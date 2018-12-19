Рита Грачева, которой ревнивый супруг отрубил руки, снова села за руль

Год назад этот случай потряс всю страну. В декабре 2017-го грузчик из подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев посадил свою жену в машину и вывез в лес. (Пара только подала документы на развод, мужчина подозревал Риту в измене.) В лесу достал из багажника заранее приготовленные хомуты-стяжки, топорик, медицинские жгуты. Он связал жену, потом, размахивая над головой топором, приказал положить руки на пень и начал кромсать Рите кисти, требуя, чтобы она призналась, что изменяла... Затем садист отвез жену в больницу и пошел сдаваться в полицию.

Московские врачи чудом сшили левую руку по частям. Правую спасти не удалось. Сейчас Рита, прошедшая полдюжины курсов реабилитации и еще несколько операций, носит на правой руке протез. «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории.

В октябре Грачева приговорили к 14 годам колонии.

С Ритой мы побеседовали накануне Нового года.

Рита не унывает никогда! Фото: vk.com

«Села и поехала»

- Я снова села за руль! - рассказывает женщина. - Переделала медицинскую справку для прав. Сейчас у меня ограничение только на механику. А с машиной с автоматической коробкой передач я вполне справляюсь. Сама удивилась, как просто все получилось - села и поехала. Левая рука все помнит. С протезом тоже все хорошо. Машиной я теперь каждый день пользуюсь. Детей в детский сад вожу.

Еще Рита очень хочет научиться писать шариковой ручкой с помощью протеза.

- Это мелкая моторика. Пока я только научилась расписываться. А если тексты какие-то писать, получается очень неаккуратно и долго. Но я хочу вернуть этот навык. Просто нужно чаще практиковаться. А в планшете и телефоне я давно уже пишу.

Сбылась мечта о коте

- В целом я стараюсь уже полностью себя обслуживать. Благодаря помощи врачей и тренировкам могу одеваться без посторонней помощи, готовить еду. Хотя, конечно, даже после всего руки будут работать максимум процентов на 30. Но я не отчаиваюсь. В депрессии нет никакого смысла.

- Впереди Новый год. Где и с кем отметите праздник?

- С моей семьей. Кстати, буквально через неделю, еще до Нового года, мы с сыновьями переедем в нашу прежнюю квартиру. Этот год я жила у мамы, потому что она мне помогала. Но теперь я буду жить одна, это тоже важно для восстановления функций рук. Все сама должна буду делать.

Такого кота ей подарили друзья. Фото: vk.com

- Что вы считаете своими главными достижениями за минувший год?

- Если говорить о каких-то обычных бытовых желаниях... Я очень хотела до Нового года вернуться за руль и чтобы у меня появился кот бенгальской породы. С машиной все получилось. С питомцем - тоже, его подарили друзья. Так что мои промежуточные мечты сбылись.

В феврале будет еще одна поездка на реабилитацию в профильную клинику в Санкт-Петербурге. В марте - очередная (пятая по счету) операция на левой руке, врачи продолжают корректировать работу сухожилий.

Маргарита Грачева поражает жизнелюбием. Впервые мы общались с ней буквально через пару недель после трагедии. Потом она приезжала на эфир в студию Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Рита, только-только пережившая страшные пытки и боль, излучала оптимизм, улыбалась! Первое время многие шушукались, что молодая женщина еще не осознала случившегося, что это посттравматический шок. И ее вот-вот накроет. Но нет. Прошло время. Самый трудный в ее жизни год. А Рита все такая же бесконечная оптимистка.

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