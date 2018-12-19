Пять причин смотреть новый сериал о Второй мировой «Подводная лодка»

Продолжение культовой картины 1981 года

В 1981 году режиссер Вольфганг Петерсен (автор легендарной «Бесконечной истории» и драмы «Троя» с Брэдом Питтом) экранизировал одноименный роман немецкого писателя Лотара-Гюнтера Буххайма «Das Boot» («Подводная лодка»). Масштабные съемки, предвосхищающие технические возможности того времени, а главное захватывающая и трагичная история книжного бестселлера, сделали картину Петерсена невероятное популярной не только в Европе, но и за ее пределами. События фильма описаны с точки зрения немецкого лейтенанта, который несет свою службу у берегов Британии вместе с командой субмарины U-96. Действие сериала возвращает нас в 1942 год - сразу после событий фильма. Новому капитану и его команде предстоят суровые военные столкновения и главные спутники войны – опасность, отчаяние, бессилие и боль. В этот период движение сопротивления гитлеровским войскам набирает новые обороты: союзники разгадывают код шифровальной машины «Энигма» и рушат планы Третьего рейха. Новая экранизация опирается не только на «Подводную лодку» Буххайма, но и на его роман «Крепость», так что по насыщенности и сюжетным линиям сериал грозит превзойти легендарный фильм.

Уникальная интернациональная команда создателей

Для работы над проектом была сформирована большая интернациональная команда, в которую вошли представители Германии, Австрии, Англии и Франции. В режиссерском кресле – австрийский режиссер, заслуженный мастер телевизионного жанра Андреас Прохаска (известный в России по сериалу «Комиссар Рекс»). Прохаска успешно отметился и в «большом кино»: снял масштабную австрийскую драму «Темная долина», которую страна выдвинула на премию «Оскар» в 2015 году. Сценарной адаптацией текстов Буххайма занимались сценарист и продюсер из Германии Йоханнес В. Бетц («Туннель», «Белая масаи» и сериал «Адвокаты») и работавшие вместе над сериалами «Перехватчик» и «Ответный удар» британские сценаристы Тони Сент и Саймон Аллен. Операторскую работу организовал Дэвид Лютер, снимавший сериал «Шерлок», «Мушкетеры» и «Черные паруса».

Реалистичная «картинка»

Фильм 1981 года отличался максимальной реалистичностью изображения. Создатели сериала остались верны этому принципу и не стали искусственно «состаривать» картинку, как, например, часто бывает в российских сериалах о Великой Отечественной войне. Зрители увидят реалистично и точно воссозданный мир Германии начала 40-х таким, каким его видели современники. Меньше всего сериал похож на бесцветную хронику событий. Вместе с актерами, напряжение и эмоции передают цвет, звук и безупречная работа со спецэффектами.

Том Влашиха знаком зрителям по роли Якена Хгара из "Игры престолов"Фото: кадр из фильма

Звезда из "Игры престолов"

Роли центральных персонажей исполняют молодые немецкие актеры, уже зарекомендовавшие себя в серьезных проектах. Пит Буковски, Джулиус Фельдмайер, Леонард Кунц и Франц Динда отметились в нашумевшем сериале «Вавилон-Берлин». Том Влашиха снялся в «Игре престолов», фильмах «Гонка» и «Падение Берлина». Еще из большого кино в проект пришли Аугуст Витгенштайн («Ангелы и демоны», «Убежище», «Мышонок»), Тобиас Шенке («Достучаться до небес», «Муравьи в штанах»). В проект попали и инострацы: американская актриса Лиззи Каплан, звезда сериала «Мастера секса» и фильма «Иллюзия обмана 2», британец Джеймс Д’Арси («Облачный атлас», «Дюнкерк», сериал «Агент Картер») и заслуженный французский актер Андре Пенверн («Бесславные ублюдки», «Жизнь в розовом цвете»).

Дорого-богато

Когда-то фильм Вольфганга Петерсена стал одним из самых затратных Европейских проектов. В 1981 году на съемки было потрачено около 18,5 миллиона долларов, а сборы в прокате превысили 84 миллиона. Авторы сериала поставили перед собой задачу не терять размах – и применяли не только современные технические средства, но и качественную графику и спецэффекты. На производство восьми серий сезона «Подводной лодки» в 2018 году потратили порядка 33 миллионов долларов.

Посмотреть сериал можно прямо сейчас в онлайн-кинотеатра ViP Play. На телевидении второй «Подводную лодку» в России эксклюзивно показывает телеканал ViP Premiere.