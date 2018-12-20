Ростовская область вновь стала лидером в РФ по темпам роста экспорта и намерена упрочить свои позиции в 2019-м

Глава донского региона Василий Голубев выступил со своим ежегодным инвестиционным посланием, в котором, по уже сложившейся традиции, озвучил итоги уходящего года и обозначил приоритеты на 2019-й.

При этом, он буквально с первых слов подчеркнул: нынешнее обращение к бизнесу озвучивается в новых условиях — и связано это, во-первых, с поставленными Президентом России национальными целями развития страны до 2024 года, каковых девять, а во-вторых, в свете уже практически сформированной на уровне региона Стратегии развития Ростовской области до 2030 года.

-Круг поставленных задач амбициозен и очень широк, - подчеркнул Голубев, - поэтому предлагаю посмотреть на инвестиции в самом широком смысле этого слова. Это финансовые, материальные и нематериальные активы – объекты интеллектуальной собственности - и, конечно, это люди, то есть человеческий капитал. Во всех основополагающих стратегических документах, во главе угла стоит именно человек: все девять национальных целей страны связаны с человеком и главный приоритет региональной Стратегии-2030 – тоже человек.

НА ДОНУ «МЕНЯТСЯ ПРОСТРАНСТВО»

Говоря о результатах 2018 года, Василий Голубев отметил, что мощнейшим рывком в экономике регион во многом обязан прошедшему летом ЧМ-2018, благодаря которому появился целый ряд новых инфраструктурных объектов — это и аэропортовый комплекс «Платов», уже поставивший за первый год работы свой первый рекорд — показав пассажиропоток в более чем 3 млн человек, и 45-тысячник «Ростов-Арена», вокруг которой постепенно формируется полноценный спортивный кластер, и современная дорожно-транспортная и инженерная инфраструктура.

В феврале новый ростовский аэропорт посетил Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Кроме того, напомнил он, все в этом же 2018-м был запущен 4-й энергоблок Ростовской АЭС (официальный старт ему дал в ходе своего визита на Дон в феврале Владимир Путин), уже началась полноценная реализация по созданию трех ветропарков, которые будут локализованы в Каменском и Красносулинском районах (в Таганроге при этом уже начали собирать башни для энергоустановок), произошло обновление подвижного состава пригородных поездов.

Всего в уходящем году введены в эксплуатацию свыше двухсот инвестпроектов, благодаря которым появилось 3,6 тысячи новых рабочих мест, с совокупным объемам вложений в сумме 26 млрд рублей. Так, в Аксайском районе открыт первый в России региональный логистический центр компании «Яндекс.Маркет», а французская компания FM Logistic помимо управления оптово-логистическим центром «РосАгроМаркет» ведет строительство еще одного крупного складского комплекса, в Азове — предприятие по производству крупногабаритной пластиковой тары и упаковки, в Мясниковском районе - Ростовский завод пресс-форм (российско-китайский проект).

Статистика подтверждает: донская экономика продолжает набирать обороты. Индекс промпроизводства на Дону, например, за 11 месяцев вырос на 9 процентов; урожай, несмотря на тяжелые погодные условия, тоже на уровне - более 11 млн тонн зерновых, внешнеторговый оборот увеличился на почти треть (без малого на $2,5 млрд).

-Мы на третьем месте в стране по объему несырьевого неэнергетического экспорта, и на седьмом – по объему экспорта в целом, - озвучил Голубев. - При этом по темпам роста экспорта, как и в прошлом году, Ростовская область на первом месте — плюс 42,4 процента рост объема экспорта). ВРП по итогам года перешагнет порог 1,4 трлн рублей.

Вместе с тем, по словам губернатора, заметный прогресс наблюдается в социальной сфере: открылся центр амбулаторного гемодиализа в Волгодонске (аналогичные учреждения появятся также в Миллеровском и Сальском районах), созданы свыше 2,2 тысячи дополнительных дошкольных мест, реконструированы шесть стадионов в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге, открыт ФОК комплекс в Аксае и продолжается строительство еще двух в Орловском районе и Новошахтинске, введены в эксплуатацию почти 2 млн кв. м жилья.

Под Ростовом-на-Дону недавно открылся первый в России региональный логистический центр компании «Яндекс.Маркет». Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел Сапрыкин.

РЕЕСТР ИНВЕСТПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОЯВИТСЯ В ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Впрочем, в 2019-м появятся некоторые новшества — и, как следует из выступления главы региона, достаточно серьезные.

Во-первых, в Ростовской области создается региональное Агентство по развитию туризма, которое начнет работать с мая будущего года.

-Туризм определен в качестве одного из региональных приоритетов, а раз так, то он требует дополнительных финансовых и трудовых ресурсов, - пояснил губернатор Ростовской области. - Пока будет небольшое агентство, но если по итогам года мы увидим положительную динамику, подумаем о его развитии.

Собственно, ничего удивительного в том, что глава региона выступил с этой инициативой нет: тот же ЧМ-2018 наглядно продемонстрировал, насколько привлекательной является Дон для гостей — в том числе, иностранных: за время мундиаля в Ростовской области побывали почти две сотни тысяч туристов.

Во-вторых, принято решение о создании в донских муниципалитетах центров консультирования и сопровождения предпринимателей — и главы городских и районных администраций уже получили предписание «активно включиться в работу». Плюс аналогичные центры могут появиться и при донских вузах.

-Следующая задача - сформировать пространство для коллективной работы, коворкинг-центр новой формации, площадку для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти, - отметил Василий Голубев.

Он также дал поручение создать реестр инвестпредложений, который будет включать в себя как инвестпроекты, в которых нуждается сама область, так и проблемные активы – для их приобретения новыми собственниками.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЬГОТ ДЛЯ ТОСЭР ДО 5 ЛЕТ

И еще один важный момент, который прозвучал в ходе оглашения инвестпослания, это — инициатива правительства Ростовской области к федеральным органам власти об увеличении срока действия преференций для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР; в донском регионе их три — бывшие шахтерские города Гуково, Зверево и Донецк) с нынешних трех лет до пяти.

В поддержке этого вопроса попросил помочь представителей региона в Госдуме России.

Поручаю в 2019-м расширить особые условия, действующие в Гуково, на резидентов ТОСЭРов в Зверево и Донецке, - отметил глава донского региона. - Также поручаю внести предложения о возможном расширении перечня видов деятельности, претендующих на компенсацию затрат.

Он пояснил, что ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в эти территории, и пригласил бизнес более энергично открывать свои предприятия в этих городах.

Следует отметить, что в этом году налоговыми льготами в рамках 70 инвестиционных договоров воспользовались 45 организаций. По предварительной оценке суммарный объем налоговых привилегий составит 2,8 млрд рублей.