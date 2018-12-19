2018-12-19T10:51:17+03:00
Общество

Названы самые быстрые и удобные маршруты общественного транспорта в Москве

Аналитики Яндекс.Транспорта выяснили, что за год столичные автобусы, трамваи и троллейбусы в среднем стали быстрее на 2%
Юлия ДИВЕЕВА
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Общественный транспорт в Москве стал ходить быстрее и чащеОбщественный транспорт в Москве стал ходить быстрее и чащеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Общественный транспорт в Москве стал быстрее перемещаться по городу и время его ожидания на остановках тоже сократилось. Об этом свидетельствует исследование аналитиков Яндекс.Транспорта, которые сравнили данные сервиса за ноябрь 2017 и 2018 годов.

Среди возможных причин, повлиявших на эти улучшения, могут быть отказ от турникетов, расширение выделенных полос в некоторых районах, а также изменение старых и появление новых маршрутов.

В ноябре этого года в Москве работали 1037 маршрутов общественного транспорта, на девятнадцать больше, чем год назад. Выросло только число автобусов, а вот троллейбусов стало на два меньше: по маршрутам 19 и 51 теперь ходят автобусы. Число трамваев не изменилось.

На остановках жители столицы проводили в прошлом месяце в среднем 11 минут 1 секунду — на 9 секунд меньше, чем в ноябре 2017-го.

Время ожидания конкретного автобуса, троллейбуса или трамвая

Время ожидания конкретного автобуса, троллейбуса или трамвая

Средняя скорость движения общественного транспорта (с учётом простоя на остановках) по сравнению с прошлым ноябрём выросла примерно на 2% — до 15,7 км/ч. Скорость в утренний час пик увеличилась почти на 4%, в вечерний — на 1,6%. Сильнее всего разогнался транспорт в Северном административном округе.

Как изменилась скорость движения транспорта

Как изменилась скорость движения транспорта

Самые удобные маршруты

А есть маршруты, где транспорт ходит чаще среднего показателя. Например, выхинский автобус 209 по будням приходится ждать в среднем две с половиной минуты, а в утренний час-пик — полторы минуты.

Среди маршрутов с наименьшем временем ожидания - троллейбус 59 (метро “Сокол” - улица генерала Глаголева). Днем он курсирует примерно через каждые три минуты, но по утрам это время составляет 1:47, а вечером наоборот, увеличивается до 3:29.

Трамвай 17 (Медведково - Останкино) ожидать в среднем приходится 3 минуты и 10 секунд, в утренний час пик - 2 минуты 14 секунд, а в вечерний - 2:45. Также недолго ждут пассажиры, пользующиеся маршрутами автобусов 653-й, 677-й и 841-й, троллейбусов 76-й, 58-й и 77-й, а также трамвая №6.

10 самых удобных маршрутов общественного транспорта в Москве

10 самых удобных маршрутов общественного транспорта в Москве

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