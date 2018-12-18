Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого

- Бывший глава Николаевского морского порта Василий Капацына дал немалую сумму на реставрацию церкви— и его лик появился в храмовой росписи. Это — нормально?

- Сейчас такая практика довольно редка. Традиция утеряна. Хотя до революции были ктиторы, которые жертвовали на храм. Купцы, например. Но они действовали из смирения. И из почтения перед сакральным пространством все-таки стеснялись себя включать в рамки иконописи. Они в сложившееся сакральное пространство храмов не вторгались.

- Часть людей в соцсетях довольно резко отреагировали на это событие в Николаеве.

- Да, восприняв это как кощунство. Пишут, что церковь опять пошла на поводу у каких-то богачей. Но ведь это не нарушает церковные каноны - и потому возможно. В народном представлении любое лицо на иконе — это святой. Но святой — с нимбом. А жертвователь может быть рядом, без нимба. Просто подчеркнуто, что он имеет отношение к этой святыне, к этому храму. Но он не святой.

Ктиторы, которых изображали на иконах раньше — в византийское время и в Киевской Руси - это было в практике.

- Где на иконе могут располагаться жертвователи?

- Где-то в углу иконы. И меньшего размера, чем сам святой. Маленькие фигурки — как византийские императоры, которых изображали на иконах с тем храмом в руках, который они построили.

Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН Роман Лункин.Фото: Евгения ГУСЕВА

- В новейшей истории ситуация с изображением жертвователей изменилось?

- Многие верующие считают, что большинство прежних жертвователей были более духовны, а вера современных предпринимателей не достойна той, что была в давние века. Но все люди грешны, и у тех жертвователей тоже были свои грехи. Осуждать человека, который потратился на храм, и попросил себя изобразить, не следует.

- Кто определяет место, где изобразят жертвователя?

- Сам он может пожелать и к нему обычно прислушиваются. Тут настоятель храма, епископ сказал, что все нормально. Так вот , настоятель или иконописец определяют удобоваримое место.

- Как именно можно изображать эту светскую фигуру?

- Обычно пишут только лицо, голову. Без нимба. Так нынешнего патриарха Кирилла изобразили. В николаевском случае все вполне корректно. Мне же известно, как в 90-е в одном из храмов в провинции нового русского в притворе храма, где и полагается изображать жертвователя, написали в тренировочных штанах и в красном пиджаке. Кстати, ктиторов времен Киевской Руси изображали тоже в современных одеждах, в которых по улице ходили. Тут логика своя есть.

- В Москве современные меценаты на росписях в храмах появляются?

- Я таких случаев не знаю. В советское время жертвователей могли и посадить. До революции у купцов, что жертвовали, в традиции было смирение. Они не стремились выпячивать свою личность, и стоять перед богом, но не рядом со святыми.

- У кого чаще появляются такие изображения - у католиков или у православных?

- Это общая традиция — как то отмечать жертвователей. По латыни они — донаторы, а ктиторы — по гречески.

- Где запрещено изображать жертвователя — даже если весь храм построен на его деньги?

- По смыслу храмового пространства — он не должен заслонять собою святого или быть больше его. Есть правило, как устраивать иконостас, и царские врата, и иконы в алтаре. Есть определенный порядок расстановки икон и нарушать его нельзя. Алтарное пространство должно быть посвящено церковной истории и церковно-служению. Изображения жертвователя там быть не может. Это все-таки вторжение мирского.