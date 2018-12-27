Эммануил Виторган: Мы с женой планируем родить сына

В этом году семью Эммануила Виторгана не обсудил только ленивый. 78-летний артист в третий раз стал отцом, у него родилась дочь Этель. Многие решили, что актеру и его 56-летней жене помогла суррогатная мать, но Ирина Виторган уверяет, что родила дочку сама.

«Нужно еще малыша»

27 декабря артисту исполнится 79 лет.

- Лучшего года в моей жизни еще не было! - признался «КП» Эммануил Виторган. - Сегодня нашей с Ирочкой дочери 9 месяцев. У нас родилась замечательная девочка: крупная, с хорошим весом, вся в ямочках. Очень вкусная! Могу часами смотреть на то, как она спит. Я понимаю, что все родители так реагируют на своих детей. Это год поцелуев, объятий, радости. Мы не сюсюкаемся с ребенком, разговариваем с Этель на обычном языке. Отношения с женой Ирочкой у меня стали еще более теплые. Ириша всю жизнь мечтала о ребенке, но была вынуждена отложить это событие из-за всяких болезней (у Ирины Виторган было онкологическое заболевание. - Ред.). Врачи запрещали. А сейчас жена неимоверно счастлива.

Безусловно, было бы замечательно, если бы у нас родился еще и мальчик. И если уж честно, мы с Ирочкой подумываем об этом. Нам и друзья говорят: «Нужно еще малыша!»

- Какие у вас обязанности по воспитанию дочки: купаете, играете?

- Вокруг меня женщины (жена, няня), поэтому я стараюсь не вмешиваться. Даже когда беру дочь на руки, переживаю, что неправильно ее держу. Хотя она улыбается, но мне все равно кажется, что я все делаю не так. Поэтому я с наслаждением ее обнимаю. У меня же есть еще дети, внуки и даже правнуки, но их взросление прошло мимо меня: я был занят, вертелся на работе. Два-три фильма в год и по 20 спектаклей, носился как угорелый. С другими детьми я так не общался, как сегодня с Этель. И поэтому отказываюсь порой от некоторых предложений, чтобы побыть с ребенком. Хотя продолжаю сниматься. Вот вчера у меня был первый съемочный день в картине «Филатов». Мой герой - папа, который занимается наукой. А моего сына играет Федор Бондарчук.

56-летняя супруга актера уверяет, что родила дочку самостоятельно. До этого она не могла иметь детей из-за проблем со здоровьем. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan

«Чувствую себя помолодевшим»

- От корпоративов отказываетесь?

- Я был бы нечестен, если бы сказал, что отказываюсь. Нам крайне необходимы, как и всем семьям, деньги. У нас огромный дом, культурный центр. Счета о-го-го какие приходят. Поэтому иногда соглашаюсь на такую работу, на которую раньше не согласился бы. Но я счастлив, поэтому любые финансовые трудности - самое последнее, что может меня огорчить.

- Где день рождения отмечать будете?

- Мы с семьей едем в Прибалтику, на родину жены. У нас же небольшой домик в Юрмале. Благо дочь хорошо переносит самолет: не пищит, не плачет. Поэтому мы везде ее с собой берем. Подарки на день рождения мне не нужны. У меня есть главное чудо - маленькая дочка. Она подменяет любое недовольство даже в мировом масштабе. Самый главный плюс в позднем отцовстве - громаднейшее увеличение внимания. Коллеги, у которых появились дети в таком же, как у меня, возрасте, поймут. И самое приятное, со всех сторон мне говорят: «Как ты помолодел!» Хотя мне скоро 80.