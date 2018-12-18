2018-12-18T12:25:45+03:00
Общество

В Москве наградили лучших волонтеров столицы и назначили Диану Гурцкую и Станислава Черчесова Послами доброй воли

На Креатив-форуме подвели итоги Года добровольца
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Награждены победители конкурса "Доброволец Москвы-2018"Награждены победители конкурса "Доброволец Москвы-2018"Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

На Креатив-форуме подвели итоги Года добровольца в Москве и наградили лучших волонтеров столицы. Масштабное мероприятие прошло на территории Цифрового делового пространства, его организатором выступил Ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей города и молодежной политики города Москвы.

Москва продолжит поддерживать добрые дела

- Несмотря на то, что Год добровольца подходит к завершению, мы надеемся, что в следующем году мы продолжим нашу совместную работу, которую будем развивать и вместе помогать другим. Спасибо за ваш труд и доброе сердце, - поприветствовала участников форума председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Одним из новых направлений в следующем году станет запуск в столице проекта «ЗОЖ через молодёжь». Волонтеры вместе с департаментами Правительства Москвы будут рассказывать жителям столицы как правильно вести здоровый образ жизни, проводить лекции и мастер-классы.

На деловой программе форума подчеркнули, что Москва может и должна быть площадкой, где отрабатываются новейшие идеи и проекты для всей страны. Фото: материалы пресс-служб

На деловой программе форума подчеркнули, что Москва может и должна быть площадкой, где отрабатываются новейшие идеи и проекты для всей страны.Фото: материалы пресс-служб

На форуме подчеркнули, что Москва может и должна быть площадкой, где отрабатываются новейшие идеи и проекты для всей страны.

- Добровольчество - важная часть проявления сообщества людей, которые умеют помогать, делиться, выражать сочувствие. В наших руках - реальные изменения. Ведь теория малых дел - это действительное изменение реальности, в которой мы живём, - отметила президент благотворительного Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Общественной палаты Российской Федерации Елена Альшанская.

Награды для лучших добровольцев

Завершился Креатив-форум церемонией награждения победителей конкурса «Доброволец Москвы-2018». В этом году на 20 номинаций подали более 300 заявок, причем самому старшему участнику – 80 лет, а самому молодому – 14.

В этом году на конкурс "Доброволец Москвы" было прислано рекордное число заявок Фото: материалы пресс-служб

В этом году на конкурс "Доброволец Москвы" было прислано рекордное число заявокФото: материалы пресс-служб

Так, лучшим волонтером Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 стала серебряный волонтер" Роза Агишева, а луший волонтерский центр при образовательной организации работает в школе №1586.

- Волонтёры Москвы - это, безусловно, тот пример для подражания, которым можно гордиться, о котором можно рассказывать и который можно приводить в пример! - отметила зампредседателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Алиса Крюкова.

Оксана Федорова поздравила новых Послов доброй воли

Оксана Федорова поздравила новых Послов доброй воли

Помимо лучших волонтеров, на форуме чествовали и Послов Доброй воли Волонтеров Москвы – 2019. Их задача - рассказывать москвичам о добровольчестве в столице и его возможностях, привлекать к добрым делам как можно больше людей.

Новых Послов приветствовала «Мисс Вселенная-2002», президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова. Ими стали певец Владимир Левкин, заслуженная артистка России Диана Гурцкая, заслуженный артист России Александр Олешко, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Акция #рубльвдень: Только за первую неделю россияне собрали на добрые дела 6 миллионов рублей
Акцию #рубльвдень поддержали Константин Хабенский, Владимир Познер, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум - и еще тысячи неравнодушных людей по всей стране
Победившие рак девушки стали волонтерами, чтобы помогать другим справиться с болезнью
Вылечившись от онкологии, эти девчонки теперь помогают другим пациентам - делают все, чтобы люди не теряли веру в свои силы, не отчаивались и боролись за жизнь. «Жизнь у нас одна, и мы должны за нее бороться», - уверенно заявляют они
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России