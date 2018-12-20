Токио был готов пойти на уступки в «курильском споре» еще в 1960 году

Со конца Второй мировой прошло уже 73 года, а две ее участника на Дальнем Востоке до сих пор не заключили мирный договор. Токио продолжает оспаривать принадлежность четырёх островов южной части Курил. А во внешней политике все это время стабильно идёт в кильватере наших «друзей» из Вашингтона. Ключевой японо-американский договор, официально превративший Страну восходящего солнца в форпост Штатов на Тихом океане, был подписан еще в январе 1960 года.

И вот сейчас МИД Японии рассекретил докладную записку для тогдашнего премьер-министра Нобосукэ Киси, подготовленную накануне его отъезда на тот «исторический саммит» с лидером США Дуайтом Эйзенхауэром. Токийские аналитики предлагали премьеру форсировать заключение с Советским Союзом мирного договора в формате «два плюс альфа». Что такое «два» — понятно: самураи уменьшают претензии вполовину, довольствуясь только Шикотаном и Хабомаи. «Альфа» — это, видимо, некие особые условия. Например, «совместное хозяйствование» на спорной акватории.

Причины готовности к уступкам — чисто деловые. Докладная записка ссылается на требования рыбаков с Хоккайдо (север страны, имеет общую морскую границу с российскими владениями): пора уже, мол, заключить с Москвой мирный договор «на минимально приемлемых для японского общества условиях». Как видно, из-за напряжения с «северным соседом» рыбопромышленники несли экономические потери.

— Как известно, тогдашний лидер СССР Никита Хрущев был готов подписать соглашение, отдав часть островов. Но можно предположить, что под влиянием США японский премьер заморозил попытки улучшить отношения с Москвой и не дал ходу той докладной записке, — сказал «КП» кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Это лишний раз показывает, что союз Вашингтона и Токио был отнюдь не равноправным, и Япония играла (и до сих пор играет) роль в лучшем случае «младшего по званию».

— Что будет происходить после заключения мирного договора, мы не знаем, но будем стремиться к его подписанию. Сегодняшнее положение ненормально. И Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений. Движение вперёд есть, недавно мы договорились об открытии японского рынка для мяса российской птицы, — заявил на сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин.

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