"Русские сезоны" уезжают из Италии

19 декабря, под волшебную музыку П.И.Чайковского, Италия расставалась с Русскими Сезонами при полном зале Академии Санта Чечилии в Риме. Год на Апеннинах, наполненный русскими культурными событиями: выставками, концертами, гастролями лучших российских театров — пролетел незаметно. Более трехсот мероприятий в 74 городах, более 6 миллионов посетителей за год. Это превзошло самые смелые ожидания. Но цифра не удивит тех кто живет в Европе, здесь скучают по хорошо организованным культурным мероприятиям из России.

На пресс-конференции, а потом и на церемонии закрытия Русских Сезонов в Санта Чечилии Министр Культуры России Владимир Мединский и Министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Альберто Бонисоли подводили итоги этого необычного года и рассказали, что дал уникальный проект для двух стран. В этом году Италия была гостем на Культурном форуме в Санкт-Петербурге. Проект дал старт многим новым совместным культурным и социально-экономическим проектам в дальнейшем поддерживаемых правительствами.

Выступление пианиста Дениса Мацуева произвело огромное впечатление на зрителей Фото: Катерина Санкина

Выступление пианиста Дениса Мацуева, для впервые слышавших его в зале итальянцев, было прекрасным открытием, ярким взрывным. В то же время когда Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского под управлением В.И. Федосеева стал играть многим знакомую с детства музыку из «Щелкунчика», на лицах зрителей появились улыбки. За день до этого, 18 декабря, в соседнем зале итальянцам представили из архивов Союзмульфильма «Щелкунчик» 1972 году, который получил живое музыкальное сопровождение оркестра. Маленькие зрители дали самую искреннюю оценку этому синтезу — смотрели затая дыхание.

Обмен культурными ценностями носит и политический характер во взаимодействии государств.

Закрытие Сезонов посетили Министр Культуры России Владимир Мединский и Министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Альберто Бонисоли Фото: Катерина Санкина

«Италия наш ключевой партнер в Европе и выбрана она не случайно, - прокомментировал для "КП" Черезвычайный и Полномочный Посол РФ в Италии Сергей Разов. - Это был год концентрации усилий нашего сообщества, что бы показать нашу культуру. Было сделано на высочайшем уровне. Мы показываем наше богатство и достояние. В прошлом году Сезоны были в Японии, 7 января 2019 года - открытие в Германии. Наша земля богата виртуозами, поэтому в Италии проект заканчивается, а сотрудничество в большой палитре - остается: молодежные, учебные, кинематографические и другие мероприятия. Продолжение следует!»

Договоренности Италии и России будут осуществляться в новом году, а сейчас итальянцы встречают Рождество по русскому обычаю - слушая сказочную рождественскую историю Щелкунчика, Мышиного короля и девочки Маши.