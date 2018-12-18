В Москве наградили лучших волонтеров столицы и назначили Диану Гурцкую и Станислава Черчесова Послами доброй воли

На Креатив-форуме подвели итоги Года добровольца в Москве и наградили лучших волонтеров столицы. Масштабное мероприятие прошло на территории Цифрового делового пространства, его организатором выступил Ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей города и молодежной политики города Москвы.

Москва продолжит поддерживать добрые дела

- Несмотря на то, что Год добровольца подходит к завершению, мы надеемся, что в следующем году мы продолжим нашу совместную работу, которую будем развивать и вместе помогать другим. Спасибо за ваш труд и доброе сердце, - поприветствовала участников форума председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Одним из новых направлений в следующем году станет запуск в столице проекта «ЗОЖ через молодёжь». Волонтеры вместе с департаментами Правительства Москвы будут рассказывать жителям столицы как правильно вести здоровый образ жизни, проводить лекции и мастер-классы.

На деловой программе форума подчеркнули, что Москва может и должна быть площадкой, где отрабатываются новейшие идеи и проекты для всей страны.Фото: материалы пресс-служб

На форуме подчеркнули, что Москва может и должна быть площадкой, где отрабатываются новейшие идеи и проекты для всей страны.

- Добровольчество - важная часть проявления сообщества людей, которые умеют помогать, делиться, выражать сочувствие. В наших руках - реальные изменения. Ведь теория малых дел - это действительное изменение реальности, в которой мы живём, - отметила президент благотворительного Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Общественной палаты Российской Федерации Елена Альшанская.

Награды для лучших добровольцев

Завершился Креатив-форум церемонией награждения победителей конкурса «Доброволец Москвы-2018». В этом году на 20 номинаций подали более 300 заявок, причем самому старшему участнику – 80 лет, а самому молодому – 14.

В этом году на конкурс "Доброволец Москвы" было прислано рекордное число заявокФото: материалы пресс-служб

Так, лучшим волонтером Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 стала серебряный волонтер" Роза Агишева, а луший волонтерский центр при образовательной организации работает в школе №1586.

- Волонтёры Москвы - это, безусловно, тот пример для подражания, которым можно гордиться, о котором можно рассказывать и который можно приводить в пример! - отметила зампредседателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Алиса Крюкова.

Оксана Федорова поздравила новых Послов доброй воли

Помимо лучших волонтеров, на форуме чествовали и Послов Доброй воли Волонтеров Москвы – 2019. Их задача - рассказывать москвичам о добровольчестве в столице и его возможностях, привлекать к добрым делам как можно больше людей.

Новых Послов приветствовала «Мисс Вселенная-2002», президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова. Ими стали певец Владимир Левкин, заслуженная артистка России Диана Гурцкая, заслуженный артист России Александр Олешко, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.