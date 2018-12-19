2018-12-20T10:12:09+03:00
Политика

Путин подарил Волчек "Современник"

Президент приехал поздравить легенду театра с юбилеем
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин и художественный руководитель театра "Современник", режиссер и актриса Галина Волчек. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и художественный руководитель театра "Современник", режиссер и актриса Галина Волчек. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Полтора года назад Владимир Путин вручал в Кремле художественному руководителю театра "Современник" Галине Волчек звезду Героя Труда.

- В этом году выяснилось, что я 45 лет уже руковожу «Современником», - хваталась за сердце Волчек. - Думаю, боже, как это меня вообще хватило настолько!

Прошло полтора года, и уже Путин сам приехал в гости к мэтру, чтобы поздравить ее с юбилеем - 85-летием! Причем именно в этот день легендарный "Современник" на Чистых прудах открылся после капитальной реконструкции, продолжавшейся больше двух лет. И в этот вечер на обновлённой сцене проходил праздничный концерт под названием «Возвращение домой».

- Я вас поздравляю с юбилеем, - вручил Путин букет цветов виновнице торжества.

- Не надо, - запротестовала Волчек.

- Нет, надо, - не согласился президент. - Обязательно надо, потому что это возможность и какие-то итоги подвести, и сказать вам слова благодарности за ваш вклад и в национальную культуру, да и в мировую. Я без всякой скромности скажу это за вас.

Встреча проходила ни больше ни меньше, как на сцене театра, где был накрыт стол, за которым Волчек принимала гостей.

- Замечательный проект, который вы сделали в «Современнике», живой организм, радует миллионы любителей театра, - продолжил говорить комплименты Путин. - И я очень надеюсь, что и вы нас тоже еще порадуете. Очень хотелось бы, чтобы и новые премьеры появились, и новые успехи, и новые аплодисменты.

Президент приехал не с пустыми руками.

- Хочу вам подарить на память два подарка – картину и книжку, - показал он на картину, изображающую сам театр со стороны Чистопрудного бульвара, и книгу "История русского театра". - И хочу вас поздравить с переездом в родной дом после ремонта. Все здесь получилось? Правильно или какие-то замечания есть?

- Нет, никаких замечаний нет, потому что еще рано делать замечания, - ответила Волчек. - Надо переехать, надо освоить эту новую технику. Не так просто всё.

- У вас люди грамотные, быстро разберутся, - поддержал Путин. - У вас сегодня насыщенный день.

- У меня каждый день такой, слава Богу. Я очень радуюсь тому, что сумела победить эту историю, честно вам скажу, - сказала Волчек, имея ввиду свою болезнь, о которой в праздник ей говорить не очень и хотелось. - Мой рабочий график в противоречии находится с этим делом. Но я очень этому рада. У нас собралась молодая труппа, – это моя радость и гордость невероятная. Я жду, что сможете, придете посмотреть.

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