2018-12-19T01:02:49+03:00
Общество

Во ФСИН прокомментировали, почему сразу после продления ареста Павел Мамаев оказался... освобожден

Такое письмо от ведомства получили Радио "Комсомольская правда" и жена футболиста, Алана
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments117
Павел Мамаев во время судебного заседания, декабрь 2018 года.Павел Мамаев во время судебного заседания, декабрь 2018 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Итак, Мосгорсуд 18 декабря отклонил апелляцию защиты фигурантов громкого «дела футболистов». Александр Кокорин с младшим братом Кириллом, Павел Мамаев и друг его детства Александр Протасовицкий все-таки пробудут под арестом как минимум до 8 февраля следующего года. То есть, Новый год всей четверке придется отмечать в СИЗО «Бутырка».

Или нет?

Супруга Мамаева Алана сообщила в соцсетях, что ее муж - освобожден. По крайней мере, так утверждается в письмах, которые она получает от системы «ФСИН-Письмо». Напомним, это особая программа, которая за небольшую оплату передает сообщения заключенным и позволяет получить их ответы. Правда, все письма читают специально обученные люди. Главное условие - в них запрещено обсуждать обстоятельства уголовных дел. Так вот. Алана Мамаева пытается отправить мужу весточку и получает ответы от «ФСИН-Письмо»: «Адресат освобожден».

Подобные письма получает Алана Мамаева.

Подобные письма получает Алана Мамаева.

Такой же фокус попытались провернуть и сотрудники Радио «Комсомольская Правда». Результат - тот же. Приходит ответ: «Администрация СИЗО-2 Бутырка извещает Вас, что письмо не может быть вручено получателю, так как адресат освобожден из учреждения».

Ответ из администрации СИЗО.

Ответ из администрации СИЗО.

Серьезно?!

- Нет, это всего лишь технический сбой, - заявили корреспонденту «Комсомольской Правды» в московском управлении ФСИН. - Попробуйте написать еще раз через какое-то время. Скоро все будет исправлено. То, что Павел Мамаев по-прежнему находится под стражей, совершенно очевидно. Мосгорсуд оставил решение об аресте всех фигурантов этого дела в силе.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (она следит за соблюдением прав в столичных изоляторах) Иван Мельников сообщил, что впервые сталкивается с такой проблемой.

- Жалоб на подобные сбои раньше нам никогда не поступало, - говорит правозащитник. - Но могу предположить, что в данном случае это связано с увеличенной нагрузкой на систему «ФСИН-Письмо». Перед Новым годом число писем существенно вырастет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новый год - в Бутырке: Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 8 февраля

Защите футболистов не удалось добиться их освобождения (подробности)

КСТАТИ

Мама Александра Кокорина: Если моих детей не отпустят, мы с мужем будем встречать Новый год у стены Бутырской тюрьмы

Светлана Федоровна уверена - братья Кокорины защищали друг друга, поэтому и ввязались в конфликт (подробности)

Новый поворот в деле Кокорина и Мамаева: Прокуратура нашла нарушения

Московская прокуратура нашла нарушения в «деле футболистов» и требует их (нарушения в смысле) устранить. Копия документа есть в распоряжении редакции «КП» (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кокорин и Мамаев в СИЗО на Новый год смогут сделать себе оливье и послушать поздравления Президента

На минувшей неделе Тверской суд оставил бывших игроков сборной РоссииАлександра Кокорина и Павла Мамаева под арестом. До 8 февраля. Судя по всему, Новый год обоим придется отмечать в СИЗО «Бутырка». Да, в начале будущей недели адвокаты футболистов обещают подать апелляцию на их арест. Но пока их примут, пока назначат дату рассмотрения… (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Новости 24
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по ДРСМД
Умерла режиссер фильма "Пробуждение" Пенни Маршалл
Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе
Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью
Порошенко: МВФ выделит Украине кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль
В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ в Львовской тюрьме
Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента
Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО
МИД РФ: США уже приняли для себя решение по вопросу о ДРСМД
Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова