Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса

1 марта 2017 года власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на 42 предприятиях Украины, находящихся на территории этих республик. С этого момента налоги, которые раньше утекали в незалежную, стали пополнять казну этих двух республик. Но еще задолго до этого власти главы ДНР И ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий озвучили ультиматум Киеву: если блокада Донбасса не будет снята, то все предприятия украинской юрисдикции, находящиеся на территории республик, перейдут под внешнее управление. «Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР», — говорилось в их совместном заявлении.

Срок истек, Киев ничего внятного не ответил, Донецк и Луганск запустили процедуру смены собственников. «Это решение зрело давно. Мне не раз задавали вопросы по поводу того, как мы допускаем, что, работая у нас, собственники некоторых предприятий налоги платят Украине. Я всегда говорил, что всему свое время. Теперь это время настало, - заявил тогда Захарченко.

Перед государством в тот период стояла задача – в кратчайшие сроки решить социальные проблемы граждан, снять напряжение, накопившееся за время блокады. Естественно, хозяева предприятий сопротивлялись. Но однозначно говорить, что было перераспределение – это значит, оценивать произошедшее поверхностно. Здесь нужно смотреть социальную составляющую».

Напомню, к тому моменту Донбасс уже несколько недель находился в кольце жесточайшей экономической и транспортной блокады, инициированной националистами. Движение железнодорожных составов полностью остановлено, прерваны поставки угля за пределы региона, против ДНР и ЛНР велась «рельсовая война» - железнодорожные пути взрывались, вагоны приваривались к рельсам… Собственно, блокада непризнанных республик была развернута задолго до февраля 2017-го. Еще 4 ноября 2014-го президент Порошенко подписал документ, который назвали «указом об экономической блокаде»: с территории Донбасса вывели госучреждения, банки и, говорят, даже даже тюрьмы. Еще раньше, летом 2014-го, была приостановлена выплата зарплат бюджетникам. Пенсию обещали только тем, кто был зарегистрирован на подконтрольных Киеву территориях. К слову, с апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

А вот деньги за продукцию, которую вырабатывали местные предприятия, оставались за пределами региона. Украинские владельцы этих предприятий разработали схему, в результате которой ни налоги, ни выручка сюда не поступали. Работники получали зарплату в гривнах на карточки банков, тоже принадлежавших украинской стороне. К началу 2017-го и этот денежный ручеек практически полностью иссяк.

«Делалось все через Украину, - рассказывает Басурин. - Но когда началась эта блокада, на первый план вышла даже не собираемость денежной массы, а вопросы социальной защищенности людей. Предприятия остановились, заработную плату перестали платить. Вы представьте: тысячи людей, которые сидят без денег, а нужно кормить семьи, детей. В среднем, на одного работавшего тогда приходилось 2,5 иждивенца».

А тут еще на фоне всё ухудшающегося экономического положения украинские олигархи развязали «топовую войну» - начали отзывать с предприятий своих наиболее опытных топ-менеджеров, фактически, обезглавливая производства. В итоге, к началу 2017 года практически все предприятия ДНР и ЛНР частично или полностью приостановили свою работу.

Производства останавливались одно за другим, и это походило на тление бикфордова шнура, чреватое социальным взрывом, бунтом сотен тысяч людей, оставшихся без каких-либо средств к существованию, не имевших возможности купить в магазинах даже самое необходимое, и, в первую очередь, элементарные продукты питания.

Власти республик обратились к владельцам предприятия с предложением перерегистрировать их на территории региона, чтобы упорядочить финансовые потоки. Откликнулись на это предложение далеко не все. «Когда произошли события 2014 года, здесь осталось большое количество собственников, которые не поддержали происходящее. Соответственно, они жили на Украине и за территорией Украины, а предприятия оставались здесь. Когда мы обратились к ним с просьбой, а потом и требованием оформить перерегистрацию и на основании этого налоги платить здесь, отреагировали они по-разному. Кто-то пошел на это, кто-то — нет. Процентов от 35 до 40 пошли на это, а может, и больше», — вспоминает Эдуард Басурин.

