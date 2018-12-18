Во ФСИН прокомментировали, почему сразу после продления ареста Павел Мамаев оказался... освобожден

Итак, Мосгорсуд 18 декабря отклонил апелляцию защиты фигурантов громкого «дела футболистов». Александр Кокорин с младшим братом Кириллом, Павел Мамаев и друг его детства Александр Протасовицкий все-таки пробудут под арестом как минимум до 8 февраля следующего года. То есть, Новый год всей четверке придется отмечать в СИЗО «Бутырка».

Или нет?

Супруга Мамаева Алана сообщила в соцсетях, что ее муж - освобожден. По крайней мере, так утверждается в письмах, которые она получает от системы «ФСИН-Письмо». Напомним, это особая программа, которая за небольшую оплату передает сообщения заключенным и позволяет получить их ответы. Правда, все письма читают специально обученные люди. Главное условие - в них запрещено обсуждать обстоятельства уголовных дел. Так вот. Алана Мамаева пытается отправить мужу весточку и получает ответы от «ФСИН-Письмо»: «Адресат освобожден».

Подобные письма получает Алана Мамаева.

Такой же фокус попытались провернуть и сотрудники Радио «Комсомольская Правда». Результат - тот же. Приходит ответ: «Администрация СИЗО-2 Бутырка извещает Вас, что письмо не может быть вручено получателю, так как адресат освобожден из учреждения».

Ответ из администрации СИЗО.

Серьезно?!

- Нет, это всего лишь технический сбой, - заявили корреспонденту «Комсомольской Правды» в московском управлении ФСИН. - Попробуйте написать еще раз через какое-то время. Скоро все будет исправлено. То, что Павел Мамаев по-прежнему находится под стражей, совершенно очевидно. Мосгорсуд оставил решение об аресте всех фигурантов этого дела в силе.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (она следит за соблюдением прав в столичных изоляторах) Иван Мельников сообщил, что впервые сталкивается с такой проблемой.

- Жалоб на подобные сбои раньше нам никогда не поступало, - говорит правозащитник. - Но могу предположить, что в данном случае это связано с увеличенной нагрузкой на систему «ФСИН-Письмо». Перед Новым годом число писем существенно вырастет.

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