Патриарх Кирилл отказывался от предложений построить ему в Киеве резиденцию

На фоне разговоров некоторых обывателей о том, что Москва остро реагирует на попытки Петра Порошенко получить автокефалию якобы чисто из-за финансовых причин, в Русской православной церкви напомнили, что все деньги всегда оставались и остаются на Украине.

- Денежный вопрос здесь вообще не стоит. Все средства остаются внутри Украинской православной церкви, наружу не уходит ничего. Это одна из основ ее самостоятельности. А вот Константинопольский патриархат, создавая там ставропигии, сейчас наоборот готовится присваивать деньги из церковной кружки, - рассказал в среду в эфире Радио "КП" пресс-секретарь Патриарха Кирилла иерей Александр Волков.

Он также поделился и одним малоизвестным фактом из визитов Святейшего на Украину в 2000-х годах.

- Патриарх каждый год размещался в гостевом доме Киево-Печерской лавры, своего угла не имел. Ему предлагали построить резиденцию, но Святейший всегда отказывался. Он всегда отказывался от возможности что-либо иметь в Киеве, - подчеркнул отец Александр.