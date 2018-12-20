"Теперь дома": Галина Волчек и "Современник" вернулись в свой дворец на Чистых прудах

Открытие театра после ремонта на Чистопрудном бульваре совпало с днем рождения Галины Волчек. После обеда ее приехали поздравить и оценить ремонт Владимир Путин и Сергей Собянин. Им показали, как изменился интерьер: новый зрительный зал теперь коричневого теплого цвета. Другое освещение, мягкие удобные кресла.

Галина Волчек с Наиной Ельциной и Ириной ВиннерФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ну а после официальных визитов был капустник «Возвращение домой», на который пришли только самые близкие. Их у Галины Волчек оказалось так много, что они заняли весь зрительный зал. Самый большой букет, примерно размером с десятилетнего ребенка, подарила тренер по художественной гимнастике Ирина Виннер. Скромно встали в очередь из желающий поздравить Волчек с 85-летием вице-премьер Ольга Голодец и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Рядом с Галиной Борисовной сидела ее близкая подруга Ная. Так Волчек называет Наину Иосифовну Ельцину. Ная подарила ей какие-то уникальные часы, которые показывают время и сразу снимают кардиограмму. Говорят, пока шел ремонт театра Волчек не раз приходилось хвататься за сердце.

Галина Волчек и Игорь НиколаевФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Три года шло строительство. Мы рисковали остаться не только без своего здания, но и без своих зрителей, - рассказала о своих переживаниях она. - Я очень благодарна Сергею Собянину за то, что он дал нам прописку на время ремонта во дворце на Яузе. Хотя у меня были опасения, поедут ли туда зрители. Но теперь мы вернулись домой. Нас ждут непростые дни: нельзя приспособиться сразу к новым условиям, новому свету, новому звуку. Будем осваиваться.

На капустник «Возвращение домой» пришли только самые близкие. Их у Галины Волчек оказалось так много, что они заняли весь зрительный залФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После довольно затянутой официальной части, во время которой Галина Волчек благодарила строителей, спонсоров, банкиров, врачей и всех-всех неравнодушных, начался концерт.

Чулан Хаматова прочитала стихи Валентина Гафта, Михаил Ефремов – стихи Дмитрия Быкова. С пародией на артистов «Соврменника» и Никиту Михалкова выступил Максим Галкин. Он, кстати, приехал без Аллы Пугачевой. У Аллы Борисовны подскочила температура.

Чулан Хаматова прочитала стихи Валентина ГафтаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Кристина Орбакайте и Тамара Гвердцители спели по песне. Поздравили Волчек современные секс-символы Владимир Машков и Федор Бондарчук. Александр Ширвиндт сообщил, что в московских театрах, по его прикидке, собрался конклав из 12 худруков, которым за 80 лет. «Суммарно мы старше Москвы, - юморил Ширвиндт. - На этом фоне Галина Борисовна тихо и царственно въезжает в свой дворец. Она царица!».

Кристина ОрбакайтеФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

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