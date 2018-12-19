На Эльбрусе МТС запустила самый высокогорный объект сотовой связи в России и Восточной Европе

Приэльбрусье – самый высокогорный горнолыжный курорт нашей страны. Каждый зимний сезон здесь отдыхает более двухсот тысяч человек. Теперь, впервые в истории, на высоте в 3 888 метров над уровнем моря начал свою работу самый высокогорный объект сотовой связи в России и Восточной Европе.

Именно благодаря базовой станции, которую установил оператор МТС на южном склоне Эльбруса, высокоскоростной мобильный интернет и мобильная связь появились на верхних участках горнолыжных трасс, и на всех тренировочных альпинистских маршрутах Эльбруса на высоте до пяти тысяч ста метров. Также устойчивый сигнал сотовой связи появился на станции канатной дороги «Гара-Баши», которая является акклиматизационным пунктом для альпинистов и служит отправной точкой маршрутов на вершину Эльбруса.

Этому событию рады не только туристы, но и сотрудники МЧС – ведь связь критически важна при организации безопасности отдыхающих - попавшему в беду человеку стало проще запросить помощь у спецслужб.

Установка оборудования для самой высотной в Восточной Европе базовой станции проходила в течение двух месяцев в сложных горноклиматических условиях. Для базовой станции МТС был разработан уникальный технический проект и использовались нестандартные технические решения, чтобы новый объект связи мог работать в условиях низких температур, обильных осадков и сильных ветров, сейсмической активности. Например, базовая станция закреплена на скале при помощи специальных стальных тросов, которые будут держать саму конструкцию, удержать от раскачивании при аномально сильных ветрах, которые бывают достаточно часто на склоне Эльбруса.

«Курорты Северного Кавказа достаточно активно развиваются, поэтому качественная инфраструктура связи - необходимый элемент для их популяризации. - отметил на запуске станции президент МТС Алексей Корня. - В современном мире сложно переоценить влияние цифровых сервисов на нашу жизнь, и мы рады, что смогли предоставить возможность тем, кто отдыхает, занимается спортом или совершает восхождение на Эльбрус, оставаться на связи с внешним миром, и при необходимости, со службами спасения, даже в непростых горноклиматических условиях».

В свою очередь первый зампред правительства Кабардино-Балкарии Мурат Керефов подчеркнул, что повышение качества связи очень важно для развития туристической отрасли региона. "В республику ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, занимаются горными лыжами, поднимаются на самую высокую точку Европы, поэтому развитию туризма в республике уделяется особое внимание. Открытие базовой станции - это очередной совместный шаг развития туристско-рекреационного потенциала Российской Федерации в целом, и КБР в частности. Когда устойчивая связь обеспечена, есть возможность онлайн показать красоту нашей республики", - отметил он на церемонии открытия.