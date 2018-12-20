2018-12-20T02:01:10+03:00
Звезды

Любовь Толкалина показала, как занимается йогой топлесс

40-летняя актриса рассказала, что ей помогает поддерживать молодость и красоту [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис театра и кино. Фото: Инстаграм.Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис театра и кино. Фото: Инстаграм.
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Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис театра и кино. В свои 40 лет экс-супруга режиссера Егора Кончаловского может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. В своем Инстаграме актриса поделилась секретом стройности и красоты. Толкалина призналась, что сохранять форму ей помогают регулярные занятия йогой. На своей страничке актриса поделилась с поклонниками фотографией, сделанной во время тренировки: судя по снимку, Любовь занимается йогой топлесс.

На снимке артистка медитирует, сидя на игрушечном плюшевом медведе. Оказывается, Любовь вместе с коллегами уже не первый год занимается особой практикой. У них даже есть личный тренер Анна Мария.

- Каждый год в конце декабря мы собираемся, чтобы сформулировать внутреннее устремление на будущий год, сосредоточиться на прошедшем, собраться, сконцентрироваться, чтобы ракетой войти в пересеченную местность и время неизвестного еще будущего, - написала Толкалина на своей страничке. – Я очень люблю ее уроки.

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У нас в театре @teatr_sobor удивительная Анна Мария ведет уникальную практику
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Фолловеры актрисы по достоинству оценили ее снимок. «Богиня, а мишка кундалини прикрывал», «А правильно ли это – к людям спиной-то?!», «Повезло медведю», - пишут поклонники, причем, как не трудно догадаться, эти комментарии принадлежат мужчинам. Любовь всегда знала, как подогреть градус народной любви: актриса часто публикует в Инстаграме снимки в нижнем белье или в купальнике, а то и топлесс. Пару лет назад актриса объявила, что мечтает искупаться нагишом во всех реках России. Свою мечту Любовь планомерно претворяет в жизнь – она не просто купается, а еще и снимает видео своих заплывов и делится ими в Инстаграме.

Любовь не зря любит воду и смело купается даже в самых бурных реках: актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. В свое время она всерьез подумывала о спортивной карьере, но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть. Но зато в жизни актрисы появилось новое увлечение – йога.

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прожили в гражданском браке почти 20 лет. 17-летняя Маша – единственная дочь актрисы. Новая избранница Егора Кончаловского Мария в прошлом году родила ему сына, девушка не связана с миром кино – она юрист. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают достаточно тепло общаться. Не так давно они поддержали свою дочь на балу дебютанток Tatler. Многие отмечают, что дочь актрисы унаследовала красоту своей мамы.

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