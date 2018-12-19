С Нового года в столице и Подмосковье подорожает проезд на электричках
С 1 января 2019 года пассажирам пригородных электричек в Москве и Московской области придется тратить больше на билеты. Как сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы, проезд в одной зоне в пределах Москвы обойдется в 36 рублей. А поездка в одной зоне в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - в 23 рубля.
Напомним, с 1 июля 2017 года проезд в электричках не дорожал и составлял по Москве - 34 рубля, по области - 22 рубля за зону.
При этом сохраняются действующие льготы, в том числе и бесплатный проезд с 1 августа этого года в электричках Москвы и Московской области для таких жителей Москвы и Московской области:
- пенсионеры, у которых нет льгот;
- почетные доноры СССР, России и Москвы;
- один из родителей многодетной семьи;
- опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, нуждающегося в государственной поддержке;
- родители, законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- один из родителей ребенка-инвалида до 23 лет, если ребенок получает профессиональное образование;
- родители или законные представители инвалидов с детства при их обучении и до достижения ими 23 лет;
- приемные родители, признанные участниками пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов;
- герои СССР и России;
- герои труда;
- инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий и другие инвалиды;
- участники Великой Отечественной войны, боевых действий;
- горожане, сопровождающие инвалидов;
- труженики тыла;
- реабилитированные граждане;
- пенсионеры из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы;
- дети из многодетных семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, пострадавшие от радиации.