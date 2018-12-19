О смерти «Деда Мороза»: «Терпел до последнего, не хотел пугать малышей»

20 декабря в Музыкальном театре Кузбасса пройдет прощание с заслуженным артистом России Валерием Титенко. Актер плохо себя почувствовал, когда играл Деда Мороза в одном из детских садов Кемерово. Администрация садика вызвала «Скорую помощь», но мужчина скончался еще до ее приезда. До 68 лет артист не дожил всего несколько дней.

На эмоциях эксперты высказали идею не допускать для работы с детьми людей старше 65 лет. Но власти региона считают иначе. «Комсомольской правде»-Кемерово» пояснили, что никаких дополнительных распоряжений после трагического случая на утреннике не издавали.

Заслуженный артист России Валерий Титенко.

– Медкомиссию проходят все актеры так же, как все работники в любых учреждениях. Но никто не застрахован от сердечного приступа. Вы же знаете, Андрей Миронов умер на сцене, Виталий Соломин. Есть диспансеризация, которую все проходят. Врач Валерия Титенко допустил до работы. У нас еще есть ряд артистов, которые прошли операции серьезные на сердце и работают и в музыкальном, и в драматическом театре, – пояснила заместитель начальника областного департамента по культуре и искусству Тамара Коваль.

В блогах отметили самоотверженность актера.

«Терпел до последнего, не хотел пугать малышей. Пробатрачил полвека артистом, денег особо не заработал, но был настоящим. Царствие ему Небесное!» - прокомментировал один из кемеровчан. В целом слова соболезнования семье артиста в интернете высказывают тысячи жителей России.

Власти региона обязательно помогут семье умершего актера.

«Коллеги сейчас занимаются важным делом: они готовятся обеспечить всю необходимую помощь — и моральную, и материальную - семье погибшего заслуженного артиста Российской Федерации, – сообщил начальник управления по работе со СМИ администрации области Роман Быков.

Кстати, артистическое сообщество высказало массу лестных слов в адрес актера. А певец Дмитрий Маликов написал у себя в твиттере, что тоже хотел бы умереть на сцене:

«...Достойная смерть. Когда придет мой час, я бы тоже хотел так. На сцене...»