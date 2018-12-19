Елена Яковлева с сыном сыграет на одной сцене с талантливыми детьми со всей страны в спектакле "Немаленький принц"

Новое прочтение всеми любимой с детства книги - "Немаленький принц" - это спектакль, чья премьера состоится 23 декабря в парке Зарядье. Постановку создал новый московский театр «Театр-студия «15». Здесь под присмотром худрука Дмитрия Бикбаева занимаются талантливые ребята.

Спектакль - как и великая книга по которой он создан - будет посвящен в первую очередь им, детям. И всем взрослым, которые когда-то были детьми.

Главную роль в постановке сыграет народная артистка России Елена Яковлева. Вместе с ней на сцену выйдет и ее сын Денис Шальных. Тема преемственности поколений, отношений детей и взрослых, передачи житейской мудрости от страших к младшим - вот чему посвящен спектакль.

Это не дословное переложение произведения Антуана де Сент-Экзюпери, а размышление на тему, увлекательное путешествие в мир образов этой книги. Главная героиня (Елена Яковлева) окажется в путыне и на помощь ей придет Автор — сам Экзюпери. Вместе они будут пытаться найти ответы на вечные вопросы.

А помогут им в этом талантливые ребята со всей страны — участники Всероссийского проекта «Немаленький принц». Главную роль Маленького принца исполнит совсем юный Сергей Крайнев — воспитанник социального приюта для детей и подростков города Арзамаса. Причем создатели постановки решили дать шанс попробовать свои силы как можно большему числу талантливых ребят из регионов - поэтому от спектакля к спектаклю актерский состав будет постоянно обновляться. На сцену выйдут участники из Сарова, Москвы, городов Лесной и Заречный.

Режиссер-постановщик спектакля - Дмитрий БикбаевФото: Предоставлено организаторами

- Для нас самое главное, чтобы те дети, которые твёрдо решили связать свою судьбу с театральным делом, получили возможность работать с лучшей командой в стране, чтобы этот опыт мотивировал их на новые совершения даже не столько в творческой, сколько в обыденной жизни. Этот проект призван доказывать, что мечта реальна. И что одного таланта и трудолюбия достаточно для того, что быть лучшим в команде лучших. Мы создаём для наших детей-участников невероятный спектакль, очень трогательный и при этом крайне выразительный с применением новейших технологий в области визуального искусства, - отметил худрук Театра-студии «15» Дмитрий Бикбаев.

Отметим, что за хореографию в спектакле отвечает лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин.

Хореограф спектакля Егор ДружининФото: Предоставлено организаторами

Важно, что все средства от продажи билетов на спектакль "Немаленький принц" пойдут в Благотворительный фонд помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы «Галчонок», основанный актрисой Юлией Пересильд.

Премьера «Немаленького принца» станет одним из событий, открывающих год театра в России.

Где: в Медиацентре парка «Зарядье»

Когда: 23 и 25 декабря, начало в 19.00

Билеты можно купить на сайте и в кассах парка «Зарядье».

Рекомендовано для зрителей от 6 лет.