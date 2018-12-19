Беременная Виктория Лопырева и Инна Жиркова выбрали наряды для новогодней ночи

На прошлой неделе в эксклюзивном интервью «КП» посол Чемпионата Мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева объявила, что ждет первенца.

Вика во время декрета, как оказалось, не сидит дома. Телеведущая и фотомодель приняла участие в новогодней фотосессии модного бренда MiloMilo, владелицей которого является ее близкая подруга, бизнесвумен, мама троих детей и супруга футболиста Юрия Жиркова Инна.

Инна Жиркова.

- О том, что Вика ждет ребенка, я, как ее подруга, узнала одной из первых и очень за нее обрадовалась, но как многодетная мама, я всегда за то, чтобы как можно дольше не делиться с общественностью этим важным для каждой девушки событием. Особенно, когда у тебя первенец, - рассказывает Инна Жиркова. - Сейчас, когда Вика открыла свою тайну, мы решили поделиться и нашей совместной дружеской фотосессией, которую мы сделали для моего ателье-бренда. На мой взгляд, съемка вышла по-настоящему милой и очень красивой, Вике очень идет беременность (Улыбается). Конечно, по ее просьбе, я делюсь с ней советами о материнстве, все-таки опыт в этом у меня немаленький. Мы с Викой очень близки, хоть и не всегда удается часто видеться. Я была с ней в самые трудные моменты ее жизни и она оказывалась всегда рядом, когда мне требовалась ее поддержка.

Виктория Лопырева.

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