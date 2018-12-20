2018-12-20T14:55:22+03:00
Экономика

Дорогой бензин на АЗС повсеместно заменят дешевым газом

Машины госкомпаний переведут на метан - выиграют от этого и простые автолюбители
Сергей СЕМУШКИН
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Госкомпаниям предписано перевести свои авто на «голубое топливо»Госкомпаниям предписано перевести свои авто на «голубое топливо»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Россиян ожидает топливная революция. Вице-премьер Дмитрий Козак дал поручения подготовить программы по переводу транспорта госкомпаний с бензина на газ. При этом планируется увеличение соответствующих заправок в регионах.

Госкомпаниям предписано перевести свои авто на «голубое топливо» (а также закупить новые машины, работающие на газе) поэтапно. И речь идет не только об автомобилях — поручение предусмотреть появление заправок с газомоторным топливом вдоль магистралей получили и железнодорожники, которые планируют значительно увеличить количество газотурбовозов и газотепловозов.

Эксперты полагают, что речь идет о развитии транспорта на метане, который стоит почти в три раза дешевле бензина — в среднем около 15 рублей за кубометр. А, значит, выгоду от реализации этого проекта получат простые автолюбители. Многие из них уже сегодня не прочь сильно сэкономить и купить авто, работающие на метане. Удерживает лишь то, что метановых АЗС в стране крайне мало - радиус поездки машины сильно ограничен. Развитие же сети метановых заправок, как уверяют аналитики, подстегнет автомобилистов к массовому переходу на это топливо. По оценке специалистов, к 2024 году сбыт газомоторного топлива в России может увеличиться в пять раз.

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Правительство России не видит оснований для стремительного роста цен на бензин с 1 января 2019 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, подобные опасения являются беспочвенными из-за принятых мер по сдерживанию стоимости топлива. «Мы не ожидаем галопирующего роста цен на моторное топливо», - приводит ТАСС слова Козака (подробности)

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