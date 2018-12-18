Из Пушкинского музея увезли Тициана

Сегодня в десять утра ГМИИ лишился Тициана. История чудесного обретения (а теперь и потери) великого шедевра напоминала детектив и стала самой громкой сенсацией в мировом искусстве.

Все началось с того, что в 2005 году отечественный предприниматель прикупил в петербургском салоне... шедевр Тициана...

(В этом месте надо понимать, что завязка истории более чем потрясающая).

Недавно мы писали об одном предприимчивом гражданине, выставившем на Авито "шедевр" Леонардо. Специалисты дружно посмеялись над дураком и между прочим заметили, что подлинные шедевры не продаются не то что на интернет-аукционах, а в принципе не водятся в России.

- Ни один сумасшедший не станет продавать шедевры даже на самых авторитетных, но российских аукционах и в отечественных галереях, - отметил директор интернет-аукциона Art Investment Константин Бабулин. - При покупке картины самым важным фактором оказывается не цена и даже не качество полотна, а место, где продается работа. Серьезный покупатель отреагирует на известие, что Леонардо продают на "Сотбис", но ни в коем случае, не на известие, что Леонардо появился под Крымским мостом или еще где-то. Если место не авторитетно, то покупки не будет.

Но правило на то и правило, чтобы в нем существовали исключения.

Короче, в Петербурге коллекционер приобрел Тициана. На продажу полотно шло, конечно, не как шедевр, а как работа неизвестного венецианского мастера, копия с картины Тициана "Венера и Адонис" из Прадо. Но покупатель справедливо решил испытать удачу. Тем более, что удача улыбалась ему и ранее. Случайно и по дешевке ему удалось приобрести некую "копию", оказавшуюся впоследствии шедевром Рубенса, похищенным в 1945 году из замка Геббельса. А что если и эта копия - не копия? Руководствуясь примерно такими мыслями, коллекционер пригласил на смотрины Викторию Маркову, суперспециалиста в области итальянской живописи, гуру и профи высочайшего уровня, перед авторитетом которой преклоняются даже сами итальянцы.

Маркова, понятное дело, никаких иллюзий не питала и по дороге к "шыдевру" источала всяческий скепсис. То, что произошло потом с уважаемой Викторией Эммануиловной, поэтично описал Пушкин на примере Татьяны:

Очи открылись, она сказала "это он".

Как признавалась сама уважаемый итальянист, одного лишь взгляда хватило, чтобы признать в картине руку мастера.

Впоследствии атрибуцию Марковой подтвердили ведущие итальянские специалисты по живописи и химики. Один из неоспоримых аргументов состоял еще и в том, что в составе красочного слоя был найден редкий, но использовавшийся в арсенале Тициана пигмент смальтино, который художник использовал для вип-заказов.

В общем, аргументы были такими, что сам музей Прадо признал: их картина - всего лишь копия с российского Тициана. (Владеющие испанским могут залезть на страницу музея и прочитать на странице аннотации, что их "Адонис" моложе московского "Адониса").

В 2017 году наш Тициан предстал перед гостями Пушкинского музея на выставке "Тициан. Тинторетто. Веронезе", где и провисел вплоть до середины декабря этого года.

2017 год. На выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" в ГМИИ им. А.С. Пушкина. ФОТО Александр Щербак/ТАСС

По сообщениям ТАСС, 17 декабря картину сняли, упаковали, а утром 18 декабря "Адонис" отправился к владельцу.

Что произошло? Неужели шедевр не нужен ГМИИ и не было возможности его приобрести?

Еще как нужен, - заверяла директор музея Марина Лошак в разных (впрочем, немногочисленных интервью). По словам директора, она хотела бы даже купить "Адониса", но, как пелось в одной песне, "что-то ей помешало". Может быть, "завышенная" цена в двадцать миллионов (правда, не уточнено, чего).

Как отметили в ГМИИ, эта потеря Тициана еще неокончательная, поскольку переговоры будут проводиться еще 25 декабря. Сама Марина Лошак не исключала возможность сбора средств на покупку шедевра через краудфандинг.

Скинется ли народ на Тициана?

Система сбора денег на выкуп картин давно хорошо работает в Европе. Однако подобные практики существуют и у нас. Например, в этом году ГМИИ организовал сбор денег на магический жезл жреца из древнего Египта.

Стоимость экспоната составляет 6 миллионов рублей. Кампания по сбору средств стартовала в конце мая и на сегодня основная часть суммы (более 4 миллионов рублей) - собрана. Три года назад музей с успехом насобирал на реставрацию древней погребальной пелены из запасников.

Аналогичную акцию по сбору народных средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому организовал и Исторический музей.

Однако во всех случаях речь идет об относительно небольших суммах, несопоставимых с несколькими миллионами долларов. Сможем ли мы "всем миром, всем народом, всей семьей" насобирать на Тициана?

Эксперты настроены скептически.

"За рубежом уровень благосостояния граждан выше. В наших условиях собрать миллионы долларов - это фантастика, - отмечает искусствовед и блогер Софья Багдасарова.

Понятно, что для нашей страны сбор денег с населения может иметь символическое значение, потому что позволит почувствовать себя причастным к приобретению чего-нибудь великого. Однако, - считает эксперт, - это не обязательно должен быть "Тициан".

"С моей точки зрения, правильней, если лишняя копейка будет пожертвована на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, которую сейчас проводит Исторический музей. Вот это экспонат, к которому хочется быть причастным сильнее. В случае с Тицианом гораздо действеннее был бы метод привлечения крупного благотворителя", - считает Багдасарова.