Сергей Пикин: Германия не купит газовую трубу через Украину — ее никто в Европе не купит!

- Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в том, что он (аффилированные с ним структуры) собирается продать половину (49%) газо-транспортной системы Украины «международному партнеру». Если вдруг такое случится - как это отразится на России?

- Не отразится никак — если тарифы не станут пересматриваться. И не возникнет вопрос о новом соглашении о транзите. Не отразится это и на проекте «Северный поток-2». Потому что возможная продажа части украинской ГТС и «СВ-2» - они впрямую никак не связаны. Ну, а дальше вопрос - какая реальная возможность эти не новые трубы и устаревшие газораспределительные станции на территории нашего соседа кому-то продать?

- Уже не раз писали о том, что нужны многомиллиардные вложения в то, чтобы всю эту дряхлую систему реконструировать, привести в нормальный вид.

- За минувшие годы, с тех пор, как вопрос о продаже возник в первый раз, ни разу действительного покупателя найти представители Киева не смогли.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Заявление Тимошенко — исключительно предвыборная риторика, не имеющая к конкретной экономике никакого отношения?

- Конечно, да. Там каждый ищет компромат друг на друга.

- Сколько сегодня стоит реконструкция ГТС Украины? Несколько лет назад фигурировала цифра в 9 миллиардов долларов?

- Тут вопрос — где, у кого можно найти даже те деньги, в которые оценивалась прежняя реконструкция. Но полноценный технический аудит никто не проводил, на самом деле.

- Не виртуального покупателя, кроме Германии, о роли которой в этом деле намекала Меркель, быть не может?

- А зачем Германии такой наземный проект, если у них есть просчитанный и проработанный «Северный поток»? Заявления Меркель по этому поводу — чисто политические и к реальной экономике они, в случае с прямыми поставками газа из России, не привязаны никак.

- То есть никакого покупателя на украинскую газовую трубу в разумном пространстве не видно?

- И в неразумном тоже!

- 3 миллиарда долларов, которые Украина получает от транзита нашего газа ежегодно - сейчас это фактическая цифра? Она не снижается?

- Она реальна — пока сохраняются объемы транзита. Если у Порошенко есть задача вывести эти деньги в офшоры — это другая тема. Но она не связана с продажей части ГТС.

- До марта, когда Украина должна выбрать президента, никто никому ничего не продаст?

- Не продаст. И не по причине тех или иных «заявлений о трубе» Тимошенко или Порошенко. Если на выборах что-то пойдет не так — все инвестиции в реальную экономику этой страны, в том числе, в систему транзита энергоресурсов, тоже «пойдут лесом»...