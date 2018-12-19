Шарапова еще сыграет за Россию на Олимпиаде-2020!

- Россия переживает теннисный ренессанс. У нас снова появились игроки на первых позициях мирового рейтинга - Карен Хачанов, Даниил Медведев, подбирается к топам Андрей Рублев. А у девушек блистает Дарья Касаткина. Шамиль Анвярович, есть у вас ощущение возрождения?

- Несомненно. Если в мужском теннисе взять первую мировую двадцатку, по два представителя в ней имеют только Аргентина и мы, а остальные все страны по одному. И это еще у нас Рублев выпал из-за травмы спины. Мы рассчитывали, что трое будут в двадцатке!

- Анастасия, а у вас какое главное впечатление от минувшего теннисного года?

Мыскина: - Великолепное завершение года у Даши Касаткиной! На следующий год, если все будет складываться удачно, без травм, то мы увидим Дашу уже в восьмерке сильнейших.

- Мария Шарапова еще когда-нибудь сыграет за сборную России?

Тарпищев: - У нее есть большое желание участвовать в Олимпийских играх в 2020 году, и она готова играть за сборную.

М.: - У нас, кстати, никогда не было проблем с Машей или с ее командой. Если она говорит да, она играет. Если с некоторыми игроками у нас бывает так: «Да, нет, давайте подумаем», то она всегда дает четкий ответ.

Т.: - Могу привести пример. Когда у Шараповой была травма плеча, я ей звоню, говорю: «Маша, все считают, что ты становишься американской и не хочешь играть Кубок Дэвиса. Вообще бы эту ситуацию надо как-то закончить, потому что журналисты наезжают с утра до вечера». Она говорит: «У меня травма, я не могу играть». - «Не можешь, тогда приезжай, потренируешься с девочками и поможешь». И она приехала и тренировалась! Есть такие эпизоды, положительно характеризующие ее. Я помню, как мы сняли дом перед Олимпиадой в Лондоне рядом с Уимблдоном. Завт­ракали мы всегда вместе. Она единственная из девочек позавтракает, возьмет посуду, пойдет, помоет.

Шамиль Тарпищев.

Тренеру приходилось спать в номере с Кафельниковым

- Когда началась эта допинговая история с Шараповой, многие теннисистки мира начали Машу клевать...

М.: - В тот момент многие показали свое истинное лицо. Наши девочки все поддержали Машу: и тренерский состав, и федерация были на стороне Шараповой. Мы общались в этот период, интересовались, нужна ли какая-то помощь, старались помочь чем могли.

- Анастасия, вы закончили игровую карьеру в 2007 году. И до сих пор кажется, что рано.

М.: - Действительно, в 27 лет - это рано. Но у меня была травма плеча, а ложиться на операцию третий раз я как-то не решилась. А дальше я работала на телевидении несколько лет.

- Но вам не скучно было без корта? Когда мы смотрим сейчас на Евгения Кафельникова, на его Твиттер, который взрывает все, до чего может дотянуться, кажется, что Жене очень скучно!

М.: - Ха, вы предлагаете ему вернуться?

Т.: - Это его психология. Это свойство характера - ершистость, он очень эгоцентричный. У всех теннисистов сильное я. Но Жене это мешало всегда. Его для тенниса сохранил тренер Лепешин одним методом: он спал с ним в номере! Реально! Когда Женя соскакивал, куда-то пытался уйти, тот шел за ним, брал его за руку и приводил обратно. Но Евгений считает, что если он что-то думает, то это резко нужно высказать - такой характер.

Путь к победе через психические расстройства

- Настя, у вас трое детей. Готовая команда для России на Кубок Дэвиса.

М.: - У меня только младший ходит на теннис, ему очень нравится, у него получается, и меня это очень пугает.

- Пугает?

М.: - Я не готова в семье еще одного теннисиста вести. Нет, я поддержу и буду помогать всячески, если это будет его желанием и волей. Но я понимаю, какая это сложная жизнь. Это со стороны кажется, что все так здорово и весело - путешествия, матчи, новые страны, впечатления. Но чтобы прийти к этому, надо пройти безумную школу психических расстройств. У родителей, у игроков и тренеров. Сначала будет много разочарований и только потом побед. Сыну надо понять, готов ли он к этому.

