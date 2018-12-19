Чемпионат России по фигурному катанию: все сходят с ума и плетут интриги

Никогда еще российской фигурное катание не было так переполнено интригами, подозрениями и обвинениями. 20 декабря стартует чемпионат России, и на три дня Саранск превратиться в настоящий королевский двор. Там Алина Загитова и Евгения Медведева будут биться за титул Ледяной королевы, а юные принцессы - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова постараются громко заявить о себе. И весь турнир пройдет под истерику фанатов - в фигурном катании они стали буйными.

Алина Загитова. Чемпионка в плену истерики

Олимпийская чемпионка сейчас переживает огромный стресс. Ее в начале сезона называли бесспорной фавориткой, а в финале Гран-при японка Кихира обыграла Алину вообще без вопросов. Возможно, в любой другой ситуации никто бы особо не придал значения этому факту: у Загитовой сейчас идет перестройка организма, что-то меняется в фигурном катании, что-то приходится переделывать, и вообще для постолимпийского сезона ситуация некритичная. Но все обострили фанаты Алины. Им все время кажется, что против их любимицы плетутся заговоры.

Именно на козни конкурентов они списывают все критические замечания в адрес Загитовой. Сказал Траньков, что на Олимпиаде болели за Медведеву - и получил многочисленные проклятия в свой адрес. Обмолвилась Ирина Слуцкая об ошибках Загитовой на Гран-при, и тут же получила обвинения в зависти. И так всегда: поклонники Алины уверены, что абсолютно все делается, чтобы выбить ее психологически, и жертвой этой истерики, что бушует вокруг нее, становится сама фигуристка. В Саранске Загитовой снова придется пережить этот стресс: ее фанаты сделают все, чтобы чемпионат был скандальным.

Евгения Медведева. Новая коротка программа

Медведева прилетела в Саранск раньше всех - может быть соскучилась, а может быть ей нужно больше времени на адаптацию после перелета из Канады. С ней будет тренер Брайан Орсер, хотя изначально канадец не планировал лететь в Россию. Но главное, у Медведевой новая коротка программа - старая, видимо, не оправдала ожиданий. Для Евгении чемпионат России, возможно, значит больше, чем для всех остальных. Ей надо на этом турнире доказать, что именно она должна ехать от России на чемпионаты мира и Европы, иначе этот сезон будет полностью провален. Но то, что раньше для Медведевой было простой формальностью, теперь превращается в сложную задачу: кроме Загитовой есть немало других фигуристок, кто сейчас может бросить Жене вызов. И это основная интрига чемпионата России.

Медведева прилетела в Саранск раньше всехФото: REUTERS

Косторная, Трусова, Щербакова. Зачем они на взрослых соревнованиях?

На чемпионате России во взрослых соревнованиях дебютируют Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Они еще совсем маленькие - 15-15 лет, но уже очень круты. Они - первые, кто могут исполнить прыжки в четыре оборота в женском катании. Костороная и Трусова заняли 1-2 места в финале юниорского Гран-при, и они - наверняка чемпионки завтрашнего дня. Но есть один вопрос: почему их в столь юном возрасте выставили на взрослый турнир.

«Для чего это нужно? Чтобы нервировать тех девочек, которые могут выступать?» - впросил вопрос тренер Юрий Васильев, и созрела новая конспирологическая теория. У Косторной, Трусовой и Щербаковой тренер - Этери Тутбердизе, та самая от которой со скандалом ушла Медведева. Некоторый фанаты Евгении считают, что тренерский штаб Загитовой специально бросает в бой талантливых девчонок, чтобы те оказали на Медведеву дополнительное давление, и как знать, может быть и выдавить за черту призеров. Вот вам еще одна интрига Саранска.

Елизавета Туктамышева. Триксельная королева вне льда

Вам мало еще хитросплетений в женском фигурном катании? Вот вам еще одна - Елизавета Туктамышева, ярко обратившая на себя внимание в начале сезона, на чемпионат России не едет. Она подхватила воспаление легких, и свой 22-й день рождения свалилась с гигантской температурой. Так что на этот раз Саранск обойдется без стриптиза.

Елизавета Туктамышева, ярко обратившая на себя внимание в начале сезона, на чемпионат России не едетФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но вместе с болезнью мир фигурного катания захватили новые подозрения: а не симулирует ли Лиза? Ведь ей в такой конкуренции призовое место совсем не гарантировано, а так он вне конкурса сможет претендовать на место на чемпионате Европы. «Это глупость. Лиза лежит в больнице. Стыдно глумиться над несчастьем, которое постигло человека», – заявил тренер Туктамышевой Алексей Мишин.

Но разве это успокоит сходящий с ума такими интригами мир фигурного катания?

Полное расписание телетрансляций чемпионата России по фигурному катанию.

20 ДЕКАБРЯ

Мужчины. Короткая программа.

13:55. «Матч ТВ»

14:00. «Матч! Арена»

Пары. Короткая программа.

16:50. «Матч! Арена»

Танцы. Ритм-танец.

20:30. «Матч! Арена»

21 ДЕКАБРЯ

Женщины. Короткая программа.

15:15. Первый канал

14:00. «Матч! Арена»

Мужчины. Произвольная программа.

16:50 «Матч! Арена»

Танцы. Произвольный танец.

«Матч! Арена» 20:10

22 ДЕКАБРЯ

Женщины. Произвольная программа.

19:35. Первый канал

19:45. «Матч! Арена»

23 ДЕКАБРЯ

Показательные выступления

15:15. Первый канал

14:00. «Матч! Арена»

Состав участников чемпионата России

Мужчины: Егор Мурашов, Артем Ковалев, Владимир Самойлов, Владислав Катичев, Петр Гуменник, Артур Дмитриев, Роман Савосин, Александр Самарин, Сергей Воронов, Андрей Лазукин, Александр Петров, Максим Ковтун, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Константин Милюков, Артем Лежеев, Антон Шулепов, Егор Рухин.

Женщины: Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Гулякова, Евгения Медведева, Дарья Паненкова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова, Алена Косторная, Алена Леонова, Виктория Васильева.

Пары: Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Наталья Забияко – Александр Энберт, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Надежда Лобазина – Никита Рахманин, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов, Полина Костюкович – Дмитрий Ялин.

Танцы на льду: Анастасия Шакун – Даниил Рагимов, Софья Евдокимова – Егор Базин, Валерия Дементьева – Алексей Новиков, Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин, Мария Игнатьева – Михаил Брагин, Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов, Людмила Сосницкая – Павел Головишников, Александра Степанова – Иван Букин, Бетина Попова – Сергей Мозгов, Анабель Морозова – Андрей Багин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.