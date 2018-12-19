Школьники из Сочи собирают по 100 рублей на реставрацию памятника Минину и Пожарскому в Москве

Памятник Минину и Пожарскому стоит на Красной площади уже 200 лет. Его видят все туристы, которые приезжают погулять в Москве. Весь мир видит 9 мая во время трансляции Парада Победы с Красной площади. Это такая визитная карточка столицы, которая есть в путеводителях, на открытках. Но время идет, детали памятника ржавеют, пъедестал уже не такой устойчивый, так как туристы постоянно пытаются взобраться на Минина и Пожарского, более 10 лет назад один даже сорвался и погиб.

Памятник вот-вот рассыпется. Срочно нужна реставрация. Специалисты уже прикинули - понадобится 46 млн рублей. Сумма немаленькая. Вот и начался "народный" сбор денег. Перечисляют, кто сколько может. Школьники из Сочи собирают по 100 рублей, бабушки из Минска лично привезли в Москву 5000 рублей, присылают из Сибири, с Камчатки. Москвичи тоже делают вклад в общее дело, недавно один из банков изъявил желание внести 10 млн рублей, а местный бизнесмен уже перечислил 700 тысяч рублей. На данный момент собрано почти 5 млн рублей. Но нужно еще 41 млн рублей, чтобы начать реставрацию - в идеале летом или осенью 2019 года.

Сейчас памятник закрыт от взоров туристов и москвичей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Реставрация займет около года. Еще пока точно неизвестно, будут ли скульптурную группу демонтировать с Красной площади или реставрация будет осуществляться в созданной на месте мастерской, - рассказала "Комсомольской правде" Мария Лемигова, начальник Управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея.

- Но памятник сейчас в лесах. В таком виде он будет и в новогодние праздники? - спрашиваю.

- Нет. Леса сейчас разберут. Они устанавливались для изучения состояния памятника. Предстоит комплексная реставрация: удаление прокорродировавших железных элементов внутреннего каркаса, расчистка поверхности с максимальным сохранением естественных патин, заделка отверстий, трещин на поверхностях. Также предстоит укрепить постамент, восстановить позолоту букв "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818". Еще бы мы хотели создать подсветку, потому что в ночное время его недостаточно хорошо видно, а также озелененить территорию.

На данный момент на реставрацию собрано почти 5 млн рублей. Фото Государственного Исторического музея

Во всей этой истории с реставрацией памятника есть главный вопрос: "Почему бы Кремль не выделил эти средства?" Именно так видят решение вопроса обычные граждане. Этот вопрос "КП" также не оставила без ответа.

- Памятник в 2016 году был передан Историческому музею в оперативное управление. Памятник находится в федеральной собственности. Проводятся дополнительные исследования в рамках разработки проекта реставрации, - говорит Мария Лемигова, начальник Управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея.

По сути, Кремлю памятник не принадлежит, а у Государственного Исторического музея своих средств для реставрации нет. И что делать? Обращаться в Министерство культуры России. Однако там не смогут моментально выдать бюджетные средства, начнется бумажная волокита. Выделить средства смогут через несколько лет, ведь в планах у министерства реставрации памятника Минину и Пожарскому не было. А монумент ждать не может. Для его сохранения необходима безотлагательная реставрация.

Если изучить историю этого памятника, то его тоже создавали на "народные" средства. Россияне хотели, чтобы был памятник гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, которые возглавили в начале XVII века освободительное движение русского народа против иноземных захватчиков, а для последующих поколений стали символами борьбы за национальную независимость.

Для создания и установки памятника нужно было 150 тысяч рублей. Первый взнос в 20 тысяч рублей сделал император Александр I. Собирали дегьги с 1809 года, в 1812 году начали создавать макеты, а сам монумент был готов в 1817 году. Приняли решение "поставить монумент на Красной площади", а именно в центре площади, ближе к зданию Верхних торговых рядов, против его входа. Торжественное открытие состоялось 20 февраля 1818 года с участием императора Александр I, императрицы Елизаветы Алексеевны и Марии Федоровны. И стоял он там до лета 1931 года, пока не стал помехой для демонстраций и парадов. Тогда советские власти передвинули Минина и Пожарского к фасаду Покровского собора (храму Василия Блаженного), где памятник стоит до сих пор.

В Государственном Историческом музее считают, раз памятник исторически создавался на "народные" деньги, то и сейчас нужно быть патриотами, внести немного денег - всей страной восстановить исторический монумент. Стать участниками такой большой работы может каждый - сбор денег ведется на официальном сайте shm.ru/monument.