Анастасия Мыскина.

- Психических расстройств? Шамиль Анвярович, сколько женских истерик вы пережили за свою карьеру?

Т.: - Честно говоря, мне в женской сборной капитаном работалось всегда легче, чем у ребят. Если парень обиделся на тебя, то это надолго. А девочки быстрее отходят, и их слабости можно использовать. Значительно сложнее с родителями и с внутренними конфликтами. Курникову как я заставил играть? Мне говорят: Курникова должна остаться для России! Чисто вопросы политики. И я звоню ей и говорю: «Аня, ты не играла Кубок Федерации, надо, чтобы ты сыграла». Она: «Ой, я не могу, потому что у меня с той конфликт, с этой конфликт, мама моя с той не разговаривает, с этой...» Я говорю: «Если я буду капитаном, ты будешь играть?» - «Буду!» Приблизительно так же с Шараповой было. Как на минном поле.

БЛИЦОПРОС

Черчесов и другие герои года

- Давайте в режиме блица подведем итоги спортивного года. Настя, что для вас было самым главным событием 2018-го?

М.: - Чемпионат мира по футболу. Мы с моими детьми попали на матч Россия - Уругвай в Самаре, они были счастливы!

Т.: - А для меня, конечно, выступление наших ребят в теннисе. Особенно в конце года!

- А про футбол? Вы же всегда говорили, что в душе вы - футболист, а в теннис случайно попали!

Т.: - Конечно, я расцениваю результат на ЧМ-2018 нашей сборной как выдающийся. При том составе, который есть... Так что прежде всего это благодарность Черчесову. А вообще-то я очень счастлив за Овечкина, который стал выдающимся хоккеистом в этом году - привел свою команду к победе в Кубке Стэнли. Тем более, я помню, в свое время мама его обращалась ко мне, когда он был маленьким, чтобы сделать теннисный корт у них на даче.

- Спортсмен и спортсменка года?

М.: - Загитова же потрясающая девочка, которая просто феноменально выступает. Из спортсменов я назову кого-то из теннисистов, потому что ребята молодцы, они заслуженно сейчас находятся там, где они находятся. Хачанов, мне кажется, очень круто отыграл этот год.

- И самый провокационный вопрос про тренера года.

Т.: - Тренер - Черчесов, несомненно. Из этого состава сделать такой результат - это высоко.

М.: - А я назову тренера фигуристок Этери Тутберидзе. Я не знаю, каким образом она штампует этих девочек, прекрасных, потрясающих...

КОШЕЛЕК

200 тыс. евро за звезду

О русских фамилиях в большом теннисе

В мировом топе тенниса есть немало известных игроков, которые могли бы выступать за Россию. Но Александр Зверев (четвертая ракетка мира) представляет Германию, Денис Шаповалов - Канаду, Стефанос Циципас - Грецию. Шамиль Тарпищев рассказывает, почему так получилось:

- Александр Зверев-старший - основной игрок Кубка Дэвиса был в свое время в СССР. Но сын его родился в Германии. Возможность забрать его, когда он был молодым, была, но требовались большие деньги. И у меня была такая идея, но не получилась. Была еще история со Стефаносом Циципасом. Его мама - Сальникова, наша теннисистка, а отец - грек. Несколько лет Стефаноса спонсировал Андрей Рэмович Бокарев (российский бизнесмен, президент Федерации фристайла России. - Ред.) в надежде, что он будет играть за нас, но там отец-грек уперся, ни в какую! Денис Шаповалов - аналогичная ситуация по Канаде. Мама его была хорошей спортсменкой, уехала туда. Но мы с ними попали в плохие времена. Если сейчас взять, сколько мы игроков потеряли за это время... 16 игроков играют только за Казахстан. Потому что подготовка теннисиста до 16 лет стоит от 50 до 70 тыс. долларов. А при переходе в профессиональный спорт (в среднем в 18 лет) уже порядка 200 тыс. евро. И у нас возникают все время проблемы, потому что не хватает ресурсов.