Тогда и было решено предъявить киевским властям и олигархам ультиматум, и, в случае его невыполнения, перевести наиболее значимые предприятия региона под внешнее управление. Для контроля над процессом были созданы специальные штабы. В них вошли представители работников предприятий, местных профсоюзов, общественных движений и депутаты местных собраний. 4 апреля глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, в котором «временным администратором» украинских заводов, расположенных на территории ДНР и прошедших в начале марта процедуру введения внешнего управления, было определено ЗАО «Внешторгсервис». В опубликованном в тот же день постановлении совета министров самопровозглашенной республики перечислялись предприятия, переходящие под временную администрацию «Внешторгсервиса». Еще раньше под новую управляющую компанию стали переводить предприятия ЛНР. Сегодня под управлением «Внешторгсервиса» находятся ЗАО «Донецксталь – металлургический завод», ЗАО «Енакиевский металлургический завод», Макеевский филиал ЗАО «Енакиевский металлургический завод», ЗАО «Енакиевский коксохимпром», ЗАО «Харцызский трубный завод», ОАО «Ясиновский коксохимический завод», ЧАО «Макеевкокс», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЗАО «Краснодонуголь», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», ООО «ДТЭК Свердловскантрацит», ЗАО «Алчевский металлургический комбинат».

Застраховавшись от диктата и откровенного саботажа со стороны украинских олигархов, власти республик, опираясь на помощь «Внешторгсервиса», уже на совершенно новом уровне приступили к решению социальных проблем и реализации гуманитарных программ. В первую очередь было решено начать выдачу продовольственных пайков особо нуждающимся работникам предприятий. Просто, чтобы люди перестали падать в голодные обмороки во время работы. Да, увы, и такие случаи в тот период происходили. И это - в 21-м веке, спустя более 60 лет после печально знаменитой блокады Ленинграда, в самом центре Европы, называющей себя просвещенной…

Еще одним объектом, может быть даже, более значимым для властей, стала активизация работы с детьми, вот уже более трех лет наравне со взрослыми переносящими все тяготы войны и блокады. Их стали чаще вывозить на отдых, организовывать для них различные мероприятия. И всё – бесплатно.

«После поездки в столичный цирк в Донецке, моя дочь и сын, наверное, месяц пересказывали мне с женой, соседям, своим друзьям все, что они запомнили, восторг был такой!», «Наш класс целиком вывезли в Ботанический сад в Донецк. Это было перед Новым годом 2018-го. Зима, снег, а там – такая красота, зелень, цветы, и не стреляют. Спасибо всем!», - до сих пор вспоминают дети и родители.

«Был разработан целый комплекс мероприятий для снятия социальной напряженности. Как бы не было тяжело, но на это пошли», - рассказывает Эдуард Басурин.

Что касается производства, то была дана команда различным министерствам: в первую очередь искать сбыт для местной продукции. «Согласен - это уже не рыночная, а плановая экономика, -признает Эдуард Александрович. - Но практика, да и история доказали, что плановая экономика в такой ситуации эффективнее рыночной. Просто очень важно поддерживать правильный симбиоз.

Для управления предприятиями мы пригласили тех, кто не просто поднимет производство, а сможет организовать полный цикл: добыть, переработать, произвести, продать… Искали и находили специалистов, готовых работать именно в таких объемах. Это - процесс бесконечный, потому что ставятся какие-то новые барьеры, появляются новые задачи. Барьеры нужно преодолевать. А главная задача – это перспектива на будущее».

Оценить перспективы произошедших в республиках перемен простым людям достаточно сложно, что, в принципе, понятно. Ни в 2017-ом, ни в конце этого года в народе нет полной уверенности в том, что введение внешнего управления – это «панацея от всех болезней». Но понимание того, что других путей и вариантов не было и нет, постепенно приходит ко все большему числу граждан непризнанных республик.

«Я не знаю, можно ли было по-другому. Когда у нас хозяйничал Ахметов, и зарплата была, и организация труда. Но когда пришел «Внешторгсервис», у нас на «Краснодонугле» уже все стояло. А сейчас потихоньку все возвращается – и зарплата и уверенность в завтрашнем дне даже», - говорит житель Краснодона Алексей.

«Енакиевский коксохимпром – это всегда заработок был, всегда! - вспоминает Валентина Викторовна, работающая на предприятии уже 17 лет. - Последний год живем как на вулкане. Будем работать, не будем – непонятно. Я не знаю, что такое внешнее управление, но понимаю, что если из-за блокады из ДНР продукцию можно вывозить теперь только через Россию и через стороннюю компанию, то и ладно – главное, чтобы работа была и зарплату вовремя платили, я так думаю».

