Дед Мороз це оккупант: как Киев готовится к встрече Нового года

Вот уже скоро будет месяц, как часть Украины живет на военном положении, и не исключено, что его продлят на неопределенный срок. Народ уже не «сметает» с прилавков крупы и соль, а присматривается к резко дорожающему алкоголю: киевляне покупают в основном водку. Бутылка хорошей горилки стоит от 200 гривен. Почти во всех супермаркетах - елки, а на прилавках в изобилии выделяются яркие картонные коробки конфет «Рошен», упакованные как детские подарки. Впереди – католическое Рождество, поэтому везде «Санта-Клаус», а из динамиков льется «Джингл-бенз». Водители такси и маршруток украшают свои авто мишурой и гирляндами. В городе все переливается, светится, однако под ногами - грязная каша от тающего, влажного снега, который по устоявшейся тут традиции, не чистят. Мэр Кличко решил баллотироваться в президенты. Тут уж не до чистки снега.

Киевлян всюду заманивают акциями, скидками, однако, народ, не сильно-то на акции ведется. Здесь покупают на подарки недорогие шампуни, гели для душа, тушь, губную помаду, кремы для рук, бижутерию, колготки, при этом внимательно изучая ценники. Покупательная способность киевлян - низкая. Оплатить бы платежки ЖКХ и не остаться голодными. Микрорайон словно улей просыпается в дни оплаты коммунальных услуг, а больше поговорить друг с другом негде.

Рождественские эльфы в центре украинской столицы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Нет, ну скажите, за кого голосовать? Голосовать не за кого. Все обманщики, воры. Снимают последнее, - говорит дама в потертой фетровой шляпе. Все тут же начинают поддакивать, но как-то осторожно .

И тут другая дама, в сером дутом китайском пальто проговаривается:

- А нам вот принесли набор продуктовый.

- Да? - удивляются граждане из очереди .

- И что там?

- Ну вот вам все так и скажи. Ну да ладно, - милостиво говорит женщина. - Два кэгэ сахара, два кэгэ муки, две бутылки растительного масла, чай, банка сгущенки, гречки два кило, - выдает дама «секрет на миллион».

- Ого! - завистливо отвечают ей из очереди жители местных домов.

- Это явно почерк Ляшко. Это «Радикальная партия» такое дает. Мы что, быдло что ли какое? Я сгущенку не ем вообще, - возмущается женщина, которая набор тем не менее взяла. - И вы что думаете, они просто так раздают? Это они специально, а еще потребовали мои персональные данные. Я вообще теперь жалею, что мы брали их пайки. Но у нас весь подъезд брал.

Киев утопает во влажном, тяжелом снегу. Кое-где видно, что на месте снесенных торговых будок, обустраиваются скверы и остановки общественного транспорта.

- Похоже, что нет у нас никакого среднего класса. И даже мелкого нет. Работать надо очень много, а доходы падают в разы. Начальство увеличивает время рабочих смен до 14-ти часов и больше, - признаются в сердцах продавцы.

Сегодня в Киеве много предложений по работе в ночные смены. Доллар пока устоял, но это ничего не значит: американская валюта может качнуться в любой момент.

Однако, что уж такого особенного нужно простому украинцу перед Новым годом? Украинцу всегда надо хорошего сала, кровяной колбасы, крепкого самогона, чтобы жинка была рядом и чтобы дети и внуки пришли в гости. И елка чтоб была в каждом доме обязательно, а под ней – подарки.

Только вот Дед Мороз теперь под запретом вместе со Снегурочкой: будто бы символизируют московских «оккупантов». Еще одна предновогодняя примета этого сезона - на улицах столицы стало намного больше молодых военных. У ребят хорошая форма, высокие ботинки, рюкзаки на западный манер. Они аккуратны, хорошо подстрижены: никаких чубов и грязных оселедцев. Может быть, это лейтенанты? Сегодня в Киеве идет призыв резервистов первой очереди. Правда вот, призывники – массово уклоняются от армии.

Каким он будет, 2019-й? Здесь никто ничего не загадывает даже на месяц вперед.