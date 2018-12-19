В Москве несколько лет не могут прийти к единой концепции развития патриотизма

Сегодня в Москве состоится первое заседание Совета министерства просвещения России по кадетскому образованию. Участники совещания под руководством председателя Совета, министра просвещения Ольги Васильевой рассмотрят проект концепции кадетского образования в России. Об этом "Комсомолке" сообщил в среду один из разработчиков концепции кадетского образования член Совета, руководитель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

- Новый Cовет по кадетскому образованию во вновь сформированном Министерстве просвещения РФ, образованный 27 ноября 2018 года, собирается утвердить концепцию, разработанную экспертным сообществом совместно с суворовскими и кадетскими объединениями. Документ предполагает предать юридический статус школам с военной спецификой и ввести для них единые образовательные стандарты. Настоящий Совет является постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью рассмотрения вопросов по подготовке несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, и подготовки по ним предложений, - пояснил "КП" Нестеров.

В разговоре с корреспондентом "КП" председатель общественной организации "Московские суворовцы" подчеркнул, что при формировании системы казачьего воспитания одним из начальных и главных элементов станут казачьи кадетские корпуса.

"Они наравне с другими кадетскими корпусами и школами должны быть включены в единую систему довузовского военного образования", - подчеркнул Нестеров.

Инициаторы Совета уверены, что после создания Совета по кадетскому образованию чиновники от Министерства просвещения России не решаться "замылить ситуацию".

Отметим, что сегодня в России действуют более 200 учреждений кадетского образования (кадетских корпусов и кадетских училищ различных министерств и ведомств, а также регионов России), а число кадетских классов насчитывается сотнями. Для регулирования их деятельности, реализации принципов, целей и основных направлений развития кадетского образования в стране, необходима концепция кадетского образования, как система подготовки госслужащих, готовых служить России с детства и до конца своей жизни.

Справедливости ради надо сказать, что первый Совет по кадетскому образованию был создан еще при Минобранауки в 2016 году. В его состав вошли депутаты Госдумы, заместители полномочных представителей Президента России в федеральных округах, представители силовых министерств и ведомств, органов исполнительной власти регионов, общественных объединений и образовательных организаций. По итогам работы был подготовлен проект концепции кадетского образования в России. Документ даже прошел экспертную оценку и должен был быть одобрен советом, а затем направлен на утверждение в правительство. Однако из-за разделения Минобрнауки РФ на два министерства проблему отложили на неопределённое время.

Сегодня за один стол Совета сядут заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина, статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков, заместитель директора Росгвардии Юрий Бабкин, заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев, заместитель Губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, член бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора Владимир Шатохин, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России" Александр Владимиров и многие другие.

На Общественное обсуждение заседание также приглашены члены профильных комитетов Общественной палаты, Совета Федерации и Госдумы. Остается надеяться, что уже в таком звездном составе Совета концепцию рассмотрят и утвердят в кратчайшие сроки.