Несомненно, предприятия Донбасса работать будут. И жизнь в регионе постепенно будет налаживаться. Во всяком случае, власти для этого делают всё возможное. 24 октября 2018 года между Советом Министров ДНР и ЗАО «Внешторгсервис» был заключен договор о социально-экономическом партнерстве. Договор подписали исполняющий обязанности Председателя Совета Министров Александр Ананченко и генеральный директор ЗАО «ВТС» Владимир Пашков. «Внешторгсервис» обязался ежемесячно в течение одного года выделять денежные средства в размере 12 500 000 российских рублей на выполнение социальных мероприятий, в том числе в сфере образования, медицины, культуры, физической культуры и спорта. Общая сумма выделенных денежных средств составит 150 000 000 российских рублей. Средства будут перечислены в целевой фонд социально-экономического партнерства, откуда потом будут направляться на самые неотложные программы.

Сам «Внешторгсервис» если так можно выразиться, действует «точечно». Взять к примеру Докучаевск. Ситуация в городе довольно тяжелая Большая часть промзоны, на которой расположены докучаевские предприятия, сейчас находится в зоне боевых действий. Соответственно, работать населению негде. Поэтому экономика города очень слабая, ее практически нет. Вся надежда на Докучаевский флюсодоломитный комбинат (ДФДК) - градообразующее предприятие. 12 октября 2018 года ДФДК перешел под внешнее управление. И буквально сразу же работа комбината активизировалась. Увеличился объем производимой продукции, «Внешторгсервис» начал модернизацию оборудования и ремонт рабочих помещений. Но самое главное, - около тысячи семей получили в результате стабильную работу и зарплату.

«Уверен, будут выплачиваться вовремя достойные зарплаты, как на аналогичных предприятиях в других городах и районах республики, которые контролируются ВТС. Я вижу очень положительный момент в том, что вся металлургия находится в одних руках, которые выстроят так называемый замкнутый цикл», —считает мэр Докучаевска Александр Качанов.

Глава ДНР Денис Пушилин на вопрос о значимости «Внешторгсервиса» для жизни республики, в интервью нашему изданию сообщил : «По оценкам руководства ДНР и ЛНР, ВТС фактически осуществляет гуманитарную миссию: восстанавливает экономику территорий, обеспечивает социальной поддержкой проживающих в ДНР и ЛНР граждан».

Сам новый глава ДНР Денис Пушилин теперь чуть ли ни каждый день встречается с трудящимися предприятий, перешедших под внешнее управление. На Енакиевском металлургическом заводе, обращаясь к рабочим, которые в прошлом году на митинге требовали ввода внешнего управления, заявил:

- Когда на предприятии было введено внешнее управление, мы столкнулись со множеством препятствий. Но предприятие работает, мы смогли сохранить рабочие места. Сейчас уже мы видим увеличение рабочих мест и средней заработной платы. Мы уже можем говорить о перспективах развития предприятия.

В свою очередь, Правительство ДНР разработало концепцию работы с поставщиками и торговыми сетями, которая позволит в дальнейшем не допустить роста цен. Об этом на днях заявил заместитель Председателя Правительства этой самопровозглашенной республики Игорь Мартынов:

- Разработана концепция, которая позволит стабилизировать цены. Провалов в ценовой политике не будет. На сегодняшний день мы определили «правила игры» с розничными сетями и поставщиками, проанализировали те проблемы и вопросы, которые их волнуют. Нужно обеспечить соблюдение законодательных норм, которые приняты сегодня по наценкам и надбавкам, чтобы они выполнялись в полном объеме. Однозначно мы можем говорить, что ценовая политика стабилизируется до Нового года.

Резюмируя всё вышесказанное, позволю себе привести слова российского писателя и бывшего депутата Игоря Филатова, буквально в нескольких строках описавшего путь, который за минувшие 22 месяца прошли ДНР и ЛНР вместе с «Внешторгсервисом»: «В начале 2017 года Донбасс и Луганск из-за остановки предприятий напоминали мне СССР после Великой отечественной войны: разруха, нехватка продовольствия, закрытые магазины. Только к осени прошлого года, когда уже все узнали про «Внешторгсервис», ситуация стала меняться к лучшему. Люди ведь до этого всегда возмущались тем, что заводы и шахты отделившихся от Украины республик «кормят» украинских олигархов, потому что продолжают им принадлежать. «Внешторгсервис» как бы перезапустил экономику, перестроил так, как этого хотели люди».