar, Mudrik Daryono, Andri Subandrio) из местного Института наук (Indonesian Institute of Sciences), ведомые геофизиком Денни Натавиджайя (geophysicist Danny Hilman Natawidjaja ), предоставили доказательства того, что гора Гунунг Паданг (Gunung Padang), расположенная на острове Ява в индонезийской провинции Западная Ява, и не гора вовсе, а гигантская пирамида. То есть, искусственное сооружение.

Вид на пирамиду Гунунг Паданг с высоты. Все сооружение занимает обширную площадь в несколько гектаров.

Авторы открытия заверили коллег, собравшихся недавно в Вашингтоне на ежегодный съезд Американского геологического союза (AGU 2018), что несколько лет вели на «горе» раскопки, исследовали ее самым тщательным образом с помощью георадаров и сейсмической томографии. Обнаружили, в итоге, конструкции и несколько уходящих в глубину слоев, созданных в разное время.

Высота Гунунг Паданг около 95 метров. «Гора» и в самом деле напоминает пирамиду — ступенчатую, изрезанную сотнями ярусов. Ее местами плоская вершина уставлена сотнями прямоугольных, торчащих рядами, плитами. Рукотворной считалась лишь эта — наружная - часть. Индонезийские ученые нашли и внутренние.

Так выглядят мегалиты пирамиды в верхней ее части.

Под верхним слоем — на глубине в 3-4 метра - располагаются каменные колонны, собранные, по словам индонезийцев, в матричные структуры. Их ошибочно принимали за горные породы.

Под слоем колонн — на глубине 15 метров - имеются многочисленные и весьма объемные полости. Самый нижний — 4 слой — представляет собой обработанные инструментами базальтовые породы.

Предварительное радиоуглеродное датирование показало: первому — внешнему слою пирамиды — приблизительно 3500 лет, второму - 8000 тысяч, а третьему от 9500 до 28 000 лет.

Ученые насчитали в пирамиде 4 рукотворных слоя.

Ученые полагают, что пирамиду могла возвести некая весьма развитая древняя цивилизация, ныне исчезнувшая. Цель — культовая. Гунунг Паданг и сейчас сакральное место.

Если выводы индонезийских исследователей не будут опровергнуты, а такие попытки имеются, то пирамида Гунунг Паданг окажется самой старой в мире, даже если ей не 28 000 лет, а всего 9500.

Так пирамида Гунунг Паданг и окружавший ее комплекс могли выглядеть 25 тысяч лет назад.

С открытием ученых можно познакомиться в их статье, коротко о нем рассказал портал LiveScience.

Археологи обнаружили в Индонезии огромную пирамиду, построенную 30 тысяч лет назад.

КСТАТИ

Пирамида, скрытая в горе, есть и в Европе

Историк Семир Османаджик и его единомышленники считают, что холм в Боснии высотой 646 метров под названием Высочица (Visocica) на самом деле скрывает рукотворную пирамиду — тоже ступенчатую. Только она куда больше индонезийской - настоящий исполин.

Ученый указывает на правильную геометрическую форму «сооружения», - склоны которого идут точно под углом в 45 градусов.

Боснийская "пирамида".

Два года назад Семиру начал раскопки у подножья Высочицы. Вместе с геологами и специалистами местной угольной шахты он почти сразу вскрыл вход в узкий туннель. Сейсмическое зондирование почвы показало: дальше расположена разветвленная сеть подземных коридоров, которые простираются на несколько километров. Имеются многочисленные и обширные камеры. Почти, как в индонезийской Гунунг Паданг.

Чуть выше подножья пирамиды, под слоем почвы, исследователи обнаружили каменные блоки со следами обработки и полировки. Но сами блоки, по мнению геологов, не совсем каменные, а бетонные. И из них сложена не вся конструкция, а лишь наружние стены и некоторые помещения внутри.

Блоки, обнаруженные на склонах боснийской пирамиды.

Предположение такое: представители некой древней цивилизации нашли подходящий холм, обтесали его и облицевали бетонными блоками. И, тем самым, построили пирамиду.

Плиты: ученые полагают, что ими была облицована Высочица. Им не верят.

Когда было возведено исполинское сооружение, ученые пока не выяснили. Но известно, что люди живут в долине Высоко уже более 7 тысяч лет. А по некоторым данным - и с каменного века.

Скептики не верят индонезийским ученым, а Семиру и подавно. Считают форму «пирамиды» обычной для холмов, «блоки» - естественными глыбами, а «камеры» - карстовыми пещерами.