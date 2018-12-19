Как сэкономить на авиабилетах: 12 полезных советов от Роскачества

На прошлой неделе Роскачество опубликовало исследование мобильных приложений для покупки авиабилетов. Эксперты изучили информацию о сотнях рейсов, купили и сдали десятки авиабилетов и впервые оценили предоставляемый сервис. Центр цифровой экспертизы Роскачества совместно с отраслевым информационно-аналитическим агентством «АвиаПорт» накануне новогодних праздников подготовил список рекомендаций для тех, кто планирует авиаперелет.

1. Приобретайте билеты минимум за 2 недели до перелета

Правило покупки билетов за полгода актуально для чартерных рейсов, билеты на которые вы покупаете вместе с турпутевкой. С авиакомпаниями, выполняющими регулярные рейсы, ситуация иная – они используют системы управления доходами, которые в зависимости от прогнозируемого и реального спроса на перевозки могут открывать или закрывать те или иные классы бронирования.

Если авиакомпания видит, что спрос высокий, то она старается закрыть самые дешевые классы бронирования, чтобы в продаже остались только средние и дорогие. Когда салон забит на 95%, перевозчикам никакого смысла устраивать распродажи нет. По мнению экспертов, оптимально приобретать билеты за две недели до полета.

2. Следите за распродажами

Авиакомпании регулярно в низкий сезон устраивают распродажи билетов, чаще всего в октябре и ноябре. В этом году некоторые из них вплоть до декабря предлагали билеты по льготным ценам. Есть специализированные сайты для пассажиров, которые собирают информацию о скидках и акциях авиакомпаний.

НО! Распродаж не бывает на праздничные даты и на периоды школьных каникул.

3. Пользуйтесь программами лояльности от тревел-агентств и авиакомпаний

Ряд онлайн тревел-агентств продают билеты с небольшой или нулевой наценкой относительно предложений авиакомпаний и предлагают собственную программу лояльности, когда клиент может заработать на своих полетах бонусные мили. Программы лояльности есть и у крупнейших авиакомпаний. Ряд российских перевозчиков использует условные мили, которые можно обменять на билеты, другие приравняли мили к рублям, которыми можно расплатиться за билет.

4. Обратите внимание на непрямые рейсы

Если вы путешествуете налегке и хотите сэкономить, есть смысл обратить внимание на пересадочные рейсы. Иногда даже с учетом того, что в ожидании пересадки, возможно, придется переночевать в гостинице, такой вариант путешествия может быть дешевле.

Пассажиры в новом терминале международного аэропорта `Красноярск`.Фото: Мария ЛЕНЦ

5. Пользуйтесь метапоисковиками

Метапоисковики выдают подборку авиабилетов по самым привлекательным ценам, находя их среди всех предложений авиакомпаний и онлайн тревел-агентств. При этом оплачивать билеты метапоисковики в большинстве случаев отправят на сайт авиакомпании или агентства. Самое главное, что нужно знать о метапоисковиках – у них самый широкий охват источников информации.

Многие метапоисковики уже научились строить пересадочно-стыковочные рейсы и комбинировать авиакомпании, а некоторые – и разные виды транспорта. Почти у всех есть календарь цен, учитывающий стоимость билетов в день вылета и плюс-минус три дня, а то и на целый месяц.

6. Экономичнее вылететь в четверг, а не в пятницу

Путешествия выходного дня (пятница, суббота) формируют повышенный спрос на авиабилеты. Вылететь в четверг и вернуться во вторник может быть более привлекательным вариантом по цене.

7. Следите за курсом, если вам предстоит международный перелет

Если курс национальной валюты (рубль) падает – покупайте билеты в начале недели, если укрепляется - в конце. Если вы покупаете авиабилеты в валюте, то, чем сильнее упадет рубль, тем дешевле обойдутся билеты, стоимость которых рассчитана в рублях.

8. Будьте внимательны при расчете багажа

У большинства авиакомпаний установленная норма по весу - 20-23 кг. Как правило, вся информация о багаже представлена на сайте перевозчика, но в частных случаях могут потребоваться и устные разъяснения в колл-центре или офисе продаж.

Вот несколько важных моментов:

* Если пассажир взял с собой намного больше вещей по весу, чем предусмотрено его тарифом, авиакомпания имеет право отказать ему в перевозке сверхнормативного багажа, так случается, если загрузка самолета полная. Лучше заранее забронировать перевозку дополнительного багажа.

* В большинстве случаев приобретение багажного тарифа обходится дешевле, чем воспользоваться безбагажным тарифом и купить опцию дополнительного багажа на сайте авиакомпании, либо в аэропорту. Зачастую в аэропорту оплата дополнительного места багажа обходится дороже, чем при оплате того же места заблаговременно.

