Ностальгия по Советскому Союзу побила рекорды

66% опрошенных россиян заявили социологам Левада-Центра, что разрушение Советского Союза их печалит. Это максимальный показатель за 10 лет исследований. Раньше число ностальгирующих по СССР в стране не превышало 60% (в 2017 году таких, например, было 58%).

Вот что думает по поводу итогов опроса глава Фонда политических исследований социолог Роман Могилевский:

- Значительная часть людей, сожалеющих о распаде, довольно мало знает о Союзе. Но социальная и экономическая нестабильность усиливает ностальгию. А еще людей беспокоит ощущение роста внешней военной угрозы. Во времена СССР в мире хоть и было противостояние двух систем, но при этом было и ощущение глобальной стабильности. Это чувство советскому человеку прививали. И такой острой риторики, как сейчас, не было. Хотя при этом у людей не было и нынешнего объема информации.

Как показывает опрос, чем старше поколение, тем сильнее в нем любовь к СССР. Больше всего ностальгируют по советскому прошлому люди в возрасте от 55 лет и старше, молодость которых пришлась на брежневскую эпоху. А меньше всего - те, кто родился уже после 1991 года.

Опрос: Причины сожаления о распаде страны.

ВОПРОС ДНЯ

Чего вам больше всего не хватает из эпохи СССР?

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Не хватает доверия между людьми. Того самого, благодаря которому ключи от квартиры можно было оставить у входа, под половиком. А еще тогда мы стремились в космос, а сейчас всех заботит только «колбаса».

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Веры в прогресс и в социальную защищенность народа. Эта вера, увы, оказалась неоправданной, но она была.

Евгений ФАТЕЕВ, физик:

- Амбициозности. Советской стране до всего было дело. Даже мальчишками-пионерами мы мыслили в международном масштабе. Знали, что там в Никарагуа и Анголе.

Чего вам больше всего не хватает из эпохи СССР?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Егор ХОЛМОГОРОВ, политолог:

- Я вообще не испытываю советской ностальгии. Некоторые предпочитают вздыхать о распаде СССР, вместо того чтобы бороться за воссоединение русских земель. Но я не из таких.

Владимир СКОБЦОВ, руководитель проекта «Большой Донбасс»:

- Мне хочется вернуть мир, особенно в Донбассе, и братские отношения между народами одной большой страны. Пусть в новой форме, но все это возродится, я уверен.

Юрий ЛОЗА, композитор:

- Мне не хватает волейбольной сетки во дворе. Когда-то именно такая сетка склонила нас к выбору квартиры, где мы до сих пор живем. В широком смысле для меня это символ теплых отношений между людьми.

Вадим ДЕНИСОВ, историк:

- Долгосрочного планирования. Ведь это очень важно для уверенности в завтрашнем дне.

Петр Васильевич, читатель сайта KP.RU:

- Автоматов с газировкой для детей и бочек по продаже разливного пива для взрослых. Сегодня с соседями и поговорить-то негде. Разве что на бегу в лифте. А тогда все друг друга знали. В очереди за пивом и знакомились.