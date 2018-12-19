Мутко ушел из спорта. Совсем

Виталий Мутко покинул последнюю официальную должность, связанную со спортом. Экс-министр официально подал в отставку с поста президента Российского футбольного союза. В ВАДА Мутко считают отцом допинговой системы России, и в декабре 2017-го года настояли, чтобы он покинул спорт. Но окончательно Виталий Леонтьевич уходит только сейчас. Возможно, что насовсем.

«Фром май харт»

Мутко в спорте будет не хватать. Все эти «Фром май харт», и другие огненные спичи Виталия Леонтьевича здорово разгоняли чиновничью тоску. Он мог не стесняясь, не только давать интервью на английском, и спеть перед камерами или даже сплясать. И действительно болел футболом и спортом, азартно бросался в любые спортивные авантюры и часами мог говорить о футбольных полях, тренерах и «Зените» со сборной России. Он был постоянным гостем в раздевалках футбольной сборной, говорил пламенные речи, обещал премиальные. И имел отношение к двум главным спортивным стройкам страны - объектам Сочи и стадионам ЧМ-2018.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/436556" frameborder="0"></iframe> Речь Виталия Мутко в Цюрихе: Лец ми спик фром май харт ин инглиш.

А началось все в начале 2000-х, когда Виталий Мутко был президентом «Зенита» и одним из акционеров питерского клуба. Через несколько лет начался его стремительный забег по карьерной лестнице спорта: в 2003-м Мутко стал сенатором, в 2005-м возглавил РФС, в 2008-м стал министром спорта. Это при нем российские футболисты становились бронзовыми призерами Евро-2008, страна добивалась права провести ЧМ-2018, а наши олимпийцы выигрывали Сочи-2014.

Виталий Мутко во время товарищеского матча с участием волонтеров и оргкомитета "Россия-2018"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Падение

Но при нем же наш спорт угодил в самый глобальный кризис в своей истории, когда ВАДА обвинила Россию в создании допинговой программы и подмене проб на Олимпиаде в Сочи-2014. Пожар удалось потушить с огромным трудом, россиян до Игр-2018 допустили только в статусе нейтральных атлетов. Главный информатор ВАДА Григорий Родченков в прямую обвинял Мутко в организации системы. Виталий Леонтьевич активно отбивался, пламенно рассказывал, кто такой Родченков, и ему хотелось верить.

Но кажется, что во время договоренностей с МОК, как раз Мутко пришлось принести в жертву: в декабре 2017-го Международный олимпийский комитет выписал ему пожизненный запрет на посещение Олимпиад, в конце того месяца он ушел из оргкомитета ЧМ-2018, и приостановил свою деятельность в РФС. Мутко не показывали по ТВ во время чемпионата мира, хотя он был рядом с командой. Его не рекомендовалось давать публичные комментарии на тему спорта. Но весь этот год ходили слухи, что Виталий Леонтьевич хочет вернуть себе статус главы российского футбола, и якобы не так давно пытался добиться на это разрешения у высшего руководства. Видимо, не удалось.

Кто придет ему на смену

Порой правление Виталия Мутко российским футболом напоминало хаос - там на эмоциях кого-то выставить за дверь, здесь кого-то приласкать, тут найти очередного спонсора. Он сначала был против приглашения Хиддинка, а потом сделал все, чтобы перехватить контроль над контрактом с ним у Романа Абрамовича. Мутко то хотел дружбы в Фабио Капелло, то «зачищал» его. Но как не парадоксально, из этого беспорядка все равно выстроилась какая-то система. Сейчас она может рухнуть. И очень много зависит от того, кто придет на смену Виталию «фром май харт» Мутко.

Претендентов несколько. До выборов РФС будет руководить Сергей Прядкин - президент РФПЛ, и чиновник, которого сделал сам Виталий Мутко «от» и «до». Но Сергей Геннадьевич сразу же заявил что не будет выставлять свою кандидатуру. Традиционно вспоминают про Валерия Газзаева - он единственный, кто сражался с Мутко на последних выборах. Есть и Алексей Сорокин - глава оргкомитета Россия-2018, но он совсем недавно ушел на хорошую должность в ВЭБ. Так что сейчас основным претендентом на пост президента РФС считается Александр Дюков, председатель совета директоров «Зенита» и глав компании «Газпром нефть».

Еще неделю назад в российском футболе все были уверены, что Дюков - полностью согласованная со всеми кандидатура. Но потом в футбольных кругах пошли разговоры, что главный болельщик «Зенита» Алексей Миллер против того, чтобы Дюков уходил в РФС, и тут же стали всплывать другие имена. Например, гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса. А за день до отставки Виталия Мутко основным фаворитом в борьбе за его место снова стал Александр Дюков, который якобы должен прийти полностью со своей командой - с Максимом Митрофановым и все тем же Ильей Геркусом. Все это фигуры, связанные с "Зенитом", и готовых бросить вызов этой команде управленцев, пока не видно.