* Провоз специальных видов багажа и ручной клади, например спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, фото-видео-киноаппаратуры, регламентируется правилами авиакомпаний. В горнолыжный сезон часто существует возможность льготной перевозки лыж, сноубордов и прочего инвентаря. Желательно ознакомится с правилами, если вы путешествуете с так называемым специальным багажом – что-то из этого списка авиакомпания может перевезти бесплатно, однако транспортировка тяжелого и громоздкого спортивного инвентаря может потребовать расходов, в рядке случаев – существенных. Если речь идет о специфических предметах, для перевозки действуют две рекомендации: необходимо обязательно получить разрешение на провоз багажа от авиакомпании, а оплатить и забронировать место желательно заблаговременно.

* Если на сайте нет информации о специальном багаже, позвоните в авиакомпанию и уточните этот вопрос. Лучше несколько раз переспросить и убедиться в возможности транспортировки, чем один раз на стойке информации узнать, что вам отказано в перевозке специального багажа либо придется выложить за это немалую сумму.

9. Рекомендации для лиц с ограниченными возможностями

Перед покупкой билетов необходимо узнать, какие авиакомпании и аэропорт готовы без проблем организовать сопровождение пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо минимум за 72 часа проинформировать перевозчика и аэропорт о том, что вы планируете путешествовать с особыми потребностями. Как показывает практика, авиакомпании могут предоставить широкий перечень дополнительных услуг для лиц с ограниченными возможностями, если все оговорить заранее.

Но если поставить перевозчика перед фактом в аэропорту, то, к сожалению, вы не сможете получить весь набор услуг. Иногда даже отказ в перевозке лица с ограниченными возможностями.

Пассажиры у электронного табло в аэропорту Пулково.Фото: Тимур ХАНОВ

10. Уточняйте информацию о перевозке животных

Перед приобретением билета уточните, какая авиакомпания позволит вам взять питомца с собой в путешествие, а также ознакомьтесь с условиями провоза. За исключением собак-поводырей, животные путешествуют за дополнительную плату. Помните, что клетки с питомцами размещаются в багажном отделении, и это, вероятно, станет стрессом для вашего любимца. Некоторые авиакомпании дают разрешение взять клетку с питомцем с собой в салон, но существуют определенные ограничения. Детали лучше уточнить в call-центре авиакомпании или в офисе продаж. Стоимость перевозки животного может зависеть от его веса.

11. За какое время до посадки нужно прибыть в аэропорт

Стоит помнить, что регистрация на рейс в российских аэропортах заканчивается за 40 минут до вылета, а посадка, как правило, за 20 минут. Пассажирам необходимо заблаговременно прибыть в аэропорт – на внутренние линии рекомендуется прибытие за 2 часа, на международные – за 3. Бывает так, что на конкретных маршрутах нужно быть более чем за 2-3 часа, чтобы успеть пройти паспортный контроль и не опоздать на рейс из-за банальной очереди. Иначе придется сдавать билет по невыгодным тарифам и покупать новый.

12. Риски при покупке билетов по невозвратным тарифам

Большинство пассажиров – более чем две трети – приобретает билеты по невозвратным тарифам, ведь такие билеты дешевле возвратных. Если вы тоже уверены в том, что возвращать билеты не придется, ни в коем случае не опаздывайте на рейс – авиакомпания аннулирует ваши билеты не только туда, но и обратно.

ВАЖНО!

Какую ответственность несет авиакомпания за задержку рейса

Воздушный кодекс устанавливает денежную ответственность авиакомпаний за задержку рейса:

* Если задержка до двух часов – авиакомпания обязана предоставить возможность совершить 2 телефонных звонка или отправить сообщения по электронной почте.

* Если прошло более двух часов, авиакомпания должна предоставить прохладительные напитки, а после 4 часов – и горячее питание.

* Если задержка уже составила более 6 часов в ночное время или 8 часов – в дневное, авиакомпания должна бесплатно разместить пассажиров в гостинице и при необходимости организовать трансфер до гостиницы и обратно.

* Если авиакомпания не предоставила что-то из перечисленного, и пассажиру приходится оплачивать еду, гостиницу или трансфер из личных средств, он может зафиксировать все свои расходы в разумных пределах и, сохранив чеки, в дальнейшем потребовать от авиакомпании компенсацию. Если дело доходит до суда, то авиакомпания, не выполнившая федеральные авиационные правила, с вероятность 99,9% оплатит все расходы.

* За каждый час задержки рейса авиакомпания обязана выплатить 25 рублей (1/4 МРОТ) в час, но не более 50% от стоимости, уплаченной за билет. Пассажир может потребовать эти средства, если задержка длительная. На международных рейсах компенсация составляет большую сумму – это регламентируется Монреальской конвенцией.

При задержке рейса пассажирам важно находиться в аэропорту и не отлучаться надолго, общаясь с представителями авиакомпании.