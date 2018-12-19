Андрей Разин: Шоу с внебрачной дочкой Осина подстроено за гонорары в 150 тысяч рублей

После смерти Евгения Осина прошел месяц. 54-летний музыкант болел тяжелой формой алкоголизма, его сердце не выдержало, он скончался 17 ноября 2018 года. Он оставил артистическое наследие, а также пару квартир, гараж и счета в банке. Единственной наследницей всего этого будет его 16-летняя дочь Агния.

О том, чтобы в борьбу за наследство не вмешались посторонние, заботится продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Публично в качестве друга Осина он проявился после того, как исполнитель «Плачет девушка в автомате» скончался. Разин всячески поддерживал убитых горем бывшую жену и дочь артиста, а также очень помог с вопросом организации похорон.

agniaosina Я всегда мечтала попасть на папин концерт.

Судя по тому, что заявляет продюсер, он не оставил Агнию Осину и после случившегося. Разин намерен сделать из дочери своего товарища звезду.

razin_andrei_lm Я с любимой собакой моего сына Саши Джони. 26.08.2018г.

Девушка уже выкладывает свои песни в соцсети. Поет она под свой же аккомпанемент. перед большой публикой она еще не выступала. Но благодаря продюсеру «Ласкового мая» уже в следующем году она поедет в тур.

agniaosina Вчера я приехала на кастинг шоу Песни на ТНТ

- У нее будет приличная зарплата, гонорары. Она будет участницей тура «30 лет вместе», в котором примут участие Наталья Гулькина, группа «Фристайл», группа «Мечтать» и группа «Ласковый май» в полном составе. Агния будет специальным гостем, у нее будет своя программа, она выступит на 58 концертах по всей стране с песней памяти об отце и его песней «Плачет девушка в автомате». Тур намечен на следующий год. А еще скоро увидите ее в кино. Она будет сниматься в художественном фильме «Ласковый май», играть молодую певицу Наталью Грозовскую, которая пришла к нам в группу в возрасте 17 лет. Агния будет самой успешной, самой независимой, самой богатой, самой талантливой девочкой нашей страны, - рассказывал Разин «КП».

agniaosina оставаясь тёплым светом у тебя внутри.

Презентации Агнии, как будущей сольной певице, и была посвящена пресс-конференция, созванная ее продюсером. Помимо этого, Разин не смог не затронуть тему того, что на творческое наследие Осина пытается претендовать еще кто-то, кроме единственной дочери. Речь была о Елене Скорняковой - участнице разных шоу с участием Осина и после его смерти.

nastiagodunova_official В то время не было мобильных,фото делались на фотокамеру .

- Она (Елена Скорнякова, - ред.) сожительницей никогда не была. Она никогда не жила у Евгения Осина. Она убирала у него. Женя платил ей за уборку 5000 рублей. Дочь уборщицы (Анастасию Годунову, - ред.) он никогда не воспитывал, никогда не удочерял. В последнем разговоре с Агнией он сказал: «То, что было на телевидении, это мы разыграли. Я получил за это 150 тысяч рублей гонорара. И ей заплатили 150 тысяч рублей. Они сказали, мол, раз ваша бывшая супруга не согласилась учавствовать в ток-шоу, вот эта женщина, которая у вас убирается, готова изобразить вашу любовницу, что это ваш ребенок и вы хотите этого ребенка сделать артистом. Все это было подстроено! Я приношу извинения. Мне просто заплатили деньги, это просто шоу», - передал слова Осина продюсер.

- Мы же видим, что делается с Гогеном Солнцевым, с его женой, - продолжает Разин. - Там деньги, оплата, шоу, спектакли. Все участвуют и все получают деньги. Я сам участвовал. Ну нравится людям, пожалуйста, такой продукт и дают.

Также Разин сообщил, что намерен бороться против женщины, защищая родных Осина в качестве юриста.

razin_andrei_lm На телеканале Мир 13 октября в 10-45 программе Ой, мамочки! встретимся Не пропустите! Будет весело

- Эта несовершеннолетняя девочка (дочь Елены Скорняковой. - ред.) в последнем интервью оскорбляла Агнию, обвиняла в том, что она пренебрежительно относилась к отцу. Это ложь. Эта женщина будет нести ответственность за оскорбление чувств Агнии и ее семьи. Я, имея доверенность, буду писать заявление, буду просить генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении этой женщины за оскорбление, публичное унижение. Из порядочного человека делают черт знает что! Подобные аферистки, которые будут нападать на эту семью, нарвутся на кандидата юридических наук, на полковника юстиции, бывшего старшего судебного пристава Сочи. Уж поверьте, я ни одного суда не проигрывал и наказывать умею. И, разумеется, они никогда не получат никаких прав на песни Евгения Осина, - подчеркнул он.

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