С Нового года в столице и Подмосковье подорожает проезд на электричках

С 1 января 2019 года пассажирам пригородных электричек в Москве и Московской области придется тратить больше на билеты. Как сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы, проезд в одной зоне в пределах Москвы обойдется в 36 рублей. А поездка в одной зоне в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - в 23 рубля.

Напомним, с 1 июля 2017 года проезд в электричках не дорожал и составлял по Москве - 34 рубля, по области - 22 рубля за зону.

При этом сохраняются действующие льготы, в том числе и бесплатный проезд с 1 августа этого года в электричках Москвы и Московской области для таких жителей Москвы и Московской области:

- пенсионеры, у которых нет льгот;

- почетные доноры СССР, России и Москвы;

- один из родителей многодетной семьи;

- опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, нуждающегося в государственной поддержке;

- родители, законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

- один из родителей ребенка-инвалида до 23 лет, если ребенок получает профессиональное образование;

- родители или законные представители инвалидов с детства при их обучении и до достижения ими 23 лет;

- приемные родители, признанные участниками пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов;

- герои СССР и России;

- герои труда;

- инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий и другие инвалиды;

- участники Великой Отечественной войны, боевых действий;

- горожане, сопровождающие инвалидов;

- труженики тыла;

- реабилитированные граждане;

- пенсионеры из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы;

- дети из многодетных семей;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети, пострадавшие от радиации.