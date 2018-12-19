В Общественной палате РФ состоялась встреча со студентами — участниками конкурса социальных проектов «Инносоциум»

От идеи к реализации

Конкурс направлен на привлечение внимания к социально значимым проблемам и способам их решения среди студентов.

Мероприятие открыли Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс и Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ.

«Фонд Росконгресс сегодня – это не просто оператор форумных мероприятий, мы ставим своей задачей практическое содействие развитию бизнеса и общества через изучение трендов и актуальных вопросов социально-экономической повестки в России и в мире, продвижение важных проектов и организацию диалога с участием лидеров мирового бизнеса, представителей власти, экспертов и СМИ. В современном мире любой успешный бизнес должен не только быть прибыльным, но и приносить пользу, должен быть общественно-значимым. Мы видим, что эффективные социальные коммуникации определяют благополучие и устойчивое развитие стран, и как крупнейший в России институт развития мы не можем оставить без внимания вопросы реализации их потенциала в нашей стране. Именно поэтому Центр развития социальных коммуникаций, проект социальной платформы Фонда Росконгресс запустил Всероссийский конкурс социальных проектов „Инносоциум“», – отметил Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс.

Фото фонда Росконгресс.

В мероприятии приняли участие свыше трехсот студентов из ведущих российских вузов – РАНХиГС, МГИМО, РГСУ, ВШЭ, МГППУ и других. Учащиеся активно задавали вопросы спикерам, делились своими наработками и идеями, участвовали в дискуссиях.

«Мы очень рады были увидеть на нашем мероприятии столько молодых людей готовых менять мир вокруг себя, заряжать окружающих своими идеями и активно участвовать в общественной жизни. Студенческие социальные проекты, которые оценивает экспертное жюри конкурса, это также подтверждают. Сегодня все инновации рождаются именно в общественной сфере, и наш конкурс – отличный способ проявить свой творческий потенциал и неравнодушие к общественным проблемам. Я убеждена, что будущее будет таким, каким мы делаем его сегодня, и очень важно, что в его формировании участвует и молодое поколение», – отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ.

В рамках мероприятия прошли две панельные дискуссии «Социальная коммуникация: современные векторы развития» и «Проектный метод как фактор развития социальной ответственности». В дискуссиях приняли участие: Гор Нахапетян – соучредитель благотворительного фонда «Друзья», почетный профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково», Тина Канделаки – генеральный продюсер «Матч ТВ», Владимир Вайнер – директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, креативный директор Центра рекламных исследований Grand Prix, Екатерина Сон – генеральный директор Effie Awards Russia, Алексей Горячев – управляющий партнер RB Partners, глава YPO Moscow, Ambassador B Corp в России, Наталья Починок – ректор Российского государственного социального университета, Елена Крючкова – руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля», Елена Тополева-Солдунова – председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», Анна Шабарова – вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК, Ксения Дмитриева – руководитель программы «Особый взгляд», БФ «Искусство, наука и спорт» и Наталья Голуб – директор по маркетингу БФ «Память поколений».

Социальные коммуникации стали неотъемлемой частью современного общества, поэтому крайне важно использовать правильные инструменты для их формирования. «Интернет полон яркого содержательного и бессодержательного контента. Очень важно научить молодежь пользоваться главным преимуществом сети – мгновенным доступом ко всем знаниям, накопленным человечеством. Кроме того, необходимо предлагать „живую“ альтернативу. Преимуществом владеет тот, кто использует все возможности электронных коммуникаций, но не замыкается в виртуальной оболочке. Тот, для кого электронные средства общения – эффективный инструмент. Тот, кто готов выходить из зоны комфорта, где сегодня и находится реальность», – сказала Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ».

Спикеры панельных дискуссий также обсудили коммуникацию с точки зрения профессиональной деятельности, как развивается современный маркетинг и как социальная повестка может работать на благо бренда для обеспечения его бизнес-успешности.

Фото фонда Росконгресс.

«Социальные темы, социальные повестки сегодня заставляют бренды выделяться. 38% людей обращают внимание и „голосуют рублем“ за те бренды, которые резонируют с их внутренними смыслами. В современном мире люди воспринимают бренды как агенты влияния, как нечто такое, что действительно способно менять мир к лучшему. Поэтому, когда мы погружаемся в мир социальной рекламы, мы, в том числе, думаем о социальной коммуникации, о том, что движет современным бизнесом, брендом и позволяет зарабатывать больше», – отметила Екатерина Сон, генеральный директор Effie Awards Russia.

«Социальные коммуникации, социальные проекты и социальное предпринимательство, те изменения, которые могут сделать студенты в своих проектах, уже сейчас очень востребованы. Я убеждена, что конкурс „Инносоциум“ будет активно развиваться, открывать новые площадки и скоро станет международным проектом», – подчеркнула Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета. В сфере социальных коммуникаций создаются самые интересные проекты, которые привлекают не только молодых людей, но и тех, кто уже имеет опыт работы в различных сферах.

«Прежде всего – это смыслы, возможность попробовать себя в разных ролях, проявить инициативу и заинтересованность, возможность расти самому, все время меняться и учиться. Социальные проекты – это самое интересное, что сейчас происходит в мире коммуникаций», – отметила Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации». Модераторами сессий выступили Артем Шилин – старший преподаватель кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью МГППУ и Анна Кудря – помощник председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности.

«Одной из приоритетных задач на протяжении последних лет является формирование социальной ответственности у молодых людей, что позволяет утвердить их гражданскую позицию и способствует их самоактуализации. Всероссийский конкурс коммуникационных социальных проектов „Инносоциум“ направлен на привлечение внимания обучающихся к социально значимым проблемам и способам их решения. Принимая участие в нем, работая над собственными социально значимыми проектами, студент получает возможность внедрить новые инициативы и определить траекторию будущего развития современного общества», – подчеркнул Артем Шилин.

Также на мероприятии в качестве гостя принял участие Никита Кукушкин – актер «Гоголь- центра», основатель проекта «Добрый ящик», номинант премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль и лауреат премии в составе спектакля «Отморозки». Имена финалистов конкурса «Инносоциум» будут объявлены на Российском инвестиционном форуме в феврале 2019 года. Победители получат финансирование на реализацию проекта, а также смогут презентовать свои идеи на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

Фонд Росконгресс и благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» запустили конкурс «Инносоциум» в сентябре 2018 года. Задачей конкурса является поиск новых коммуникационных идей для решения социальных проблем, выявление и поощрение талантливых студентов в разработке и реализации коммуникационных социальных проектов, а также распространение эффективного опыта социального проектирования в студенческой среде. Студентам предлагается разработать свои проекты в трех основных номинациях: «активное долголетие», «инклюзивное общество» и «развитие территорий». Имена финалистов будут объявлены на Российском инвестиционном форуме в феврале 2019 года. Победители получат финансирование на реализацию проекта, а также смогут презентовать свои идеи на ПМЭФ-2.