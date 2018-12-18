2018-12-18T16:53:27+03:00
Спорт

Евгений Плющенко: Аделина Сотникова уйдет на тренерскую работу

Об этом наставник фигуристки сообщил на пресс-конференции шоу «Лебединое озеро»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Евгений Плющенко.Евгений Плющенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно, - сказал журналистам о возможном возвращении в спорт фигуристки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко. - Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу «Лебединое озеро».

Пресс-конференция олимпийского чемпиона прошла на льду ГУМ-катка в минувший понедельник. В 15-градусный мороз Евгений и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, трёхкратный чемпион Канады, победитель финала Гран-при по фигурному катанию Эмануэль Сандю не только общались с прессой, но и показали фрагменты из шоу «Лебединое озеро».

Аделина Сотникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аделина СотниковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аделина и Евгений впервые продемонстрировали костюмы ручной работы, которые специально для «Лебединого озера» фигуристам сделал дизайнер Денис Шевченко, который работал в Большом театре над образами для балета «Дочь фараона».

Фрагменты из шоу «Лебединое озеро» показали на льду "ГУМ-катка" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фрагменты из шоу «Лебединое озеро» показали на льду "ГУМ-катка"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Впервые мне понравились все эскизы костюмов. Я внесла правки только в наряд шута. В целом, на мой взгляд, костюмы получились действительно по-настоящему дизайнерскими. Они сами по себе уже произведения искусства, - отметила продюсер «Лебединого озера» Яна Рудковская. - Что касается шоу и для чего мы делаем наши спектакли, то тут все просто. Хочется, чтобы вокруг было больше доброты. Плюс наша задача, чтобы дети, посмотрев «Лебединое озеро», приходили в балет и в спорт.

Яна Рудковская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Яна РудковскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: балет-сказка «Лебединое Озеро» пройдёт с 20 по 31 декабря 2018 в новой ВТБ АРЕНА Парк (м. Динамо).

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